Qualquer um pode mostrar-lhe os dados do testador. Ponha-o em real ou demo.
Ou não olhe para o comportamento da estratégia em tempo real, mas faça um teste de meio ano a um ano de roll forward... Ou, não espere pelo tempo real e veja como a estratégia se comporta em tempo real, mas faça um teste progressivo durante seis meses a um ano. Em tempo real é muito tempo para esperar para avaliar o desempenho de um EA.
Hoje não é um bom dia.... Se o TC está mesmo errado, ela está a fazê-lo em grande. Algum tipo de pagamento por retornos extras. Mas eu não gostaria de começar com esta área em particular :-(
Ou é essa a resposta, que o TS parou de funcionar, faça outra. MAS por uma semana eu ainda verei..... Ou é um soluço temporário que irá mais do que compensar no futuro. O importante é o que acontece a seguir, certo??? :-)
Você escreveu que você troca com limites, provavelmente é um canalizador, enquanto canalizadores são como opções de venda, como um aumento estável por semanas e depois bam! E em algumas horas tudo vai pelo cano abaixo.
Tudo bem, tudo bem, um erro leva a uma perda, eu estabeleço o nível de stop loss em 40 pips. Especialmente os dois sinais decisivos vieram na classe "Eu não sei" e o erro..... OK, vamos pensar em algo.
E eu tenho uma pergunta para os peritos. Qual é a forma correcta de retirar dados do período de tempo inferior. Quanto em MT4 é adequado????
Eu não te entendo.
Por que você fez algum tipo de ordens pendentes sobre a inteligência artificial?
Se estiver pendente, então não é um bot altamente inteligente)))
http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZ
Eu tentei ler um livro sobre aprendizagem de máquinas, nem mesmo para dominá-lo, mas apenas para começar a lê-lo - eu não consegui, é muito, muito complicado e eu percebo que provavelmente levaria uma vida inteira para estudar o tema muito bem.
uau! 90% de precisão é fantástico!
com as pausas, é tudo uma treta. E você considera isto como IA?
Eu tentei ler um livro sobre aprendizagem de máquinas, nem mesmo para dominá-lo, mas apenas para começar a lê-lo - não consegui, foi muito complicado e percebi que provavelmente levaria uma vida inteira para estudar o tema muito bem.