Nikolai Semko:


para estruturas e classes que incluem cordas ou matrizes dinâmicas ou referências de classes, o tamanho de() apontará o dedo ao céu.

e eu consigo compreendê-lo :-)

 
Nikolai Semko:


O tipo de corda em mql é muito complicado, e não é totalmente divulgado na documentação.
Mas pode-se adivinhar, a partir da linguagem C, que a matriz de caracteres (tampão) está envolta em tipo de fio
E depois começa-se a dançar com a compreensão do seu funcionamento ))

 
Roman:

Não há cordas em C.

 
Maxim Kuznetsov:

Mas porquê?
Com qualquer matriz dinâmica, mostrará o tamanho do objecto da matriz dinâmica, que é de 52 bytes em MQL5


 
Nikolai Semko:

Penso que já existe, mas não é essa a questão.
Sim, C tem char[], está embrulhado em fio mql

 
Nikolai Semko:

o tamanho do que e para quem vai mostrar ?

52 bytes é apenas o seu dispositivo interno.

Porque não é 64 não é claro, eles poderiam ter alinhado :-)

 
Roman:

Bem, eu compreendo isso.
Não utilizo de todo funções de cordas. Converto-os imediatamente para uma matriz de caracteres usando a função StringToCharArray e depois trabalho com a matriz. Achei-o muito mais eficiente.

Especialmente quando se trata de análise.

 
Maxim Kuznetsov:

Provavelmente, algum tipo de estrutura com diferentes tipos. Por exemplo, 5 ulong e 3 uint. Talvez haja tempo para o processamento interno e hora do último acesso. NÃO CONHECO. Quem sabe o que esta estrutura pode conter.

 
Nikolai Semko:

O mais provável é que a corda mql seja curta[] ou wchar_t[] ou wchar_t*.
Afinal, mql strings estão em Unicode, enquanto utf é 2 bytes.
E StringToCharArray converte de short[] para char[].

 
Roman:

não teria reparado. Embora eu não exclua que em alguns casos (quando se trabalha com Unicode) é possível. Em Java, por exemplo, o tipo char é de 2 bytes.
Tentei analisar os dados a partir da troca criptográfica em duas variantes: através desta biblioteca JSON e através do trabalho com char array.
A diferença acabou por ser de 700(!!!) vezes por velocidade. Fiquei chocado. Talvez estivesse longe de ser a melhor implementação do JSON.

