Eu tenho uma conta na Otkritie. O que mais posso acrescentar? Volume é a primeira coisa que me vem à cabeça. O Forex não o tem. Tanto quanto sei, não há mais nada no terminal a não ser preço e volume. Então, acontece que precisamos de dados de fora? Tentei detectar inversões em ziguezague no RTS Index, Sberbank e Siska. Os resultados não são muito bons. Faltam muitos sinais. Em alguns casos, há muitos sinais falsos. Eu tentei prever o preço do próximo bar usando Siska. Os resultados também não são muito bons. Nunca tentei usar os meus conhecimentos e isso não dá muitos resultados. Se você tem um desejo, eu descreverei como se preparar e o que dirigir. Existem três etapas: exportação de dados de MT scrap, treinamento de rede (Python script), observação dos resultados em MT (indicador pronto). Para trabalhar com redes é necessário instalar a biblioteca a partir do site da Microsoft. E com o suporte da linguagem Python.

 
Grigoriy Chaunin:

Para além do preço e do volume, há mais alguns tópicos. Na MT5, eles vão sem história, então é preciso acumulá-los.

É melhor prever entradas específicas (idealmente) IMHO, mas pode-se começar com um ziguezague. Eu não quero parecer infundado, a imagem é melhor:

Estes são todos os dados disponíveis no MT5 (sem contar com o vidro). A troca dá alguns dados adicionais, mas não é crítica.

Não sei como jogar com estes símbolos, mas não sei se tenho tempo para jogar. Quando eu puser as minhas mãos nela (e eles o farão), eu não a oferecerei).

 

Diga-me como obter estes dados em MT5 para Forts. Eu faço o resto. E o mais importante é o comprimento destes dados nos bares. Quanto mais longa for a história, melhor. Se eu próprio não conseguir obter estes dados, não estarei interessado em fazer uma rede sobre eles. Não vou poder usá-lo em minhas negociações de qualquer maneira.

Dmitriy Skub:

Todos os seus dados estão atrasados ou aparecem simultaneamente com alterações nas cotações, você tem que pegar uma série de preços e trabalhar apenas com ela através de diferentes manipulações.

 
Maxim Dmitrievsky:

Todos os seus dados estão atrasados ou aparecem simultaneamente com alterações nas cotações, você precisa pegar a série de preços e trabalhar apenas com ela através de várias manipulações

Os dados não são meus, são da bolsa de valores. Eles não ficam atrás do preço de forma alguma, mas são a causa da mudança de preço (um deles).

Ou você acha (juntamente com Yusuf e J.Dow) que tudo já foi levado em conta no preço?) Então, sim, aceite um preço.

Dmitriy Skub:

Bem, sim, tudo considerado. Como é que o Open Interest pode ser um motivo de mudança de preço?

 
Grigoriy Chaunin:

Diga-me como obter estes dados em MT5 para Forts. Eu faço o resto. E o mais importante é o comprimento destes dados nos bares. Quanto mais longa for a história, melhor. Se eu próprio não conseguir obter estes dados, não estarei interessado em fazer uma rede sobre eles. Não vou poder usá-lo no comércio de qualquer maneira.

Não há muito a dizer - veja a descrição de SYMBOL_SESSION_INTEREST, SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS, SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME na ajuda. É bastante simples lá.
 
Maxim Dmitrievsky:

Bem, sim, tudo considerado. Quão aberto o interesse pode causar alterações de preço?

Não estou a tentar discutir com o Yusuf, mas eu vou responder. Se tudo fosse contabilizado, o preço ou ficaria parado ou saltaria de nível para nível. Nós observamo-lo? Mesmo na abertura?
Dmitriy Skub:
Por que lógica isto é um salto ou um lugar? algo que acontece no mercado se reflete instantaneamente no preço, a teoria de um mercado eficiente :)

 
Maxim Dmitrievsky:

Por que tipo de lógica está pulando ou no lugar? algo acontece no mercado e se reflete instantaneamente no preço, na teoria do mercado eficiente :)

Esta é a teoria do cavalo esférico no vácuo)) O que significa a palavra instantaneamente para si?

