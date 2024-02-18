Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 101
Sim, não levou em conta o funcionamento interno do Sleep, que no meu computador leva cerca de 4ms.
Uma boa alternativa ao sono (quem se preocupa com a precisão :)) é
Não posso garantir a precisão de 0,995. Apanhei-o para o meu próprio computador. Pode ser adequado para todos.
Sinceramente, nem sei o que significa e onde na MQL5 se pode encontrá-lo.
Isso significa que os picos são possíveis em qualquer situação, mesmo em funções síncronas. Você só precisa estar ciente deles e não prestar atenção a eles, pois não há nada que você possa fazer a respeito.https://en.wikipedia.org/wiki/Interrupt
Além de arquivos e variáveis globais, há outra forma de transferir informações entre programas
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testes estratégicos
Bibliotecas: TradeTransactions
fxsaber, 2018.09.20 16:23
Estamos a falar de programas dentro de um único terminal em funcionamento, não estamos?
Sim. É por isso que as variáveis globais são mencionadas.E entre Terminais começou a ser usado desta forma.
Sim, é muito fixe!
Achado muito legal usando discos RAM em vez de SSDs.
Eu tenho usado um método tão fácil de semi-hacker usando o user32.dll por um longo tempo. Mas é impossível passar conjuntos de carraças desta maneira.
Inventei-o há muito tempo quando estava a dominar a MQL4. É claro que não é a solução mais curta em termos de organização razoável da troca, mas é rápida e funciona bem (talvez mais rápida do que todas as soluções existentes), por isso é que não tenho mais a cabeça rachada.
Além disso, este método não requer nenhuma ação adicional.
A questão é que para todo o Windows é uma variável comum de tipo string - nome da janela principal do Windows. Todos podem mudá-lo e todos podem vê-lo.
Se via dll, existe uma solução universal para todos os tipos de dados.
Mas é rápido (provavelmente mais rápido do que todas as soluções existentes)
Bem, estás a ir longe demais ) Em primeiro lugar, passa pela fila de mensagens. Em segundo lugar, você tem que fazer algumas conversões adicionais (para frente e para trás). Além disso, há alguma validação em curso.
A propósito, não se deve especificar explicitamente o tamanho da estrutura. É para isso que serve o tamanho de um.
Se via dll, existe uma solução universal para todos os tipos de dados.
Eu não estou a discutir. A sua solução é realmente mais universal.
Mas pessoalmente eu só preciso de uma ponte entre terminais para transferir a corrente.
A minha variante é apenas mais fácil de entender devido à sua primitividade e funciona um pouco mais rápido. Medi-o em comparação com o seu e é 1,5 - 2 vezes mais rápido. O tempo de leitura de um tick é de 90 microssegundos contra 160 microssegundos.