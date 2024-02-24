Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 477

Isto foi o que consegui alcançar com os dados do teste. A rede funciona com indicadores macd, atr, estocásticos. Os parâmetros do indicador são por padrão. Não há praticamente nenhum sinal falso. Os pontos amarelos são operações de rede. Mas a rede perde sinais. Precisa de ideias sobre a escolha dos indicadores e dos seus parâmetros.

 
Mihail Marchukajtes:

Sentido, sentido! Realmente senti a ajuda de ti agora... :-)

Professor, é você (nós) ajudou o Composter (autor do roteiro). E eu ajudei-te no 4º fórum, oferecendo-me para atirar um guizo, simplesmente não entendeste))))

 
Grigoriy Chaunin:


É bom agora, de que mais precisas? Deixa passar os sinais. Passar é melhor do que estar errado, não é?
 
Grigoriy Chaunin:


Sim, está a transmitir, então que seja.

Uma imagem da saída dos NS treinados no teste.

E este é o resultado do teste, uma cópia do ecrã

-->StatNN(y1k5,lnT,0.5)
ans =

97. 91. 6. 0.9381443 3643. 0.5

97- número total de negócios
91 - negócios de sucesso
6 - negócios fracassados (6 em 97, Carl!)

0.938...-quota-parte de negócios bem sucedidos.

Falhou (não reparou em nada) cerca de metade deles. Posso considerar que fui almoçar).

 
Grigoriy Chaunin:


(Que chatice!)

A papa foi encontrada.

Não diz nada sobre este estatuto, 91 bem sucedidos em 1 ponto e 6 mal sucedidos na perda de um depósito, por exemplo :Z
 
Vizard_:

Professor, foi o Compositor que o ajudou (a nós) (autor do roteiro). E eu ajudei-te em 4 fóruns, sugerindo deitar fora o guizo, mas ainda não percebeste o que se passa em 4)


Não... está ok.... Se fizer isso com os meus dados, tenho medo de imaginar o que o seu NS fará com os meus dados :-)

 

Por favor, ajude-me um pouco mais e ficar-lhe-ia grato!!!!!

Eu escrevi um indicador, mas ele não quer trabalhar em tempo real. Ele chama o inidactor básico, faz o seu cálculo e adiciona uma seta no gráfico. Assim que aparece uma nova barra, tenho de mudar a TF para actualizar as setas e demora muito tempo a fazer a.... Veja o que está errado e eu digo-lhe o que faz entretanto.....

Arquivos anexados:
Buy_BO.mq5  38 kb
 

Ele faz a seguinte.....

Uma vez eu me perguntei o que um comerciante que tem um robô trabalhando e fica no mercado o dia todo, como monitorando..... BORROWN!!!!! E, por diversão, decidi fazer uma tal divertida......

"Opções Binárias", sim, sim, você está certo, os opositores dirão, bem, aqui vamos nós.... O ignorante vai tentar ser insolente comigo, etc. Bem, eu respondo.... Bem, e quanto a???? O que fazer quando a janela começar a se formar? Boring!!!! O conselheiro irá elaborar o próprio sinal..... Porque não cortar em BO enquanto a janela está a formar????

Como resultado, de 5 pontos de bónus nos Alpes, 4 trocas +. série vai até agora +6, -1,+1.

Parece algo parecido com isto.....

onde a seta para cima diz que a próxima barra vai ser para cima, a seta para baixo!

Como você pode ver, há apenas um erro.... E a principal vantagem é que não analisamos todo o mercado, mas apenas as barras na janela, e estas setas não querem ser mostradas online ... Foi o que eu pedi no post.... anterior.

 
Maxim Dmitrievsky:
Essa estatística não diz nada, 91 bom para 1 ponto e 6 mau para uma perda de depósito pode ser, por exemplo :Z

Ele não.) É possível, é claro.) Muito bem, então.

-->StatProfit(y1k5,lnT,0.5)
ans =

5328. 5391. - 63. 0.9883139


5328 -lucro líquido

5391 -lucro total em negócios

-63 - perda total em negócios.

0,988 - eficiência (5328/5391).

É isso que diz? )) Ou não é também? )

Mas este é um teste da mesma NS em outros dados.

