Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas

mktr8591:

Um exemplo real de utilização - na biblioteca Virtual, a classe VIRTUAL contém constância estática VIRTUAL_DELETE VirtualDelete;

Pode ser substituído por const const const VIRTUAL estático_Virtual;

(e, claro, mover o destruidor para VIRTUAL) .

Não o faça. Os novos objectos não chamam o seu destruidor quando o programa é terminado.

 
fxsaber:

Não pode. Os novos objectos não chamam o seu próprio destruidor quando o programa é terminado.

Desculpe, não percebo onde é que em VIRTUAL_DELETE é novo?
 
mktr8591:
Desculpe, não sabe onde em VIRTUAL_DELETE novo?

Em VIRTUAL::Criar.


ZZZ O tópico não é sobre Virtual...

 

Minerar a sua janela de Alerta.

#ifdef __MQL5__
  #include <WinAPI\WinAPI.mqh>
#else // #ifdef __MQL5__
  #define long int
    #define  pack(A)  
      #include <WinAPI\WinAPI.mqh>
    #undef  pack
  #undef long
  
  #undef  HANDLE
  #define  HANDLE int
#endif // #ifdef __MQL5__ #else

uint GetProcessID( const HANDLE Handle )
{
  uint ID = 0;
  
  user32::GetWindowThreadProcessId(Handle, ID);
  
  return(ID);
}

// Возвращает хендл Alert-окна.
HANDLE GetAlertHandle( void )
{  
  static HANDLE Handle = 0;
  
  if (!Handle)
  {
    static const string AlertCaptions[] = {"Alert", "Алерт"};
    static const uint ProcessID = GetProcessID((HANDLE)::ChartGetInteger(0, CHART_WINDOW_HANDLE));  
    
    for (int i = 0; i < sizeof(AlertCaptions) / 12; i++)  
    {
      Handle = user32::FindWindowW("#32770", AlertCaptions[i]);
      
      if (Handle && (GetProcessID(Handle) == ProcessID))
        break;
      else
        Handle = 0;
    }
  }
    
  return(Handle);
}
 

Carga de CPU durante eventos personalizados.

void OnInit()
{
  EventChartCustom(0, 0, 0, 0, NULL);
}

void OnChartEvent( const int id, const long&, const double&, const string& )
{
  if (id == CHARTEVENT_CUSTOM)
  {
    Sleep(0); // Без этой строки будет 100%-я нагрузка ядра CPU.
    
    EventChartCustom(0, 0, 0, 0, NULL);
  }
}
 
Comentários não relacionados com este tópico foram movidos para"Quaisquer perguntas de novatos sobre MQL4 e MQL5, ajuda e discussão sobre algoritmos e códigos".
 

Por vezes DEAL_TIME é menos que DEAL_ORDER_TIME_SETUP. Deve ser um bug no software dos corretores.

// Показывает ордера, которые имеют время выставления ПОЗЖЕ сделок, которые породил.
#property script_show_inputs

input datetime inFrom = D'2021.06.01';

void OnStart()
{
  if (HistorySelect(inFrom, INT_MAX))
    for (int i = HistoryDealsTotal() - 1; i >= 0; i--)
    {
      const ulong Deal = HistoryDealGetTicket(i);
      const ulong Order = HistoryDealGetInteger(Deal, DEAL_ORDER);
      
      if ((HistoryOrderGetInteger(Order, ORDER_TICKET) == Order) &&
          (HistoryOrderGetInteger(Order, ORDER_TIME_SETUP_MSC) > HistoryDealGetInteger(Deal, DEAL_TIME_MSC)))
        Print((string)Order + " - " + (string)Deal);
    }
}


Esta é a aparência da GUI.


 
fxsaber:

Por vezes DEAL_TIME é menos que DEAL_ORDER_TIME_SETUP. Deve ser um bug no software dos corretores.


É assim que se parece na GUI.


Provavelmente, é um insecto.

Mas é possível fazê-lo normalmente, não é? Se alterarmos a ordem limite pelo utilizador/software após a execução parcial, a ORDER_TIME_SETUP será actualizada.

 
mktr8591:

Mas isto também é possível, certo? Se a ordem limite for alterada pelo utilizador/software após execução parcial, ORDER_TIME_SETUP é actualizada.

Este campo é uma constante. É escrito juntamente com o bilhete.

 
fxsaber:

Este campo é uma constante. É escrito juntamente com o bilhete.

Aparentemente, compreendi mal a situação comercial.

A forma como o imaginei: o limite pendente foi executado através de vários ofícios. Durante este tempo, estava pendurado em ordens ao vivo e o campo ORDER_TIME_SETUP não era uma constante. Após a última troca, entrou na história. Nesse momento, a ORDER_TIME_SETUP tornou-se uma constante.

Ou não foi?

