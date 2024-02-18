Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 162
para estruturas e classes que incluem cordas ou matrizes dinâmicas ou referências de classes, o tamanho de() apontará o dedo ao céu.
e eu consigo compreendê-lo :-)
O tipo de corda em mql é muito complicado, e não é totalmente divulgado na documentação.
Mas pode-se adivinhar, a partir da linguagem C, que a matriz de caracteres (tampão) está envolta em tipo de fio
E depois começa-se a dançar com a compreensão do seu funcionamento ))
Não há cordas em C.
Mas porquê?
Com qualquer matriz dinâmica, mostrará o tamanho do objecto da matriz dinâmica, que é de 52 bytes em MQL5
Não há tangas em C.
Penso que já existe, mas não é essa a questão.
Sim, C tem char[], está embrulhado em fio mql
o tamanho do que e para quem vai mostrar ?
52 bytes é apenas o seu dispositivo interno.
Porque não é 64 não é claro, eles poderiam ter alinhado :-)
Penso que já existe, mas não é essa a questão.
Sim, C tem char[], está embrulhado em fio mql
Bem, eu compreendo isso.
Não utilizo de todo funções de cordas. Converto-os imediatamente para uma matriz de caracteres usando a função StringToCharArray e depois trabalho com a matriz. Achei-o muito mais eficiente.
Especialmente quando se trata de análise.
Provavelmente, algum tipo de estrutura com diferentes tipos. Por exemplo, 5 ulong e 3 uint. Talvez haja tempo para o processamento interno e hora do último acesso. NÃO CONHECO. Quem sabe o que esta estrutura pode conter.
O mais provável é que a corda mql seja curta[] ou wchar_t[] ou wchar_t*.
Afinal, mql strings estão em Unicode, enquanto utf é 2 bytes.
E StringToCharArray converte de short[] para char[].
não teria reparado. Embora eu não exclua que em alguns casos (quando se trabalha com Unicode) é possível. Em Java, por exemplo, o tipo char é de 2 bytes.
Tentei analisar os dados a partir da troca criptográfica em duas variantes: através desta biblioteca JSON e através do trabalho com char array.
A diferença acabou por ser de 700(!!!) vezes por velocidade. Fiquei chocado. Talvez estivesse longe de ser a melhor implementação do JSON.