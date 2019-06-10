O "New Neural" é um projecto de motor de rede neural Open Source para a plataforma MetaTrader 5. - página 81
A leitura dos seus comentários sobre o tema chegou a uma conclusão - quero ver o projeto beta quando será? e um artigo com uma descrição detalhada.
Já começa a sentir um pouco de culpa, apesar da ligeira irritação que a acompanha.
Aftar, peschi echo.
;)
Então, pode haver, em algum lugar, feedbacks?
As células do operador de atraso são responsáveis pelo feedback, estas são as células enroladas retiradas da própria matriz.
O único inconveniente é que para cada nível de operador de atraso teríamos que alocar memória para toda a matriz, mas é um problema de otimização.
Seria possível fazer modelos de bootstrap por nome, por exemplo, o modelo "MLP" indica os tipos de todos os neurónios por "perseptrons".
Bem, como a ideia é clara, vou repetir a questão principal de para que comecei tudo isto:
Os oponentes são convidados a apresentar o tipo de grelha que não é possível descrever este modelo!!!
é necessário entender se a idéia tem futuro, e então escreveremos um monte de código, e então descobriremos que é impossível implementar muitas variantes de grades.
Abstrair-se desse mesmo "tipo de grelha" - um conceito bastante artificial, se é que o entendemos bem.
Isso é uma grande boca... E sinapses para crescer e cortar. E biliões de neurónios. E as costeletas da floresta e as próprias pilhas.
(Yup.))
Eu escrevi-te. Porque não estás a responder?
Primeiro, um pouco fora de tópico. Havia um projecto em Caltech chamado PolyWorld. O objetivo do projeto era criar um mundo bidimensional de criaturas virtuais, dar-lhes uma rede cerebral simples e a capacidade de ver, mover-se, encontrar comida, reproduzir-se, matar-se (a quantidade de comida é limitada), etc., a fim de sobreviver. A rede cerebral consistiu de vários neurônios com uma dada função input-output e sinapses plásticas (aprendíveis) entre os neurônios. Ao nascer, as ligações entre os neurónios são aleatórias. O objetivo do projeto era observar a evolução deste mundo virtual. Os interessados podem assistir a uma palestra sobre este projeto aqui (interessante a partir do minuto 16):
https://www.youtube.com/watch?v=_m97_kL4ox0
Passemos agora ao assunto. Alguém tentou aplicar a genética a uma rede constituída por neurónios ligados uns aos outros, a entradas e saídas através de pesos aleatórios iniciais? As sinapses podem aparecer e desaparecer aplicando a regra de Hebb ou outra regra de aprendizagem não supervisionada. Crie um mundo virtual de tais redes - negociando em Forex, cada uma tendo um certo depósito inicial e tentando aumentá-lo à custa de outros negociadores. Por exemplo, sempre que algum trader faz um negócio lucrativo, o lucro é deduzido dos fundos dos outros traders, ou algo semelhante, mas o total dos fundos deve permanecer constante. Os traders competem entre si para sobreviver, ou seja, para não perder o depósito. Você pode introduzir a possibilidade de cruzar comerciantes da rede, etc. Em suma, criar um ambiente real para a evolução das redes no mercado.