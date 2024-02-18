Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 228
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Adicionado.
Aqueles que costumavam escrever sem usar const não podem fazer isso agora. Caso contrário, haverá um erro.
Parece que a inovação promete bugs graves em códigos escritos anteriormente.
Desculpe-me."TRADE_EVENT_POSITION_OPEN =0x1" x1 é o primeiro bit da lista de eventos???? Quero dizer, nessa parte do evento enum, você pode ter todos os bits disponíveis dessa forma?
Por favor, me informe.
Há dois tipos de corretoras que traduzem o horário dos EUA para o da Europa. Devido a isso, em particular, o horário de rollover é alterado.
O tipo de corretora pode ser determinado automaticamente.
Resultados do lançamento em algumas corretoras.
RannForex-Server - Europe MetaQuotes-Demo - Europe FXOpen-MT5 - USA Alpari-MT5 - Europe Tickmill-Live - USA ICMarketsSC-MT5-2 - USA Darwinex-Live - USA
Olá!
Não sei se estou fazendo minha pergunta no tópico certo ou não...
A essência da pergunta: criei um painel com botões, campos de entrada e rótulos com base no AppDialog da biblioteca padrão.
O cliente reclamou que, ao aumentar o zoom por meio das configurações de personalização do Windows,
apenas as fontes são ampliadas no painel, mas os controles em si não são ampliados, o que faz com que as inscrições ultrapassem as bordas do controle.
Como posso resolver o problema de modo que não apenas as fontes, mas também os tamanhos dos elementos do painel e o próprio painel sejam dimensionados?
É claro que tenho uma pequena reserva e posso aumentar um pouco o tamanho dos elementos; então, se eu aumentar os parâmetros da tela para 125%, tudo caberá.
tudo caberá, mas se eu aumentar para 150%, nada caberá.
Portanto, quero resolver o problema radicalmente, de modo que os elementos do painel e o próprio painel também aumentem em proporção à escala. Como fazer isso?
Entendo que é necessário, de alguma forma, provavelmente por meio do WIN IP, obter esse valor de escala - 100%, 125% ou 150%. A questão é como implementar isso no código do EA?
P.S. Para esclarecimento. O programa usa a biblioteca MQL5 padrão, mas foi escrito em MQL4.
Agradeço antecipadamente a todos que responderem....
O cliente reclamou que, ao aumentar o zoom por meio das configurações de personalização do Windows,
apenas as fontes são ampliadas no painel, mas os controles em si não são ampliados, o que faz com que as inscrições ultrapassem as bordas do controle.
Como posso resolver o problema de modo que não apenas as fontes, mas também os tamanhos dos elementos do painel e o próprio painel sejam dimensionados?
É claro que tenho uma pequena reserva e posso aumentar um pouco o tamanho dos elementos e, depois, quando aumentar os parâmetros da tela para 125%.
tudo caberá, mas se eu aumentar para 150%, nada caberá.
Portanto, quero resolver o problema radicalmente, de modo que os elementos do painel e o próprio painel também aumentem em proporção à escala. Como fazer isso?
Entendo que é necessário, de alguma forma, provavelmente por meio do WIN IP, obter esse valor de escala - 100%, 125% ou 150%. A questão é como implementar isso no código do EA?
P.S. Para esclarecimento. O programa usa a biblioteca MQL5 padrão, mas foi escrito em MQL4.
Agradeço antecipadamente a todos que responderem....
Tente definir o tamanho do texto antes de criar objetos usando TextSetFont() e TextGetSize()
Tente definir o tamanho do texto por meio de TextSetFont() e TextGetSize() antes de criar objetos
Consegui montar uma construção de bicicleta, que coloquei em prática. Vou tentar lhe contar brevemente.
Existe um trabalho desse tipo com um banco de dados.
Toda vez que um item é selecionado no banco de dados, seus elementos são misturados. Artificialmente, mas é necessário explicar.
E aqui precisamos fazer o seguinte.
Explicação do código: você seleciona um elemento pela primeira vez e depois o faz várias vezes. E precisamos obter o elemento que foi selecionado pela primeira vez.
Precisamos, de alguma forma, adicionar uma classe DB para que possamos fazer isso. Ao mesmo tempo, é impossível dar acesso ao ponteiro para o elemento (DATA*).
Explicação do código: selecionou um elemento pela primeira vez e depois o fez várias vezes. E precisamos obter o item que foi selecionado na primeira vez.
Precisamos, de alguma forma, adicionar uma classe de banco de dados para que isso seja possível. Ao mesmo tempo, é impossível dar acesso ao ponteiro do elemento (DATA*).
A solução é adicionar algumas linhas à classe DB.
Depois disso, o OnStart terá a seguinte aparência.
É possível fazer isso porque a classe definida no corpo da classe principal tem acesso aos membros estáticos ocultos dessa classe principal.
definida no corpo de uma classe principal tem acesso aos membros estáticos ocultos dessa classe principal.
Espero que isso não seja uma falha da linguagem MQL, mas um padrão (recurso) conveniente.
Espero que isso não seja uma falha na linguagem MQL, mas um padrão (recurso) conveniente.