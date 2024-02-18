Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 207
Um exemplo real de utilização - na biblioteca Virtual, a classe VIRTUAL contém constância estática VIRTUAL_DELETE VirtualDelete;
Pode ser substituído por const const const VIRTUAL estático_Virtual;
(e, claro, mover o destruidor para VIRTUAL) .
Não o faça. Os novos objectos não chamam o seu destruidor quando o programa é terminado.
Desculpe, não sabe onde em VIRTUAL_DELETE novo?
Em VIRTUAL::Criar.
ZZZ O tópico não é sobre Virtual...
Minerar a sua janela de Alerta.
Carga de CPU durante eventos personalizados.
Por vezes DEAL_TIME é menos que DEAL_ORDER_TIME_SETUP. Deve ser um bug no software dos corretores.
Esta é a aparência da GUI.
Provavelmente, é um insecto.
Mas é possível fazê-lo normalmente, não é? Se alterarmos a ordem limite pelo utilizador/software após a execução parcial, a ORDER_TIME_SETUP será actualizada.
Mas isto também é possível, certo? Se a ordem limite for alterada pelo utilizador/software após execução parcial, ORDER_TIME_SETUP é actualizada.
Este campo é uma constante. É escrito juntamente com o bilhete.
Aparentemente, compreendi mal a situação comercial.
A forma como o imaginei: o limite pendente foi executado através de vários ofícios. Durante este tempo, estava pendurado em ordens ao vivo e o campo ORDER_TIME_SETUP não era uma constante. Após a última troca, entrou na história. Nesse momento, a ORDER_TIME_SETUP tornou-se uma constante.
Ou não foi?