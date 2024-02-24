Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 442

elibrarius:

Qualquer um pode mostrar-lhe os dados do testador. Ponha-o em real ou demo.

Ou não olhe para o comportamento da estratégia em tempo real, mas faça um teste de meio ano a um ano de roll forward... Ou, não espere pelo tempo real e veja como a estratégia se comporta em tempo real, mas faça um teste progressivo durante seis meses a um ano. Em tempo real é muito tempo para esperar para avaliar o desempenho de um EA.

Pela minha própria experiência, o real não é muito diferente do teste. No entanto, estou a usar o meu próprio testador. Como a MT o testa, o inferno sabe.
 

Hoje não é um bom dia.... Se o TC está mesmo errado, ela está a fazê-lo em grande. Algum tipo de pagamento por retornos extras. Mas eu não gostaria de começar com esta área em particular :-(

Ou é essa a resposta, que o TS parou de funcionar, faça outra. MAS por uma semana eu ainda verei..... Ou é um soluço temporário que irá mais do que compensar no futuro. O importante é o que acontece a seguir, certo??? :-)


 
Mihail Marchukajtes:

Você escreveu que você troca com limites, provavelmente é um canalizador, enquanto canalizadores são como opções de venda, como um aumento estável por semanas e depois bam! E em algumas horas tudo vai pelo cano abaixo.

 
govich:

Tudo bem, tudo bem, um erro leva a uma perda, eu estabeleço o nível de stop loss em 40 pips. Especialmente os dois sinais decisivos vieram na classe "Eu não sei" e o erro..... OK, vamos pensar em algo.

E eu tenho uma pergunta para os peritos. Qual é a forma correcta de retirar dados do período de tempo inferior. Quanto em MT4 é adequado????

 

Eu não te entendo.

Por que você fez algum tipo de ordens pendentes sobre a inteligência artificial?

Se estiver pendente, então não é um bot altamente inteligente)))

 
Mihail Marchukajtes: É importante o que acontece a seguir, não é? :-)


Eu tentei ler um livro sobre aprendizagem de máquinas, nem mesmo para dominá-lo, mas apenas para começar a lê-lo - eu não consegui, é muito, muito complicado e eu percebo que provavelmente levaria uma vida inteira para estudar o tema muito bem.

 
Vizard_:

http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZ

uau! 90% de precisão é fantástico!

 

com as pausas, é tudo uma treta. E você considera isto como IA?

 
Albinochka6:

Eu tentei ler um livro sobre aprendizagem de máquinas, nem mesmo para dominá-lo, mas apenas para começar a lê-lo - não consegui, foi muito complicado e percebi que provavelmente levaria uma vida inteira para estudar o tema muito bem.

É o que devem ter dito na época de Kulibin, quando ele fazia o seu relógio de bolso com música e dança, mas agora todos têm muito disso, além da comunicação por vídeo, navegação, internet e aprendizagem de máquinas estão em todo o lado, mas o espírito Kulibin está vivo...
