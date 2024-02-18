Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 227
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Esse é um resultado interessante.
É estranho que ainda não tenha sido corrigido:
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Bugs, bugs, perguntas
A100, 2020.08.01 05:42Erro durante a execução:
Result: OnStart::unnamed#00000216656562DC80::f<ulong>
Esperado: OnStart::f<ulong>
Limitação do compilador.
Esse é um defeito óbvio - acho que o compilador já deveria chamar uma equipe médica para esse tipo de códigoÉ hipoteticamente possível imaginar parênteses em macros aninhadas em tal quantidade, mas não colchetes.
A expectativa era inicializar da esquerda para a direita, conforme especificado no construtor.
Porém, descobriu-se que a inicialização vai de cima para baixo por campos. E a sequência especificada de inicialização após o construtor não é importante. Isso está correto?
Por favor, informe se esse é o comportamento correto ou não, em que a sequência de inicialização dos campos de um objeto de estrutura/classe depende da disposição mútua dos campos e não das entradas após o construtor?
A expectativa era inicializar da esquerda para a direita, conforme especificado no construtor.
Porém, descobriu-se que a inicialização vai de cima para baixo por campos. E a sequência especificada de inicialização após o construtor não é importante. Isso está correto?
Por que os desenvolvedores escrevem uma ajuda tão detalhada se ninguém a lê? Sugiro simplificar a ajuda em uma frase: Pergunte no fórum - eles o ajudarão!
Por que os desenvolvedores escrevem uma ajuda tão detalhada se ninguém a lê? Proponho simplificar a ajuda em uma frase: Pergunte no fórum - eles o ajudarão!
Quando o esquema de encontrar a resposta para uma pergunta na ajuda estiver claro, recorrerei à ajuda do fórum com menos frequência.
Quando eu entender o esquema de encontrar a resposta para a pergunta na ajuda, usarei o fórum com menos frequência.
Obrigado. Infelizmente, nem sempre fica claro onde e como procurar.
Obrigado. Infelizmente, nem sempre é claro onde e como procurar.
Encontrei uma coisa muito desagradável no trabalho do indicador (MT5 e MT4).
Os eventos bloqueiam o trabalho do cronômetro.
Não existe tal coisa no Expert Advisor.
Mais uma vez, estou convencido de que não faz sentido usar indicadores em que é necessário um trabalho estável do cronômetro. Isso é especialmente verdadeiro para interfaces responsivas.
Aqui está um indicador que demonstra esse problema, em que o cronômetro é definido para 20 milissegundos e o tempo entre os eventos do cronômetro é exibido se exceder 100 milissegundos.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Nova versão do MetaTrader 5 build 3490: versão móvel do terminal web e novos métodos de matriz em MQL5
Ilyas, 2022.10.18 10:12 AM
Pensando em adicionar classe/estrutura para objetos