PapaYozh:

O que se passa é que eu não lhe dei acidentalmente o exemplo de Ask and Bid.

O que acontecerá a Perguntar se a Proposta muda? Provavelmente não pode prever, porque a Ask já mudou juntamente com a Bid, e não sabe o que lhe vai acontecer a seguir.

No entanto, mudam linearmente e dependem um do outro ))
Se o Bid subir, o Ask provavelmente irá subir (mas não é obrigado).
Se o pedido descer, a oferta provavelmente também descerá (mas não tem de descer ).
Não é verdade? Ou tem uma opinião diferente?
denis.eremin:

Porquê chamar Asce Bid? Digamos que o eixo X é o tempo e o eixo Y é o preço médio em cada dia de negociação. A previsão é uma tendência ascendente.


1

Para onde irá?


2

E aqui?

 
PapaYozh:


Para onde vai aqui?


Que tal aqui?

Se se utilizar a regressão linear, a tendência é para a baixa

Roman:

Oleg, há um forte pedido.
Este tópico não é sobre física.

Não compreende absolutamente nada.

Talvez um dia venha a compreender... ou talvez nunca venha até si.

 
denis.eremin:

Se utilizar a regressão linear, a tendência é para baixo


1


2

Prosseguiu para a primeira e segunda fotografia respectivamente.

 
Олег avtomat:

não compreende absolutamente nada.

Talvez um dia venha a compreender... ou talvez nunca o faça.

Compreendo o que estás a tentar dizer.
Ler o título do fio. A física não está no título, embora possa descrever processos não lineares.
Outras ciências também são capazes de o fazer com expectativa matemática zero, por isso não é uma questão de compreender imagens,
mas uma questão de compreender em que tópico está a escrever.

 
PapaYozh:



Continuou com a primeira sobre a segunda fotografia, respectivamente.

Bem, ou seja, apercebeu-se disso:

1. a predição é uma característica probabilística;

2. A regressão linear não é o único método de previsão de séries temporais;

3. a série de preços é um processo não estacionário.

Muito bem!

 
denis.eremin:

Bem, isso já se percebeu:


Espero que tenha percebido que a sua previsão é com uma probabilidade de 0,5, ou seja - nenhuma.

 
PapaYozh:

Espero que perceba que a sua previsão é de 0,5, ou seja, sem probabilidades.

O que é que estás sequer a fazer neste fio?

Bem, nem sabe do que está a falar.

 
denis.eremin:

O que é que estás sequer a fazer neste fio?

Bem, nem sabe do que está a falar.

Leitura de pessoas inteligentes como você.

