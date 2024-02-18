Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 101

fxsaber:

Resultado

Sim, não levou em conta o funcionamento interno do Sleep, que no meu computador leva cerca de 4ms.

Uma boa alternativa ao sono (quem se preocupa com a precisão :)) é

void sleep(int m)
  {
   if(m>0) Sleep(int(0.995*m+0.5)-1);
  }

Não posso garantir a precisão de 0,995. Apanhei-o para o meu próprio computador. Pode ser adequado para todos.

fxsaber:

Sinceramente, nem sei o que significa e onde na MQL5 se pode encontrá-lo.

Isso significa que os picos são possíveis em qualquer situação, mesmo em funções síncronas. Você só precisa estar ciente deles e não prestar atenção a eles, pois não há nada que você possa fazer a respeito.

Além de arquivos e variáveis globais, há outra forma de transferir informações entre programas

// Пример хранения/обмена данными через Ресурсы внутри Терминала
#include <fxsaber\TradeTransactions\ResourceData.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22166

void OnStart()
{  
  const RESOURCEDATA<int> ResourceINT("::int"); // Ресурс для обмена int-ами. const - как доказательство, что ничего не пишется в объект класса
  
  int ArrayINT[] = {1, 2, 3};
  int Num = 5;
  
  ResourceINT = ArrayINT;  // Ресурс хранит массив.
  ResourceINT += Num;      // Добавили в ресурс еще значение.
  ResourceINT += ArrayINT; // Добавили массив.
  
  int ArrayINT2[];  
  ResourceINT.Get(ArrayINT2); // Считали данные из ресурса.
  ArrayPrint(ArrayINT2);      // Вывели: 1 2 3 5 1 2 3

  ResourceINT.Free();                // Удалили данные из ресурса
  Print(ResourceINT.Get(ArrayINT2)); // Убедились, что данных нет: 0

  const RESOURCEDATA<MqlTick> ResourceTicks("::Ticks"); // Ресурс для обмена тиками. const - как доказательство, что ничего не пишется в объект класса
  MqlTick Tick;
  
  if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick))
    for (int i = 0; i < 3; i++)
      ResourceTicks += Tick; // Добавили в ресурс тики

  MqlTick Ticks[];
  ResourceTicks.Get(Ticks); // Считали данные из ресурса.
  ArrayPrint(Ticks);        // Вывели.
  
  // Это полное имя ресурса для обращения из другой программы
  const string NameOut = StringSubstr(MQLInfoString(MQL_PROGRAM_PATH), StringLen(TerminalInfoString(TERMINAL_PATH)) + 5) + "::Ticks";  
  Print(NameOut); // Вывели полное имя ресурса.
  
  const RESOURCEDATA<MqlTick> Resource(NameOut); // Ресурс для доступа к данным (read-only) из другой программы
  
  MqlTick TicksOut[];
  Resource.Get(TicksOut); // Считали данные из ресурса.
  ArrayPrint(TicksOut);   // Вывели.
  
  Resource.Free();   // Не получится повлиять на данные read-only-ресурса.
  Print(_LastError); // ERR_INVALID_PARAMETER - Ошибочный параметр при вызове системной функции.
}
 
fxsaber:

Além de arquivos e variáveis globais, há outra forma de transferir informações entre programas

Estamos a falar de programas dentro de um único terminal em funcionamento, não estamos?

 
Nikolai Semko:

Estamos a falar de programas dentro de um único terminal em funcionamento, não estamos?

Sim. É por isso que as variáveis globais são mencionadas.

E entre Terminais começou a ser usado desta forma.
 
fxsaber:

Sim. É por isso que as variáveis globais são mencionadas.

E entre Terminais começou a usar desta maneira.

Sim, é muito fixe!
Achado muito legal usando discos RAM em vez de SSDs.

 
fxsaber:

Sim. É por isso que as variáveis globais são mencionadas.

Comecei a usar este caminho entre terminais.

Eu tenho usado um método tão fácil de semi-hacker usando o user32.dll por um longo tempo. Mas é impossível passar conjuntos de carraças desta maneira.

Inventei-o há muito tempo quando estava a dominar a MQL4. É claro que não é a solução mais curta em termos de organização razoável da troca, mas é rápida e funciona bem (talvez mais rápida do que todas as soluções existentes), por isso é que não tenho mais a cabeça rachada.

Além disso, este método não requer nenhuma ação adicional.

A questão é que para todo o Windows é uma variável comum de tipo string - nome da janela principal do Windows. Todos podem mudá-lo e todos podem vê-lo.

Nikolai Semko:

Eu venho usando um método semi-hacker tão fácil há muito tempo, usando o user32.dll. Mas não se pode transferir carreiras desta maneira.

Se via dll, existe uma solução universal para todos os tipos de dados.

 
Nikolai Semko:

Mas é rápido (provavelmente mais rápido do que todas as soluções existentes)

Bem, estás a ir longe demais ) Em primeiro lugar, passa pela fila de mensagens. Em segundo lugar, você tem que fazer algumas conversões adicionais (para frente e para trás). Além disso, há alguma validação em curso.

A propósito, não se deve especificar explicitamente o tamanho da estrutura. É para isso que serve o tamanho de um.

 
fxsaber:

Se via dll, existe uma solução universal para todos os tipos de dados.

Eu não estou a discutir. A sua solução é realmente mais universal.
Mas pessoalmente eu só preciso de uma ponte entre terminais para transferir a corrente.

A minha variante é apenas mais fácil de entender devido à sua primitividade e funciona um pouco mais rápido. Medi-o em comparação com o seu e é 1,5 - 2 vezes mais rápido. O tempo de leitura de um tick é de 90 microssegundos contra 160 microssegundos.

