O "New Neural" é um projecto de motor de rede neural Open Source para a plataforma MetaTrader 5. - página 83
Acrescente também a capacidade de os neurónios nascerem e morrerem. Tal como entre as orelhas.
Como entre as orelhas não. O análogo entre cérebros seria medo e ganância, o que nós mesmos podemos fazer. :)
Com as redes neurais artificiais, é um pouco claro que existe uma CPU ou GPU que ajusta os pesos nos neurónios. Mas nos neurónios biológicos, quem ou o que desempenha a função de ajustar os neurónios. Não consegui encontrá-lo, os biólogos também estão em silêncio. Eu torturei um gato e ele acabou de olhar para .........
Os pesos dos neurónios são ajustados pela função fitness - vida.
Não, os pesos são ajustados pelo algoritmo de aprendizagem, há muitos deles, o qual é usado na cabeça não é conhecido com certeza.
Mas assume-se que algumas secções são de propagação directa, outras ao contrário.
Com as redes neurais artificiais fica mais ou menos claro que existe uma CPU ou GPU que ajusta os pesos nos neurónios. Quanto às redes neurais biológicas, quem ou o que faz a função de sintonia neuronal? Não consegui encontrá-lo, os biólogos também estão em silêncio. Experimentei um gato, parecia apenas ........
Vou tentar explicar em ordem.
https://www.youtube.com/watch?v=xMCQPHb3iSw&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=_JgQtjhfnPE&feature=related
Como você pode ver deste pequeno curso para o cérebro, as redes neurais clássicas estão bem longe de serem biológicas.
Desde que nos visitou, algum comentário sobre o modelo que eu apresentei acima?