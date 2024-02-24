Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 734

Novo comentário
 

Hi!

Aqui está como criar e treinar uma rede neural.

Aprenda.


 
Alexander Ivanov:

Hi!

Aqui está como criar e treinar uma rede neural.

Aprenda.


Não é preciso, demonstração visual fixe!!!!

 

Antes de mais, queria desejar-vos umas boas férias.... raparigas... E para mostrar a discrepância entre o provador e o real. OOC a partir de segunda-feira 03.05.2018

Testador

E, portanto, real.....

A mãe não saberia a diferença....

Devido a ter mudado completamente para sinais apenas do comitê. O "não sei" fecha todas as posições e senta-se na cerca. O número de negócios diminuiu, mas a qualidade continua a ser a mesma.

É claro que o exemplo acima não é um indicador. A quantidade de negócios está a aumentar às custas de dois, mas o tempo vai aparecer. O principal é que a volatilidade não falhou.



P.S. Este tipo de equilíbrio é alcançado quando as mãos marotas vão onde não podem.....

 

Sinceramente feliz por ti... e não pode deixar de ser solidário num dia tão festivo :-)


[Excluído]  
Mihail Marchukajtes:

Sinceramente feliz por ti... e não pode deixar de ser solidário num dia tão festivo :-)


Feliz 8 de Março!


 
Uma forma de humor entendida apenas por homens. Normalmente só as pessoas que estão próximas em espírito se congratulam desta forma. Este fio uniu-nos a todos... por isso não guardem rancor!!!!!
 
Mihail Marchukajtes:

foto

Isso é bom.


p.s. Quando uma única negociação tira todos os lucros das semanas anteriores, ou pára de apanhar uma atrás da outra, e você sente que negociar é observá-lo e deixar o preço ir contra você - não parece ser assim. O Forex não perdoa os lucros.

 
Dr. Trader:

Com a alma cheia.


p.s. quando um único negócio leva todos os lucros das semanas anteriores,

Isso significa que você tem um MM de merda.

 
Dr. Trader:

Isso é emocionante.


p.s. Quando uma única negociação tira todos os lucros das semanas anteriores, ou pára de apanhar uma atrás da outra, e você sente que negociar é observá-lo e deixar o preço ir contra você - não parece ser assim. O Forex não perdoa os lucros.

Razoável e muito sóbrio. Gostei particularmente. "Forex não perdoa lucros" Mesmo no intervalo.... Não é raro depararmo-nos com isto e perder um depósito. Por isso vou acrescentar.

"O dinheiro adora o silêncio" .... Vou para o vodopole, porque acho que me vão atacar agora....

[Excluído]  
Maxim Dmitrievsky:

que muda de peso assim, o que é isso afinal? :) a retropropagação soviética ou o que

Foi por isso que pedi uma fórmula...

1...727728729730731732733734735736737738739740741...3399
Novo comentário