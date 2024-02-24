Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 477
Isto foi o que consegui alcançar com os dados do teste. A rede funciona com indicadores macd, atr, estocásticos. Os parâmetros do indicador são por padrão. Não há praticamente nenhum sinal falso. Os pontos amarelos são operações de rede. Mas a rede perde sinais. Precisa de ideias sobre a escolha dos indicadores e dos seus parâmetros.
Professor, é você (nós) ajudou o Composter (autor do roteiro). E eu ajudei-te no 4º fórum, oferecendo-me para atirar um guizo, simplesmente não entendeste))))
Uma imagem da saída dos NS treinados no teste.
E este é o resultado do teste, uma cópia do ecrã
97- número total de negócios
91 - negócios de sucesso
6 - negócios fracassados (6 em 97, Carl!)
0.938...-quota-parte de negócios bem sucedidos.
Falhou (não reparou em nada) cerca de metade deles. Posso considerar que fui almoçar).
Eu escrevi um indicador, mas ele não quer trabalhar em tempo real. Ele chama o inidactor básico, faz o seu cálculo e adiciona uma seta no gráfico. Assim que aparece uma nova barra, tenho de mudar a TF para actualizar as setas e demora muito tempo a fazer a.... Veja o que está errado e eu digo-lhe o que faz entretanto.....
Ele faz a seguinte.....
Uma vez eu me perguntei o que um comerciante que tem um robô trabalhando e fica no mercado o dia todo, como monitorando..... BORROWN!!!!! E, por diversão, decidi fazer uma tal divertida......
"Opções Binárias", sim, sim, você está certo, os opositores dirão, bem, aqui vamos nós.... O ignorante vai tentar ser insolente comigo, etc. Bem, eu respondo.... Bem, e quanto a???? O que fazer quando a janela começar a se formar? Boring!!!! O conselheiro irá elaborar o próprio sinal..... Porque não cortar em BO enquanto a janela está a formar????
Como resultado, de 5 pontos de bónus nos Alpes, 4 trocas +. série vai até agora +6, -1,+1.
Parece algo parecido com isto.....
onde a seta para cima diz que a próxima barra vai ser para cima, a seta para baixo!
Como você pode ver, há apenas um erro.... E a principal vantagem é que não analisamos todo o mercado, mas apenas as barras na janela, e estas setas não querem ser mostradas online ... Foi o que eu pedi no post.... anterior.
Essa estatística não diz nada, 91 bom para 1 ponto e 6 mau para uma perda de depósito pode ser, por exemplo :Z
5328 -lucro líquido
5391 -lucro total em negócios
-63 - perda total em negócios.
0,988 - eficiência (5328/5391).
É isso que diz? )) Ou não é também? )
Mas este é um teste da mesma NS em outros dados.