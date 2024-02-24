Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 73
O quê???
Embora haja verdade nestas palavras. ....
Dados de validação:https://drive.google.com/file/d/0B_Au3ANgcG7COGpJb24wbkxoaTg/view?usp=sharing
Há 5,5 anos e meio para 5 pares. As datas vêm estritamente após o treino. Na coluna da extrema direita está a tselevka: aumento de preço em 181 minutos (o que foi codificado pelas categorias no comboio).
Tente obter um MO na validação maior que 0,0001. Eu tenho cerca de 0,00013, o que corresponde ao spread médio. Isto é, zero.
Ao mesmo tempo, não negoceio todas as observações, mas apenas lá onde o sinal da máquina é forte (cerca de 5-10% das observações).
Obrigado,
Alexey
E esta é uma imagem útil para fazer uma amostra de teste (validação cruzada). Temos de dividir o conjunto em 5 partes iguais e a cauda de cada 5ª parte são dados futuros.
https://bitbucket.org/jprediction/jprediction/downloads
Fiz o download, está tudo bem, mas não consegui colocá-lo no MQL ... Eu também ainda não pude executá-lo em MQL....
Porque o arquivo java tem a função Math.signum(), enquanto o arquivo mql não tem.
Eu não sei porque o arquivo salvo mostra resultados de otimização diferentes daqueles exibidos pelo preditor. O próprio preditor tem um nível de generalização de dados de 90%, enquanto o modelo de saída tem apenas 47%. Não clear....
É uma propriedade dos comités em algoritmos de aprendizagem de máquinas que os modelos combinados num comité darão melhores resultados do que os modelos tomados separadamente. Caso contrário, qual é o objectivo dos comités? É por isso que no jPrediction os classificadores binários individuais têm uma generalização pior do que os classificadores ternários.
Aqui também precisamos de olhar para um parâmetro como o viés. É desejável que seja inferior a 50%. É ainda melhor tê-lo zero. Quanto menor o seu valor, mais adequado é o classificador ternário.
Fiz o download, está tudo bem, mas ainda não consegui inseri-lo no MQL. Bem, eu ainda não consegui correr na MQL....
Você também pode fazer isso. No MetaEditor pressione Ctrl+H, depois faça a troca automática:
Depois adicione a função signum() ao código:
Não percebo, é jurar pela variável 1d, que tipo de variável é e de onde veio?
