Alexey Viktorov:

Se não está habituado, pode escrevê-lo assim

e na função OrderSend() enviar um contrato variável independentemente do capricho do CD.

Você escreveu que há um contrato de 10.000. Se eles vão usar contas em centavos no MT5, eles podem ser até 1000. Eu gostaria da universalidade através de variáveis MQL5 padrão.
 
Vasiliy Pushkaryov:
Se SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) == 10000, obtemos 100000/10000 (isto seria 10), e multiplicando por lote 0.1 obtemos 1, ou seja, 10000 unidades de moeda base.

 
Alexey Viktorov:

Esta é a fórmula universal para a conversão nos lotes habituais. Todos os normais têm um lote padrão igual a 100000 e sempre contaram muito a partir dele. Lote 0,1 = 10000 unidades de moeda base.

Se SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) == 10000 significa 100000/10000 (isto será 10) e multiplicando por lote 0.1 obtemos 1, ou seja, 10000 unidades de moeda base.

Eu estou mais interessado no valor do ponto. Não me lembro de este valor ser diferente em 4 para contas standard e cêntimos (isto é, quando os tamanhos dos contratos são diferentes). Espero que seja apenas um Just2Trade só tão diferente. Mas agora terei de verificar sempre esta propriedade em novos corretores ou novos tipos de conta.
 
Bem, o mql conta para 1 lote padrão definido pelo corretor(CD). É o tamanho do lote padrão definido pelo corretor que você precisa saber antes de começar a negociar. Em tempos foi um padrão, todos tinham 100.000, mas os tempos mudaram.

Quanto às contas standard e cêntimos, é aí que a diferença é definida no servidor DC e não muda em MT de forma alguma. Mas pode ser, mas ainda não conheci nenhum pervertido.

 
Alexey Viktorov:

Bem, o valor em pontos mql conta para 1 lote padrão definido pelo corretor(CD). É o tamanho do lote padrão definido pelo corretor que você precisa saber antes de começar a negociar. Antes era um padrão, TODOS tinham 100000, mas os tempos mudaram.

Quanto às contas padrão e centavos, a diferença é definida no servidor do CD, e não muda em MT de forma alguma. Embora tudo possa ser, mas eu não conheci nenhum pervertido.

Existem contas "micro", onde o tamanho do contrato é 100 vezes menor com o mesmo volume
 
Se o seu corretor define o tamanho padrão do contrato como 100000 unidades da moeda base e aplica o coeficiente de conversão em centavos, então não há diferença para mql. O valor do ponto é calculado para o contrato padrão definido pelo corretor (cliente). Em vez destas considerações, é melhor verificar qualquer corretor com qualquer conta.
 

Poderia me dizer como obter os dados do lado esquerdo da Profundidade do Mercado, onde cada comércio é exibido. A função MarketBookGet() obtém dados do lado direito da Profundidade de Mercado, onde os volumes são agregados.


Preço do vidro

https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticks
Obrigado, isso é perfeito.
 

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testes estratégicos

MetaEditor 1470

fxsaber, 2016.11.12 15:05

Uma funcionalidade útil para contas Hedge.

PositionSelect gera a informação da posição líquida.

O PositionGetInteger(POSITION_TICKET) retorna o ticket da primeira posição que finalmente formou a direção da posição líquida (PositionGetInteger(POSITION_TYPE)).

O TP e SL serão ajustados para a última posição no tempo de abertura que coincide com a direção da posição líquida.

