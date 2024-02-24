Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 739
e a palavra "curvafitter" é algo neural?
Não, é algo obsceno.
Você verá menos roupa a mais e o seu modelo em toda a sua glória e miséria.
Você não entende o significado físico da generalização. Tudo o que é brilhante é simples. Um modelo não tem de ser complicado e quanto mais simples for, melhor... Boa sorte 17
Este é o mesmo modelo em execução na segunda semana e sim, treinado em 40 pontos....
A propósito, este é o mesmo modelo em execução na segunda semana e sim, treinado em 40 pontos....
Embora possas ter um resultado muito mais fixe do que o meu. Então onde é que eu caibo....
Você ainda não consegue entender que eu não alimento TODAS as barras em um período, eu também alimento um número seletivo, então eu não carrego a rede com trabalho inútil em barras desnecessárias. Por exemplo, na Ásia ou à noite. Mas você o alimenta com todo o mercado e o faz estar sempre no mercado. Por isso, no final, dá-lhe uma treta.
Mas vou repetir. O vencedor deste argumento será aquele cuja curva do balanço está crescendo no nível certo. .....
Espera 2 meses, acho que é o tempo mínimo que precisas para te certificares que tudo funciona correctamente. Qualquer coisa pode acontecer durante este tempo.
Concordo, mas quem mantém um modelo assim tanto tempo? Acho que esta semana será mais uma semana, no máximo mais uma semana e depois voltar a treinar......
As pessoas que, desapercebidamente, exigem um tamanho de amostra maior são pessoas aleijadas pelo teorema do limite: elas subconscientemente acreditam que um tamanho de amostra maior tornará as estimativas mais prováveis de serem verdadeiras.
E noto isso no nível subconsciente, porque normalmente todas essas pessoas sabem que o tamanho da amostra não garante a partir de ameixa.
Por que diabos dizemos alguma coisa sobre o futuro, estimando o ruído não estacionário?
Se estamos discutindo o modeloMihail Marchukajtes então há duas circunstâncias que são ignoradas por causa da discussão do tamanho da amostra:
Discutir o tamanho da amostra sem estas duas posições, é um caminho para "o lixo entrar - o lixo sair".
PS.
Na medicina, o tamanho das amostras de algumas dezenas de exemplos é comum. No entanto, as estatísticas resultantes dessas amostras formam a base das decisões sobre o uso de medicamentos.
Porquê?
Porque, na criação teórica de um medicamento, muito esforço é colocado para justificar o efeito do medicamento sobre a doença.
A única coisa que nos torna diferentes é que juntamos tudo. Veja a linha: 99% sobre perseptrões e quase nada sobre mineração de dados.
A propósito, é o mesmo modelo em execução na segunda semana e sim, treinado em 40 pontos....
Já o tenho há 3 dias e foi +150%, depois o mercado vai mudar e assim...
A percentagem de depósito não significa nada. O meu saldo é pequeno, por isso este parâmetro está fora dos gráficos, mas caso contrário o factor de lucro é importante. É mais de três, o que é muito bom. Com um dois, às vezes está tudo bem...
A semana ainda não acabou, por isso espera.....
Baseado na idéia de que o polinômio em si não é importante, é o método de obtenção que importa, você pode fazer a seguinte experiência.
Você prepara o seu conjunto de dados de 100 pontos. Você reserva um intervalo OOS, mas mande-me só um rasto. TODAS as entradas possíveis e algumas saídas com 0 e umas (se as saídas forem possíveis).
No final a tabela deve conter 100 colunas (estas são entradas), 5-6 colunas de saídas e todas para 100 linhas.
Eu construo modelos e envio-tos, digamos 10 peças. Depois guarda o resultado destes modelos num traçado e envia-mo novamente. Eu digo-te qual dos 10 modelos funciona. Defini-la e executá-la na seção OOS....... Mas apenas com a condição de relatórios de subnível com gráficos e figuras. Máxima experiência aberta...
Que tal este plano????