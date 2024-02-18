Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 35

Novo comentário
 
Alexey Kozitsyn:
20-30 segundos!? .... Omg... Acho que fizeste algo de errado... Os meus indicadores de carrapatos contam muitas vezes mais rápido. Vários deles por gráfico.
...
 
Artyom Trishkin:

Execute-o em um símbolo que você nunca usou e para o qual você simplesmente não tem nenhum dado.

E, sim, é bom ter um resultado - é isso que eu quero ter. Recolhendo opiniões sobre a melhor forma de o fazer.

Eu tentei MOEX FORTS, só tenho 8 símbolos para 6 TFs = 48 pegas, nunca o usei: é ainda mais rápido.

O meu ponto é que o número de pegas não é um indicador, não afecta a velocidade de execução. O volume de dados copiado para o CopyBuffer é certo.
[Excluído]  
Artyom Trishkin:
...
Como queira, mas o problema está em si, não em mim...
 
Alexey Kozitsyn:
Como queiras, mas tu é que tens o problema, não eu...
Eu pedi ajuda, não uma declaração de facto. Você teria acabado de passar por lá.
 
Artyom Trishkin:
Eu pedi ajuda, não uma declaração de facto.
Youtz.
[Excluído]  
Artyom Trishkin:
Eu pedi ajuda, não uma declaração de facto. Você teria acabado de passar por lá.
Você está ofendido por alguém? Ou você não viu nenhuma ajuda? Ou você acha que seus smileys deveriam ter sido interpretados de maneira diferente? Se você quer ajuda, faça o que foi escrito acima, e não grite. E depois veremos se é necessária mais ajuda.
 
Artyom Trishkin:

Eu defini 5000 barras de história tanto em MT4 como em MT5. O meu MT4 mostra arranque instantâneo, enquanto o MT5 mostra um período de espera de 20 a 30 segundos. E isso assumindo que repetidamente o símbolo EURUSD é usado para testes - há um histórico em ambos os terminais.

Não é necessário dizer a um usuário "impaciente" para esperar. É necessário evitar atrasos injustificados no lançamento e na mudança do cronograma.

É por isso que estou interessado em possíveis formas de resolver este problema. Por enquanto. Vou experimentar com eles mais tarde - o que realmente acontece.

Da mesma forma, ainda não encontrei uma solução, estou lendo o ramo, e espero que alguém me diga alguma coisa.
 
fxsaber:
Youz.
Obrigado. O que ganhas agora com isso?
 
Artyom Trishkin:
Obrigado. O que é que isso vai trazer agora?
Esperança, Fé, Amor! Eu congelaria o projeto por algumas horas e esperaria por uma decisão dos desenvolvedores.
 

com o lançamento do build 1583, voltaremos à questão do descasamento do número de ticks na história com o número de ticks então no testador sobre os tickers de estoque de baixa liquidez

https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page29#comment_4845672

https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page29#comment_4845795

vamos lá

KS      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17: history ticks synchronized from 2017.04.03 to 2017.04.14
KF      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1: history cache allocated for 484457 bars and contains 347 bars from 2017.01.17 23:25 to 2017.03.31 19:46
MF      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1: history begins from 2017.01.17 23:25
ID      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1 (Open-Broker): generating based on real ticks
NM      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1: testing of Experts\Advisors\ExpertMACD.ex5 from 2017.04.02 00:00 to 2017.04.16 00:00 started with inputs:
ИТОГ
2017.04.16 23:45:05.124 Core 1  GOLD-9.17,M1: 242507 ticks, 227 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.040.
 Test passed in 0:00:00.181 (including ticks preprocessing 0:00:00.020).

resultado - bom! há uma mudança.


Então a parte complicada começa:

Nós gerimos a EA de múltiplas moedas.

2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17: history ticks synchronized from 2017.04.03 to 2017.04.14
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1: history cache allocated for 484457 bars and contains 347 bars from 2017.01.17 23:25 to 2017.03.31 19:46
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1: history begins from 2017.01.17 23:25
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1 (Open-Broker): generating based on real ticks
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1: testing of Experts\открыть-закрыть 2 пары.ex5 from 2017.04.02 00:00 to 2017.04.16 00:00 started with inputs:
ИТОГ
2017.04.16 23:57:02.105 Core 1  GOLD-6.17: generate 284232 ticks in 0:00:00.050, passed to tester 287584 ticks
2017.04.16 23:57:02.105 Core 1  GOLD-9.17: generate 15208 ticks in 0:00:00.020, passed to tester 242507 ticks

Depois corremos pela segunda vez sem mudar nada.

2017.04.16 23:58:51.687 Core 1  GOLD-6.17: passed to tester 287584 ticks
2017.04.16 23:58:51.687 Core 1  GOLD-9.17: passed to tester 242507 ticks

Tanto quanto sei, agora todos os tiquetaques vão para o testador.

s.s., na medida em que agora coincidem com o CopyTicks não verificou.

Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
  • www.mql5.com
В данной теме будут обсуждаться недокументированные приёмы работы с языком mql5, примеры решения тех, или иных задач...
Arquivos anexados:
e1j83t4-w7wsm6j_2_aszk.mq5  11 kb
1...282930313233343536373839404142...247
Novo comentário