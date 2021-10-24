Matstat Econometria Matan - página 5

denis.eremin:

))) E se um processo aleatório não tem componente determinista - como é que é previsto?

Dar um exemplo de uma série não determinista que, no entanto, é previsível?

pribludilsa:

denis.eremin:

Eu sei o que quer dizer. Eu só queria um exemplo. Bem, é possível isolar padrões em forex que são adequados para a negociação?

 
pribludilsa:

é claro

 
secret:
É difícil perceber o princípio da máxima probabilidade) Pode ajudar?

Vou tentar) Deixem-me começar por dizer que a probabilidade é a densidade da distribuição da amostra. É uma função da amostra e dos parâmetros. Substituímos nela os valores da amostra obtida na experiência, e depois ela torna-se uma função dos parâmetros. Encontramos valores de parâmetros que fazem esta função atingir o máximo e declaramos estes valores como valores necessários (estimativas dos valores dos parâmetros).

Basicamente é simples, mas é preciso compreender o que é a amostragem - uma palavra é usada para dois conceitos diferentes. Também é necessário saber qual é a densidade de distribuição de uma amostra e o que é quando a amostra é um vector de valores distribuídos igualmente independentes.

 

Gostaria de salientar que o teórico não estuda o conceito de "aleatoriedade") Existe o conceito de "probabilidade" e a palavra "aleatório" é usada apenas para criar termos - "evento aleatório", "variável aleatória", etc. Existeaté uma piada matemática sobre este tópico de que não há nada de aleatório nas variáveis aleatórias)

A palavra "estocástico" substitui por vezes "probabilístico" e por vezes "aleatório". A "estocasticidade" é frequentemente utilizada como contraste ao conceito de "caótico", o que significa determinismo arranjado de uma forma muito complexa.

denis.eremin:

Porquê prevê-lo? Todos os gráficos são manejáveis. Tudo o que importa é aprender treinando o olho. O resto é experiência. Tem os gráficos e indicadores para isso. A única questão é o pedido. O mesmo aleatório no xel é uma coisa muito boa.
[Excluído]  

