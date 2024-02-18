Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 25
Se não está habituado, pode escrevê-lo assime na função OrderSend() enviar um contrato variável independentemente do capricho do CD.
Você pode ter escrito que tem um contrato de 10 000. Eles podem ser 1000 em contas MT5. Eu quero versatilidade através das variáveis padrão da MQL5.
Esta é a fórmula universal para a conversão nos lotes habituais. Todos os normais têm um lote padrão igual a 100000 e sempre contaram muito a partir dele. Lote 0,1 = 10000 unidades de moeda base.
Se SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) == 10000, obtemos 100000/10000 (isto seria 10), e multiplicando por lote 0.1 obtemos 1, ou seja, 10000 unidades de moeda base.
Eu estou mais interessado no valor do ponto. Não me lembro de alguma vez ter sido diferente em 4 para contas standard e cêntimos (isto é, quando os tamanhos dos contratos eram diferentes). Espero que seja apenas um Just2Trade só tão diferente. Mas agora terei de verificar sempre esta propriedade em novos corretores ou novos tipos de conta.
Bem, o mql conta para 1 lote padrão definido pelo corretor(CD). É o tamanho do lote padrão definido pelo corretor que você precisa saber antes de começar a negociar. Em tempos foi um padrão, todos tinham 100.000, mas os tempos mudaram.
Quanto às contas standard e cêntimos, é aí que a diferença é definida no servidor DC e não muda em MT de forma alguma. Mas pode ser, mas ainda não conheci nenhum pervertido.
Existem microcontas, onde o tamanho do contrato é 100 vezes menor, com o mesmo volume
Poderia me dizer como obter os dados do lado esquerdo da Profundidade do Mercado, onde cada comércio é exibido. A função MarketBookGet() obtém dados do lado direito da Profundidade de Mercado, onde os volumes são agregados.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testes estratégicos
MetaEditor 1470
fxsaber, 2016.11.12 15:05
Uma funcionalidade útil para contas Hedge.
PositionSelect gera a informação da posição líquida.
O PositionGetInteger(POSITION_TICKET) retorna o ticket da primeira posição que finalmente formou a direção da posição líquida (PositionGetInteger(POSITION_TYPE)).
O TP e SL serão ajustados para a última posição no tempo de abertura que coincide com a direção da posição líquida.