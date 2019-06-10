O "New Neural" é um projecto de motor de rede neural Open Source para a plataforma MetaTrader 5. - página 81

GKS:

A leitura dos seus comentários sobre o tema chegou a uma conclusão - quero ver o projeto beta quando será? e um artigo com uma descrição detalhada.

Já começa a sentir um pouco de culpa, apesar da ligeira irritação que a acompanha.

Aftar, peschi echo.

Joo:
Então, pode haver, em algum lugar, feedbacks?

As células do operador de atraso são responsáveis pelo feedback, estas são as células enroladas retiradas da própria matriz.

O único inconveniente é que para cada nível de operador de atraso teríamos que alocar memória para toda a matriz, mas é um problema de otimização.

 
Urain:

Seria possível fazer modelos de bootstrap por nome, por exemplo, o modelo "MLP" indica os tipos de todos os neurónios por "perseptrons".

Isso é certo. Estou-te a dizer - a conveniência está salva. :)
 

Bem, como a ideia é clara, vou repetir a questão principal de para que comecei tudo isto:

Os oponentes são convidados a apresentar o tipo de grelha que não é possível descrever este modelo!!!

é necessário entender se a idéia tem futuro, e então escreveremos um monte de código, e então descobriremos que é impossível implementar muitas variantes de grades.

 
Urain:

Os oponentes são convidados a submeter um tipo de grelha que não pode ser descrito por este modelo!!!

Eu escrevi-te. Porque não responde?
 
MetaDriver:
Abstrair-se desse mesmo "tipo de grelha" - um conceito bastante artificial, se é que o entendemos bem.
Isso é uma noção bastante artificial... E sinapses para crescer e cortar. E biliões de neurónios. E as próprias costeletas e pilhas da floresta (c).
 
TheXpert:
Isso é uma grande boca... E sinapses para crescer e cortar. E biliões de neurónios. E as costeletas da floresta e as próprias pilhas.

(Yup.))


 
TheXpert:
Eu escrevi-te. Porque não estás a responder?
Acho que respondi tudo, talvez me tenha escapado alguma coisa, se não se importa de repetir, se eu não respondi.
 

Primeiro, um pouco fora de tópico. Havia um projecto em Caltech chamado PolyWorld. O objetivo do projeto era criar um mundo bidimensional de criaturas virtuais, dar-lhes uma rede cerebral simples e a capacidade de ver, mover-se, encontrar comida, reproduzir-se, matar-se (a quantidade de comida é limitada), etc., a fim de sobreviver. A rede cerebral consistiu de vários neurônios com uma dada função input-output e sinapses plásticas (aprendíveis) entre os neurônios. Ao nascer, as ligações entre os neurónios são aleatórias. O objetivo do projeto era observar a evolução deste mundo virtual. Os interessados podem assistir a uma palestra sobre este projeto aqui (interessante a partir do minuto 16):

https://www.youtube.com/watch?v=_m97_kL4ox0

Passemos agora ao assunto. Alguém tentou aplicar a genética a uma rede constituída por neurónios ligados uns aos outros, a entradas e saídas através de pesos aleatórios iniciais? As sinapses podem aparecer e desaparecer aplicando a regra de Hebb ou outra regra de aprendizagem não supervisionada. Crie um mundo virtual de tais redes - negociando em Forex, cada uma tendo um certo depósito inicial e tentando aumentá-lo à custa de outros negociadores. Por exemplo, sempre que algum trader faz um negócio lucrativo, o lucro é deduzido dos fundos dos outros traders, ou algo semelhante, mas o total dos fundos deve permanecer constante. Os traders competem entre si para sobreviver, ou seja, para não perder o depósito. Você pode introduzir a possibilidade de cruzar comerciantes da rede, etc. Em suma, criar um ambiente real para a evolução das redes no mercado.

Google Tech Talks November, 8 2007 ABSTRACT This presentation is about a potential shortcut to artificial intelligence by trading mind-design for world-desig...
 
O que se passa no teu tópico para o segundo dia? Os meus favoritos iluminam sobre novas mensagens, eu entro e é tudo velho. É por causa da edição?
