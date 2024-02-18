Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 26
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
fxsaber:
Um truque útil para as contas Hedge ...
Você pode explicar a conveniência através de um exemplo? Não em código, mas em palavras.
O preço e o volume deabertura corresponderão à posição líquida. Alguma coisa pode ter mudado desde então.
Pode verificar isso rapidamente agora.
Olá, malta,
Uma vez eu vi que você pode definir uma string vazia na entrada, ou seja, sem nome, e então as variáveis externas terão uma string vazia quando aplicadas ao gráfico,
Já vi isto no passado, mas nunca vi um fio vazio neste caso.
quem se lembra, sabe?
Olá, malta,
Uma vez vi que você pode definir uma string vazia na entrada, ou seja, sem um nome, e então as variáveis externas terão uma string vazia quando aplicadas ao gráfico,
Já vi isto no passado, mas nunca vi um fio vazio neste caso.
Quem se lembra, sabe?
Exactamente uma linha em branco? Talvez (eu vi em algum lugar) para tentar uma enumeração?
Em geral, faço-o desta maneira:
Exactamente em branco? Talvez (eu já vi em algum lugar) tente uma enumeração?
Em geral, eu faço-o:
e eu também o faço, mas uma vez há um ano atrás vi uma mensagem, um código especial que apenas uma string vazia, sem nome ou descrição.
Se me pareceu
agora uma cadeia vazia
input a1="""
mas algures havia uma vista de uma cadeia vazia, mesmo sem o nome.....
bem, aqui vai um exemplo
só que aqui, é só uma fila.
Eu também faço isso, mas há um ano vi uma mensagem, uma espécie de código especial que era apenas uma linha em branco, sem nome ou descrição.
Ou era só eu.
agora há um fio vazio
input a1="""
mas algures havia uma vista de uma cadeia vazia, mesmo sem o nome.....
bem, aqui vai um exemplo
só que aqui é só uma linha
tente definir um resultado
tente definir um resultado
Não, obrigado, esse não.
Melhor apenas uma cadeia de entradaEu devo estar imaginando :-(....
Separadores em parâmetros:
NOTHING // ===== ===== =====
};
sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====
isto?
Como é que se faz um espaço não quebrado?
Como é que se faz um espaço não quebrado?