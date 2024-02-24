Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 736

Novo comentário
 

Aí vem o primeiro alce. O TC sopra dois factos para fora da água.

1. Alta volatilidade.

2. tempo após o sinal. É aqui que precisa de ser esclarecido. Quanto mais longa for a previsão, menor é a probabilidade de se tornar. Hoje tínhamos apenas 1 sinal sobre a estratégia básica antes da abertura da América desde muito cedo, claro que não voltou durante o dia e estivemos em zona menos o dia todo. Durante o dia eles podiam ter mudado de ideias, mas não veremos o sinal antes da América, por isso vemos... a ver...

P.S. A variável de saída foi formada sem paragens, mas na realidade eu uso 500 pips stop. Ultimamente não é suficiente para o canil, mas aqui estou eu a desenvolver o momento de vantagem estatística. Em geral, há muito trabalho e eu estou sozinho :-(

[Excluído]  

Outro papper interessante sobre a RL... ainda a tentar descobrir qual é o fim certo para este método

nunca ninguém o fez no mql, diz o google.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567112001220

Testing Different Reinforcement Learning Configurations for Financial Trading: Introduction and Applications
Testing Different Reinforcement Learning Configurations for Financial Trading: Introduction and Applications
  • www.sciencedirect.com
The construction of automatic Financial Trading Systems (FTSs) is a subject of research of high interest for both academic environment and financial o…
 

tudo é inútil

a vida é uma merda

o comércio é uma merda

o sexo não tem sentido

Volchansky - continua com isso. Está a ficar aborrecido.

 
Andrey Dik:

tudo é inútil

a vida é uma merda

o comércio é uma merda

O sexo não faz sentido.

Volchansky, junta-te a nós. Está a ficar aborrecido.

Nah... Estou bem hoje..... :-)

 
Obrigado por estas palavras amáveis. Sinceramente satisfeito!!!! Há muito tempo que venho pensando em fazer um programa de treinamento sobre a construção de TS e aprendizagem de máquinas, porque algumas pessoas não entendem o objetivo de fazer dinheiro e o que é quando uma estratégia de negociação negocia, que fundos podem ser considerados como um lucro fixo, etc.
 
Para ser honesto com BO, fiquei atolado a certa altura. Não há estocástico para o MT5 do projeto ClusterX. Tenho um para 4, e vou tentar procurar um para 5. Não a encontrei, vou tentar procurá-la, mas se não a encontrar, alguém me ajudará com a tradução.
Arquivos anexados:
ClusterX_Stochastic.mq4  13 kb
[Excluído]  
Mihail Marchukajtes:
Obrigado por estas palavras amáveis. Sinceramente feliz!!!! Há muito tempo que penso em fazer um programa de formação para a construção de TS e aprendizagem de máquinas, porque algumas pessoas não compreendem o objectivo de fazer dinheiro e o que é uma estratégia de negociação quando se negoceia, que fundos podem ser considerados como um lucro fixo, etc.

Pare de rir tanto :) cada mensagem é uma pérola e uma crosta

 
Maxim Dmitrievsky:

Pare de ser tão engraçado :) cada mensagem é uma pérola e uma crosta.

Não podes fazer mais nada a não ser falar? Como uma criança normal, ajuda com os estocásticos. Vou precisar desta ferramenta durante muito tempo, mas não o posso fazer sem ela).

Vai ser esquisito? Ajuda ......

[Excluído]  
Mihail Marchukajtes:

E além da tagarelice, podes fazer alguma coisa? Como uma criança normal, ajuda com o estocástico. Você vai fazer o artigo sair durante semanas, porque vou demorar muito tempo a limpar este indicador, e não posso fazê-lo sem ele :-)

Vai ser esquisito? Ajuda......

Não tenho medo, não acredito nestas ideias. Eu tenho a minha própria FAO
[Excluído]  
Mihail Marchukajtes:

A questão principal é, não f...di........ Porque consigo cheirar-vos a cocó de sofá a uma milha de distância.... Mas o que será que vai acontecer a seguir... Quem vai se comportar.... Quando as circunstâncias mudam.

O que tem isso a ver, estás apenas a ser informado do que estás a fazer mal e que não há lá peixe. Você precisa ser mais flexível e absorver a informação, mudar o paradigma, sacudir a imagem do mundo e assim por diante.
1...729730731732733734735736737738739740741742743...3399
Novo comentário