Sim, é basicamente isso que estou a fazer como uma opção mais ou menos boa.
Noutro modelo semelhante, também observo por vezes pequenas divergências, como a divergência.
Mas não tão prolongado como na imagem acima, mas bastante efémero. Fez-me pensar porque é que isso acontece dessa forma.
Experimentei este modelo e vi uma divergência ainda mais prolongada.
Por isso, não compreendo de onde vem esta divergência. Não é um modelo correcto ou dados de baixa qualidade de fonte.
Não compreendo a lógica das acções.
Ou devo ajustar os dados iniciais aproximadamente ao normal,
, ou devo escavar modelos diferentes.
Mas tente escrever primeiro este modelo, não é tão fácil de acreditar e deitá-lo fora ))
Modelo inadequado
Não consigo compreender a seguinte anomalia, porque é que isto acontece.
Calculei um modelo ortogonal, que é suposto ser melhor do que o MNC.
Tenho os coeficientes de partida.
Depois, os parâmetros do modelo (coeficientes) são ajustados por algoritmo mediano, ou seja, uma espécie de robustez contra outliers.
O modelo descreve qualitativamente a série inicial.
O que é um modelo "ortogonal"? Está a fazer uma decomposição sobre um sistema de funções ortogonais? Depois ver então a que peso são ortogonais - o comportamento anómalo pode depender disso. Por exemplo, nos limites do segmento da ortogonalidade.
O que é um modelo "ortogonal"?
Está a fazer uma decomposição sobre um sistema de funções ortogonais?
Depois, ver com que peso são ortogonais - o comportamento anómalo pode depender disso.
Por exemplo, nos limites do segmento da ortogonalidade.
Não, não é uma decomposição de funções.
É uma regressão ortogonal, em que em cada passo do cálculo é calculado o ângulo de inclinação do normal (phi).
O normal é o segmento mais curto de uma linha a um ponto.
Depois é utilizada a inclinação do ângulo (phi) para calcular os coeficientes do modelo.
Sistema de coordenadas cartesianas
Encaixe ortogonal ANC cabe
Provavelmente será realmente necessário verificar os valores destes ângulos em locais anómalos.
E qual é o sentido disso se os eixos têm dimensões diferentes?
Por isso, chame-lhe como um ser humano em vez de inventar nomes como INPC ou TLS.
e de que serve se os eixos são de dimensões diferentes?
Do que está a falar?
Regressão ortogonal, modelo ortogonal, está confuso?
Sim, é TLS, com um refinamento mediano.
Os números são tomados como exemplo. Não são relevantes para o problema.
Os eixos das figuras são da mesma dimensionalidade, é que a escala dos desenhos é um pouco diferente.
Não é crítico para a compreensão da ortogonalidade.
Obrigado pela sua explicação lúcida e abrangente!
Também suspeitei de desalinhamento no momento de um salto, mas não o formulei correctamente.
Uma vez que o alisamento mediano é de facto aplicado, a memória sobre o salto, dependendo do tamanho da janela, ainda está lá.
Ainda não consegui fazer amizade com o gráfico de dispersão no mql5. Ainda em processo de aprendizagem. Seria interessante ver também tais gráficos.
Não sei quando poderei mostrar o gráfico, assim que descobrir as coordenadas que irei mostrar.
Sem suavização mediana, sobre coeficientes puros, parece ser verdade
mas depois obtém este padrão de recuperação
Adicionado.
Esqueci-me de esclarecer, os dados em bruto são apenas logarítmicos sem transformação por agora, para revelar as fraquezas.
Incrementos logarítmicos - não são suficientemente bons?
É necessária uma normalidade multidimensional. Não se pode comprá-lo tão barato).