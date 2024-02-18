Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 209
Outra para as formas anteriormente publicadas (uma,duas) de determinar a compensação GMT de um servidor comercial.
Uma simbiose entre os três métodos dá uma probabilidade muito elevada de obter o resultado correcto.
Uma continuação do tema dos rollovers. Tentar identificar o tempo do capotamento da M1-história.
Aplicação.
Resultado.
Peculiaridades do cálculo do lote mínimo.
Exemplo (RannForex-Binance_futures).
Isto é uma característica da MQL5 ou um bug?
Peculiaridades de mql5, dicas e truques
A100, 2021.05.20 13:43
É possível ver a diferença entre as funções em linha (ordem indefinida) e standard (da direita para a esquerda).
As funções em linha não são funções de todo, ou seja, não podem ter um endereço. Deste ponto de vista, não há diferença entre funções regulares e funções personalizadas, por exemplo, não é claro porque é que os argumentos da função personalizada mais simples (que é na sua essência em linha) são sempre calculados da direita para a esquerda. Não excluo que no futuro, para funções em linha, a ordem possa mudar, por isso
Sugeri, de uma vez, a introdução da palavra-chave em linha para uma utilização segura da ordem de cálculo:
Na MQL5 actual é possível proibir o inlining para certas funções?
hey why so
Leia a partir daqui.
Nova versão do MetaTrader 5 build 3091: Melhorias no desempenho
Carl Schreiber, 2021.11.02 23:34
Não vale a pena porque:
F5 desliga. Além disso, é uma solução contraditória para o construtor
Não vale a pena porque:
F5 desliga.
Não percebo. A zeragem é uma coisa útil, por isso há um ponto.