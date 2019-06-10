O "New Neural" é um projecto de motor de rede neural Open Source para a plataforma MetaTrader 5. - página 72
e, mais importante, o código fonte de como esta arquitetura foi criada.
As duas entradas são os valores de algum indicador ou alguém externo irá alimentar os dados?
Dados externos, como saída, podem ser exibidos ou excluídos conforme desejado.
ZS este é um desenho de uma tarefa XOR, clássico MLP
Agora ocorreu-me um pensamento vadio:
Talvez para pedir ao MQ API para definir tarefas para cluster?
para distribuir a tarefa diretamente da MQL5, contornando o testador. A tarefa é certamente complexa, há muitas verificações a serem definidas, mas é controlável.
Achas, irmãos, que não é muito alto varrer? aglomeram-se certamente vacas sagradas, mas temos de trabalhar muito.
Seria muito fixe! Mas a questão seria como os agentes seriam remunerados neste caso?
Que tal isto?
Caso contrário, o significado dos neurónios 1, 2 e 8 não é claro.
Primeiro arquivo xml-: rede antes do pré-processamento -UrainTaskPre.xml
Quando há muitos neurónios do mesmo tipo é fácil cometer um erro - aqui especificamos um modelo e o pré-processador deve expandi-lo para um ficheiro de rede pronto a usar.
Além disso, o pré-processador trata de substituições <REPEAT .../>, <INCLUDE .../>, "expr:..." e obtemos a rede
UrainTaskPost.xml
Abaixo está um script que abre um arquivo XML, analisa-o em uma árvore XML, cria uma rede neural a partir dele, inicializa as entradas e aqui ele é Run()
Nota:
classe CNeuronService lida com neurônios do tipo "EXTERN" - deixou um pouco de inconsistência dos velhos tempos
É mais fácil habituar-se a ele do que consertá-lo ))))
Resultados do roteiro:
UrainTaskPost.xml deve ser colocado em uma pasta terminal comum, por exemplo, C:\Documents and Settings\Todos os usuários\Dados de aplicação\MetaQuotes\FilesCommon
Arquivos do arquivo para MQL5\Incluir
A aquecer, agora explique como interpretar o ficheiro.
Onde escrever o que criar links, ou onde diz que eles estão colocados.
1) Cada neurônio deve ter um nome único, por exemplo NEURON:1.HID:0
O nome indica que é o 1º neurônio da camada HID:0
2) Os links usam os nomes dos neurônios + pesos para endereçamento
3) Cada classe de neurônio pode (e deve) substituir o bool virtual Init (CXmlElement *aXmlElement, CNet *aNet) e carregar a partir do elemento XML de acordo com seus requisitos de parâmetro
P.S.
Os ficheiros XML são melhores para editar com o Bloco de Notas do que com o Excel ))
Sim, posso editá-lo tanto com Excel como com Word e Notepad, mas não é óbvio - são dois neurónios, e serão 200-2000, e cada um terá 100-200 links.
Se eu tiver que mexer nele, quero que seja graficamente útil ou que mostre, e melhor ainda, que seja editável graficamente.
se você vai fazer algo, deve ser mais conveniente do que isto: colunas de onde você o recebe, linhas onde você o distribui para
É para isso que serve o Pré-Processador.
Quer você tenha 2 neurônios ou 100, o tamanho do arquivo é o mesmo.
E se você quiser editar graficamente, ninguém o incomoda, basta escrever uma GUI e usar