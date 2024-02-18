Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 148
Pode dizer-me porque é que o compilador começou a jurar por isto (screenshots anexados)?
há um ano atrás estava tudo bem, mas agora ponho o terminal mais recente, compenso e isto
onde posso encontrar respostas a estas mensagens?
e como resolver correctamente este aviso?
upd. adicionada 3ª captura de ecrã - mesma mensagem em código inócuo
e 4º screenshot
qual é o rigor do compilador e como resolvê-lo?
Encontrei uma tal peculiaridade.
Se durante a definição de uma classe com campos estáticos o seu objecto for criado imediatamente, haverá um erro de compilação.
Na última versão, o compilador não se queixou da variável sem tipo na classe. Mas a EA falhou ao arrancar
Deparei-me com uma "característica"... Passei mais de uma hora a traduzir o indicador de 4 para 5. não consegui descobrir onde estava o erro, pois o código parecia ser transversal. no final, aqui está, um lugar discreto. por alguma razão trocaram os dois parâmetros:
melhoria?
há mais destes?
StringConcatenate
provavelmente há mais, também estou interessado numa lista completa de tais funções
---
pode valer a pena procurar #endif na biblioteca padrão
Mas o conselheiro de batalha deparou-se com uma situação em que o conselheiro deixou de trabalhar. Gerido para chegar ao fundo da causa. Uma nuance fresca, que é quase impossível de notar.
Pode realmente ter uma ideia do problema tentando ver o problema neste código.
Uma das principais regras é que a que nível se constrói um objecto, ao mesmo nível que se precisa para o destruir. Não mais alto ou mais baixo.
Obrigado, boa regra. Tornei-me uma vítima da minha própria incompetência. Realmente, é necessária mais alguma regra para um caso tão mais óbvio.
Talvez para ambos os casos Alerta inteligente a fazer?
