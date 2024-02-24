Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 735
Foi por isso que eu pedi a fórmula...
Se você quer trabalhar com NS, vá para um software profissional normal, ou não se preocupe com essas falsificações de MQL - isso não vai adiantar de nada.
Provavelmente este aqui
Provavelmente este aqui.
bem, há um artigo sobre o assunto, como escrever um neurónio, sim, assim mesmo... a pesquisa funciona...Não dê ouvidos a Asaulenko, ele está farto do seu paradigma, não está claro porque é que ele vem a este fórum, é bom que ele tenha sido banido hoje, este nerd indefeso.
É engraçado :)
https://smart-lab.ru/blog/456953.php
silenciosamente a ardósia cresce o meu sem pressa
Comentarei sobre ti mais tarde... Agora não há tempo...
Oh meu, Michael..., como podes não compreender, nós já te explicámos e trouxemos para te motivar emocionalmente a evoluir, mas tu és como uma pedra! Faria sentido se estivesses a vender algum tipo de graal a um otário, mas não pareces estar, por isso é estranho, não razoável. Você não pode descrever todo o mercado com 40 observações, além de 3 semanas, é como descrever o rosto de milhares de pessoas com 40 pixels, pegue por exemplo uma foto de Vladimir Lenin e retire dele o que quiser, usando qualquer transformação de dados ~40 pontos e tente reconhecer o líder do proletariado nele)))) E o mercado inteiro não é apenas uma foto, é centenas de vezes maior em capacidade. Não sejas tão auto-indulgente e "desejoso".
O seu problema é que você está tentando descrever todo o mercado. Em todos os bares, pelo que entendi... Agora vamos fazer as contas juntos.
Um TF de 15M em uma quinzena é de 1920 bares. Se você está descrevendo o mercado ENORME, então você precisa alimentar 1920 barras para a entrada líquida, etc. etc.
TF 15M Sinais para comprar 40 peças (aproximadamente). Para descrever estas duas semanas pelo meu TS, preciso aplicar apenas 40 valores para treinamento, para que a rede possa aprender estas duas semanas, pois não analiso todo o mercado, analiso-o apenas nos seus momentos de reversão. O TS básico é contra-tendência. Ou seja, identifica áreas de possíveis reviravoltas de mercado. E é nesta altura que a análise tem lugar. O que reduz significativamente o número de amostras durante o treinamento, mas ao mesmo tempo cobre o mesmo intervalo de tempo (2 semanas)
Como eu disse antes, não posso aumentar a amostra de treinamento porque os dados que estou usando não me permitem fazer isso. Se os dados de entrada fossem melhores, eu treinaria para 100 e 1000. MAS MAS não é assim tão importante, é o resultado final que é importante e é tão......
Esta imagem mostra a secção de treino e EOC.
Aqui está apenas a seção de treinamento de 01.31.2018 Para facilitar a visualização
E aqui está a secção de segunda-feira 03.05.2018 O TC é o mesmo...
E tudo isto é o trabalho destes dois bebês, que foram treinados com os dados certos e selecionados no máximo VI em relação à entrada
Pergunta: Quem está insatisfeito com o desempenho destes modelos??
Estou absolutamente confiante na minha abordagem ao mercado, olhando para os resultados.
Obrigado pela ajuda no R, que fez o TS funcionar muitas vezes melhor.....
A abordagem é demorada e há muito a ter em conta para não cometer um erro, o que pode alterar fundamentalmente o resultado, mas no geral estou satisfeito, o que desejo que vocês façam também....
E agora estou começando a escrever um artigo sobre BW + também vai haver um vídeo, então não perca. Quando for publicado, não me esquecerei de o informar neste tópico.... Boa sorte 17