OK, se é tão importante, vamos levar Java em vez de C++. Também tradução em bytecode :) Estamos a pedir para reconsiderar o padrão linguístico?
Um pedido para acrescentar um tipo universal não é muito adequado. Deve-se pedir modelos. E para os tipos universais, o OOP é suficiente.
Que seja implementado como modelos, o principal é que a possibilidade de implementar a passagem de qualquer parâmetro de tipo será fornecida.
Isto reduzirá grandemente a quantidade de código. Não haverá necessidade de fazer um monte de sobrecargas desnecessárias. A única verificação durante a inicialização e está pronto a partir.
Até agora, acontece que para todos os tipos é necessário sobrecarregar 14 vezes cada função que tem um parâmetro de entrada.
Pode escrever uma dll em Visual Basic - suporta o tipo universal "variante". Se lhe convém, é claro.
Obrigado pela dica, mas vamos combatê-la no mql5.
Os 1.111e5 e 9.999e4 são claros. Mas preciso de os comparar: 9.99999999999999999999999999968e-017 (sobre a perda de precisão em dígitos que eu adicionalmente escrevi). A ajuda diz-me que os números com uma diferença inferior a DBL_EPSILON devem ser considerados indistinguíveis. Desculpe, se não estou a deixar claro - estou apenas a aprendê-lo agora :) Obrigado especialmente pela informação sobre o índice.
A coisa mais engraçada )))))))) Até os operadores regulares de linhas de rede fixa mudaram para cálculos ultra-precisos.....
Aqui está uma repartição do meu número de casa:
O que há para dizer... Acredito que um tal diamante do pensamento humano (uma plataforma comercial programável tão poderosa, sem exagero) e actividades de programadores-profissionais profundamente respeitados, com uma letra maiúscula como MT5, deveria brilhar com todas as suas facetas, e a exactidão dos cálculos deveria ser uma dessas facetas, realizando o potencial de rapidez e flexibilidade dos cálculos, que foi incorporado no programa até ao final )))))))).
Aconselho a escrever para o Service Desk. Há muitos pedidos, os criadores têm tantas tarefas prioritárias, e o pedido não se perderá em lado nenhum.
Caro Yedelkin, segui o seu conselho. Um representante da empresa agradeceu-me pelo meu pedido e disse que será considerado. Acrescentou ainda que em caso de decisão positiva esta funcionalidade pode ser implementada não antes de meio ano ou mesmo de um ano.
Caros programadores, reparei que enquanto o indicador está a correr (a executar cálculos), o gestor de tarefas mostra a carga da CPU a 50%. Imediatamente surgiu o desejo de utilizar todos os núcleos, ou um número configurável a 100% (claro, não em modo de acesso em monopólio), como no testador - durante o teste a carga total de cerca de 100%. Outros 50% são muito necessários! Também poder utilizar agentes remotos (outros computadores domésticos) para acelerar os cálculos. Num outro tópico, mencionei também que seria muito bom utilizar (se possível) também uma GPU que tais sistemas já são implementados por alguém. Será isto realista, ou serão tais soluções uma possível prerrogativa do MT6?
-Alexey-:
Caros programadores, reparei que enquanto o indicador estava a trabalhar (realizando cálculos) o gestor de tarefas mostra a carga da CPU a 50%. Imediatamente surgiu o desejo de utilizar todos os núcleos, ou um número configurável de núcleos a 100% (claro, não em modo mono acesso), como no testador - durante o teste, a carga total de cerca de 100%. Outros 50% são muito necessários! Também poder utilizar agentes remotos (outros computadores domésticos) para acelerar os cálculos. Num outro tópico, mencionei também que seria muito bom utilizar (se possível) também uma GPU que tais sistemas já são implementados por alguém. Será isto realista ou serão tais soluções uma possível prerrogativa do MT6?
A ideia de todos os núcleos é certamente uma boa ideia, mas então teria de se mexer com multithreading, e multithreading como eu entendo é o principal problema da MT (pelo menos por agora).
Usar o coprocessador gráfico ou agentes parece-me uma coisa bastante duvidosa (muito provavelmente haverá mais problemas do que úteis), mas usar alguns núcleos locais (pelo menos dois) é provavelmente bastante possível.
PS
Também é interessante, alguém pensou na realização de "multithreading" usando WinAPI ou DLL próprias (como alternativa)?
Também é interessante conhecer a opinião dos criadores sobre este assunto. Ou será que acreditam que a API corrigida removerá este problema completamente (embora eu ache que o removerá parcialmente)?
Gostaria de agradecer ao pessoal da MetaQuotes e aos programadores em particular pela fixação da posição da janela de ferramentas no MT5. Pedimos-lhes gentilmente que façam o mesmo no MT4. Desejo-lhe sucesso no Ano Novo.
Não encontrei uma forma de desactivar o fluxo de carraças( eventoNewTick) para o símbolo, ao qual está anexado um Expert Advisor.
Se não existir tal método, sugiro a introdução de uma função de botão de rádio que lhe permita desactivar programticamente a geração do evento NewTick para o símbolo, a um gráfico do qual é anexado um Expert Advisor.
Explicação. Se um Consultor Especialista não providenciar o tratamento de carraças para o símbolo, a cuja tabela está anexado, a geração contínua de eventosNewTick para este símbolo levará ao transbordamento de fila de eventos, tratados por esta EA.