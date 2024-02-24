Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 734
Hi!
Aqui está como criar e treinar uma rede neural.
Aprenda.
Não é preciso, demonstração visual fixe!!!!
Antes de mais, queria desejar-vos umas boas férias.... raparigas... E para mostrar a discrepância entre o provador e o real. OOC a partir de segunda-feira 03.05.2018
Testador
E, portanto, real.....
A mãe não saberia a diferença....
Devido a ter mudado completamente para sinais apenas do comitê. O "não sei" fecha todas as posições e senta-se na cerca. O número de negócios diminuiu, mas a qualidade continua a ser a mesma.
É claro que o exemplo acima não é um indicador. A quantidade de negócios está a aumentar às custas de dois, mas o tempo vai aparecer. O principal é que a volatilidade não falhou.
P.S. Este tipo de equilíbrio é alcançado quando as mãos marotas vão onde não podem.....
Sinceramente feliz por ti... e não pode deixar de ser solidário num dia tão festivo :-)
Feliz 8 de Março!
foto
Isso é bom.
p.s. Quando uma única negociação tira todos os lucros das semanas anteriores, ou pára de apanhar uma atrás da outra, e você sente que negociar é observá-lo e deixar o preço ir contra você - não parece ser assim. O Forex não perdoa os lucros.
Com a alma cheia.
p.s. quando um único negócio leva todos os lucros das semanas anteriores,
Isso significa que você tem um MM de merda.
Isso é emocionante.
Razoável e muito sóbrio. Gostei particularmente. "Forex não perdoa lucros" Mesmo no intervalo.... Não é raro depararmo-nos com isto e perder um depósito. Por isso vou acrescentar.
"O dinheiro adora o silêncio" .... Vou para o vodopole, porque acho que me vão atacar agora....
que muda de peso assim, o que é isso afinal? :) a retropropagação soviética ou o que
Foi por isso que pedi uma fórmula...