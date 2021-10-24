Matstat Econometria Matan - página 8
O que se passa é que eu não lhe dei acidentalmente o exemplo de Ask and Bid.
O que acontecerá a Perguntar se a Proposta muda? Provavelmente não pode prever, porque a Ask já mudou juntamente com a Bid, e não sabe o que lhe vai acontecer a seguir.
No entanto, mudam linearmente e dependem um do outro ))
Se o Bid subir, o Ask provavelmente irá subir (mas não é obrigado).
Se o pedido descer, a oferta provavelmente também descerá (mas não tem de descer ).
Não é verdade? Ou tem uma opinião diferente?
Já não se trata de saber que previsão, mas sim de uma teoria sobre a qual muitos aqui estão a lutar.
Porquê chamar Asce Bid? Digamos que o eixo X é o tempo e o eixo Y é o preço médio em cada dia de negociação. A previsão é uma tendência ascendente.
Para onde irá?
E aqui?
Para onde vai aqui?
Que tal aqui?
Se se utilizar a regressão linear, a tendência é para a baixa
Oleg, há um forte pedido.
Este tópico não é sobre física.
Se utilizar a regressão linear, a tendência é para baixo
Prosseguiu para a primeira e segunda fotografia respectivamente.
Compreendo o que estás a tentar dizer.
Ler o título do fio. A física não está no título, embora possa descrever processos não lineares.
Outras ciências também são capazes de o fazer com expectativa matemática zero, por isso não é uma questão de compreender imagens,
mas uma questão de compreender em que tópico está a escrever.
Continuou com a primeira sobre a segunda fotografia, respectivamente.
Bem, ou seja, apercebeu-se disso:
1. a predição é uma característica probabilística;
2. A regressão linear não é o único método de previsão de séries temporais;
3. a série de preços é um processo não estacionário.
Muito bem!
Espero que perceba que a sua previsão é de 0,5, ou seja, sem probabilidades.
O que é que estás sequer a fazer neste fio?
Bem, nem sabe do que está a falar.
Leitura de pessoas inteligentes como você.