fxsaber:

Um truque útil para as contas Hedge ...

Você pode explicar a conveniência com um exemplo? Não em código - em palavras.
 
O preço e o volume deabertura corresponderão à posição líquida. Alguma coisa pode ter mudado desde então.

Pode verificar isso rapidamente agora.

 

Olá, malta,

Uma vez eu vi que você pode definir uma string vazia na entrada, ou seja, sem nome, e então as variáveis externas terão uma string vazia quando aplicadas ao gráfico,

Já vi isto no passado, mas nunca vi um fio vazio neste caso.

quem se lembra, sabe?

 
Exactamente uma linha em branco? Talvez (eu vi em algum lugar) para tentar uma enumeração?

Em geral, faço-o desta maneira:

sinput string  EA_Params = "-- Параметры Работы советника --"; //======================================
 
e eu também o faço, mas uma vez há um ano atrás vi uma mensagem, um código especial que apenas uma string vazia, sem nome ou descrição.

Se me pareceu

agora uma cadeia vazia

input a1="""

mas algures havia uma vista de uma cadeia vazia, mesmo sem o nome.....


bem, aqui vai um exemplo


só que aqui, é só uma fila.

 
tente definir um resultado
 
Não, obrigado, esse não.

Melhor apenas uma cadeia de entrada

Eu devo estar imaginando :-(....
 
Roffild:

Separadores em parâmetros:

enum ENUM_NOTHING {
   NOTHING // ===== ===== =====
};

sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====
Tal parâmetro não afetará a continuação dos testes após a parada, pois o usuário não pode alterá-lo acidentalmente.

...?
 
Como é que se faz um espaço não quebrado?

 
Veja o script no apêndice - é isso que você quer dizer? Alt + 0160 no teclado numérico
Arquivos anexados:
Test.mq4  1 kb
