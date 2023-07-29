И всё-таки есть ли полный аналог функции iBarShift для MT5 или как его заменить?
Буквально с первых дней развития MT5 была написана весьма полезная статья: https://www.mql5.com/ru/articles/81 -- в ней показаны аналоги всех функций MQL4 и как их в MQL5 корректно заменить
- 2010.05.11
- Sergey Pavlov
- www.mql5.com
Буквально с первых дней развития MT5 была написана весьма полезная статья: https://www.mql5.com/ru/articles/81 -- в ней показаны аналоги всех функций MQL4 и как их в MQL5 корректно заменить
Я в курсе об этой статье, но как уже писал выше, всё что тут (на сайте) можно явно найти не работает в описанной ситуации.
Собственно вот код используемого аналога, результаты ошибок заменил на 0 вместо -1, мне так нужно:
if(!SeriesInfoInteger(_Symbol,_Period,SERIES_LASTBAR_DATE,LastBar)) { datetime opentimelastbar[1]; if(CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,opentimelastbar)==1) LastBar=opentimelastbar[0]; else return(0); }
if(time>LastBar) return(0);
int shift=Bars(_Symbol,_Period,time,LastBar); datetime checkcandle[1];
if(CopyTime(_Symbol,_Period,time,1,checkcandle)==1) {
if(checkcandle[0]==time) return(shift-1); else if(exact && time>checkcandle[0]+PeriodSeconds(_Period)) return(0); else return(shift);}
return(0); }
Как-то fxsaber показал замечательное решение, которое уже встроено в МТ5. Это использование перегрузки функции Bars(). Чтобы найти индекс бара по времени, достаточно знать время открытия бара с индексом 1:
datetime knownTime = ...; // Известное время, для которого требуется найти индекс бара
int barIndex = Bars(Symbol(), Period(), knownTime, timeOfFirstBar);
Единственное, что требуется учесть, так это тот факт, что knownTime должно попадать четко на время открытия бара (или быть чуть "правее" него). Иначе результат будет на 1 меньше.
Как-то fxsaber показал замечательное решение, которое уже встроено в МТ5. Это использование перегрузки функции Bars(). Чтобы найти индекс бара по времени, достаточно знать время открытия бара с индексом 1:
datetime knownTime = ...; // Известное время, для которого требуется найти индекс бара
int barIndex = Bars(Symbol(), Period(), knownTime, timeOfFirstBar);
Единственное, что требуется учесть, так это тот факт, что knownTime должно попадать четко на время открытия бара (или быть чуть "правее" него). Иначе результат будет на 1 меньше.
Как-то fxsaber показал замечательное решение, которое уже встроено в МТ5. Это использование перегрузки функции Bars(). Чтобы найти индекс бара по времени, достаточно знать время открытия бара с индексом 1:
datetime knownTime = ...; // Известное время, для которого требуется найти индекс бара
int barIndex = Bars(Symbol(), Period(), knownTime, timeOfFirstBar);
Единственное, что требуется учесть, так это тот факт, что knownTime должно попадать четко на время открытия бара (или быть чуть "правее" него). Иначе результат будет на 1 меньше.
Можно пример из документации подправить под свои нужды.
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//---- plot Numeration
#property indicator_label1 "Numeration"
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 CLR_NONE
//--- indicator buffers
double NumerationBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,NumerationBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- установим индексацию для буфера как в таймсерии
ArraySetAsSeries(NumerationBuffer,true);
//--- установим точность отборажения в DataWindow
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,0);
//--- как будет выглядеть в DataWindow имя индикаторного массива
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Bar #");
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- будем хранить время открытия текущего нулевого бара
static datetime currentBarTimeOpen=0;
//--- перевернем доступ к массиву time[] - сделаем как в таймсерии
ArraySetAsSeries(time,true);
//--- если время нулевого бара отличается от того, что мы храним
if(currentBarTimeOpen!=time[0])
{
//--- пронумеруем все бары от текущего момента вглубь графика
for(int i=rates_total-1;i>=0;i--) NumerationBuffer[i]=i;
currentBarTimeOpen=time[0];
}
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
- www.mql5.com
Вот же. От fxsaber:
int GetBarShift(const string symbol_name, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) {
int res=-1;
datetime last_bar;
if(SeriesInfoInteger(symbol_name,timeframe,SERIES_LASTBAR_DATE,last_bar)) {
if(time>last_bar) res=0;
else {
const int shift=Bars(symbol_name,timeframe,time,last_bar);
if(shift>0) res=shift-1;
}
}
return(res);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Вот же. От fxsaber:
int GetBarShift(const string symbol_name, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) {
int res=-1;
datetime last_bar;
if(SeriesInfoInteger(symbol_name,timeframe,SERIES_LASTBAR_DATE,last_bar)) {
if(time>last_bar) res=0;
else {
const int shift=Bars(symbol_name,timeframe,time,last_bar);
if(shift>0) res=shift-1;
}
}
return(res);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Можно пример из документации подправить под свои нужды.
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//---- plot Numeration
#property indicator_label1 "Numeration"
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 CLR_NONE
//--- indicator buffers
double NumerationBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,NumerationBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- установим индексацию для буфера как в таймсерии
ArraySetAsSeries(NumerationBuffer,true);
//--- установим точность отборажения в DataWindow
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,0);
//--- как будет выглядеть в DataWindow имя индикаторного массива
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Bar #");
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- будем хранить время открытия текущего нулевого бара
static datetime currentBarTimeOpen=0;
//--- перевернем доступ к массиву time[] - сделаем как в таймсерии
ArraySetAsSeries(time,true);
//--- если время нулевого бара отличается от того, что мы храним
if(currentBarTimeOpen!=time[0])
{
//--- пронумеруем все бары от текущего момента вглубь графика
for(int i=rates_total-1;i>=0;i--) NumerationBuffer[i]=i;
currentBarTimeOpen=time[0];
}
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
Не совсем понял, как данный пример поможет в нахождении номера бара по времени? Не проще ли тогда этим циклом по массиву time найти номер нужного бара? Только вот такая программа будет работать очень медленно...
Не совсем понял, как данный пример поможет в нахождении номера бара по времени? Не проще ли тогда этим циклом по массиву time найти номер нужного бара? Только вот такая программа будет работать очень медленно...
А просто не надо не трезвым подходить к компу. Тогда и советов таких будет меньше.
Или чтобы понять нужно тоже нетрезвым читать:))))))))
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