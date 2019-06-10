O "New Neural" é um projecto de motor de rede neural Open Source para a plataforma MetaTrader 5. - página 78
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Em que fase se encontra o projeto agora? Quem é o chefe?
Não há patrões, podes ser tu a querer ser.
ZS: Acho que amanhã à hora do almoço seria uma melhor altura para falar.
Em que fase se encontra o projeto agora? Quem é o chefe?
O apostador não é o mesmo apostador que o neurónio coruja uma vez ganhou o campeonato?
Essa mesmo. Ele tinha uma conta PAMM algures... Procura-o no Google.
Através do perfil:-)
Pensei em trazer à tona um fio antigo.
Eu proponho um modelo NS universal para consideração.
Os oponentes são convidados a submeter um tipo de grelha que não é possível descrever com este modelo!!!
O código é rudimentar, por isso vai até ao fundo da questão.
A implementação proposta é facilmente transformável tanto para a CPU como para a GPU. Os operadores com atrasos também são fornecidos na rede.
há 3 formas de transformação:
sair como está (todas as 4 arrays são 2D), adequado para GPU
é uma matriz unidimensional, mas também usa uma máscara bidimensional
out é um array unidimensional e um array índice construído a partir da máscara é usado em vez da máscara.
(falamos anteriormente sobre máscaras binárias; é uma máscara que usa zeros e uns para mostrar se existe ou não uma conexão, neste caso um neurônio é uma matriz horizontal e suas conexões com outras são indicadas em seu horizonte pelos valores correspondentes de uma máscara binária, nas mesmas células mas em matrizes paralelas são armazenados pesos, saídas e dados temporais, Zx são operadores de retardo de raio X)
Isso não é um modelo. Onde estão os neurónios? Onde estão as ligações? Onde está o processo? Onde estão os feedbacks?
E qual é outra questão - porquê fazer um modelo universal para todas as redes?
Eu prefiro fazer uma rede universal para a maioria das coisas (heh)).
E porque estás a saltar directamente para a implementação? Você não tem uma arquitetura pronta em primeiro lugar.
Isto não é um modelo. Onde estão os neurónios? Onde estão as ligações? Onde está o processo? Onde estão os feedbacks?
E outra pergunta - porquê fazer um modelo universal para todas as redes?
Melhor uma rede universal para a maioria das tarefas (heh) )
Os neurónios são matrizes horizontais na figura. As ligações são codificadas com uma máscara booleana.
Faça perguntas importantes, vou explicar o que não está claro, não posso descrever tudo de uma vez.
A arquitetura segue o modelo e assim permanecerá.
A ZZZY e eu queremos verificar se o modelo se adequa a todas as tarefas ou não. Uma cabeça é boa, mas um refrão é melhor.
Ao mudar os descendentes da classe CProcessing, você pode mudar os tipos de neurônios um por um.
Você pode adicionalmente adicionar um conjunto de tipos de neurônios e atribuir a cada um deles um tipo diferente (selecionando a partir do CProcessamento descendente).
ZZZZY As ligações inversas estão etiquetadas como Zx na figura
Então por que você tem a máscara presa à saída e não novamente aos neurônios?)
E como você quer colocar a função de ativação na GPU?
Imho, vais encher o que não consegues encher, tal como da última vez. Mas é um imho, por isso podes simplesmente arriscar.
Não te incomodarei mais, a menos que seja um negócio.
Ah, o cogitron. O que mais -- a rede hopfield -- onde a entrada é a saída. Depois há pouco...