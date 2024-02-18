Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 35
20-30 segundos!? .... Omg... Acho que fizeste algo de errado... Os meus indicadores de carrapatos contam muitas vezes mais rápido. Vários deles por gráfico.
Execute-o em um símbolo que você nunca usou e para o qual você simplesmente não tem nenhum dado.
E, sim, é bom ter um resultado - é isso que eu quero ter. Recolhendo opiniões sobre a melhor forma de o fazer.
Como queiras, mas tu é que tens o problema, não eu...
Eu pedi ajuda, não uma declaração de facto.
Eu pedi ajuda, não uma declaração de facto. Você teria acabado de passar por lá.
Eu defini 5000 barras de história tanto em MT4 como em MT5. O meu MT4 mostra arranque instantâneo, enquanto o MT5 mostra um período de espera de 20 a 30 segundos. E isso assumindo que repetidamente o símbolo EURUSD é usado para testes - há um histórico em ambos os terminais.
Não é necessário dizer a um usuário "impaciente" para esperar. É necessário evitar atrasos injustificados no lançamento e na mudança do cronograma.
É por isso que estou interessado em possíveis formas de resolver este problema. Por enquanto. Vou experimentar com eles mais tarde - o que realmente acontece.
Obrigado. O que é que isso vai trazer agora?
com o lançamento do build 1583, voltaremos à questão do descasamento do número de ticks na história com o número de ticks então no testador sobre os tickers de estoque de baixa liquidez
https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page29#comment_4845672
https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page29#comment_4845795
vamos lá
resultado - bom! há uma mudança.
Então a parte complicada começa:
Nós gerimos a EA de múltiplas moedas.
Depois corremos pela segunda vez sem mudar nada.
Tanto quanto sei, agora todos os tiquetaques vão para o testador.
s.s., na medida em que agora coincidem com o CopyTicks não verificou.
https://www.mql5.com/ru/forum/188047