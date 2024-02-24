Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 76
Será que isto nos ajuda de alguma forma https://news.mail.ru/society/26600207/?frommail=10
Vai certamente ajudar, porque:
"A prova da abc-hypothesis apresentada por Mochizuki em 2012 leva mais de 500 páginas de texto, e poucos matemáticos são capazes de compreendê-la e verificá-la".
Só falta ler mais de 500 páginas de texto em japonês e entender do que se está falando.
É isso que estou dizendo, não sobra muito - para entender as novas designações revolucionárias que Mochizuki introduziu em suas provas.
Eu comparei tudo na última versão 6.01. Nada mais funciona. Se fosse possível, eu teria feito mais um paralelo. Estava a fazê-lo por mim mesmo, ou seja, preciso de calcular tudo mais depressa.
Agora eu inventei um algoritmo, como calcular os preditores fracos, para que eles possam ser removidos. Levará muito tempo para calcular, mas valerá a pena, porque em vez de um preditor fraco, podemos substituir os mais fortes. Ou livrar-se dos fracos preditores, aumentando tanto a velocidade de cálculo como a capacidade de generalização. Porque, para negociar, você precisa executar constantemente um recálculo dos modelos assim que o mercado começar a fazer batota. E o mercado é assim, assim que outros traders se fundem, eles mudam suas estratégias e você tem que recalculá-las.
Olha, Yury, podes correr o Optimizer numa placa de vídeo, uma vez que lá tudo é paralelo. Na JCUDA? Os cálculos são cem vezes mais rápidos lá....... Posso ser capaz de fazer 20 predicados... Eu tenho uma placa gráfica Radeon que parece suportar esta função. Seria interessante tentar....
Outra coisa é que tudo é paralelizado nas CPUs modernas também. E tudo o que se presta ao paralelismo, eu já fiz um paralelismo. Ou seja, os "benefícios" de mover os cálculos da CPU para a GPU são altamente questionáveis. Sem mencionar o facto de que não faço ideia de como fazer com que funcione, mesmo numa base experimental.
Você precisa de um especialista que possa ao menos explicar se tal transferência vale ou não a pena.
Tem a sua própria linguagem de programação, que é incompatível com Java.
Outra coisa é que tudo é paralelizado nas CPUs modernas também. E já paralelizei tudo o que podia ser paralelizado. Portanto, os "benefícios" de mover os cálculos da CPU para a GPU são altamente questionáveis. Para não mencionar o facto de que não faço ideia de como fazer com que funcione, mesmo numa base experimental.
Você precisa de um especialista que possa ao menos explicar se tal transferência faz sentido ou se não vale a pena o esforço.
Existe uma linguagem de programação própria, incompatível com o Java.
Não... A JCUDA é só para fazer paralelismo em Java... No Google, há um site com instruções de como geri-lo... Eu realmente não sou bom nisso.... http://www.jcuda.org/ É para fazer paralelismo em Java
jCUDA é uma espécie de código de esquerda para placas NVidia. Tentar aprender isso é uma perda de tempo, porque nem todos têm placas NVidia. Eu, por exemplo, não tenho uma placa de vídeo assim. E eu não vou comprar uma coisa dessas. Além disso, não sei, é razoável ou vais buscar alguma porcaria? Afinal, você pode perder seu tempo e dinheiro com isso, enquanto o resultado pode ser que tudo funcionará tão bem na CPU quanto na placa de vídeo.
Honestamente, eu tenho uma placa gráfica Intel, sem suporte a computação GPU. É barato e barato. Para negociar é suficiente, mas não tenho tempo para jogar jogos com gráficos extravagantes. É por isso que eu não preciso de uma placa gráfica chique.
Estou a ver... Então... Pensei em algo....
Qual é o problema? Temos de nos concentrar imediatamente no Tianhe-2. Há muito tempo que nem sequer minam bitcoins nas câmaras de vídeo - são demasiado fracos para tais tarefas.
OIEEE Spectrum acaba de publicar o seu terceiro ranking anual com as suasLinguagens de Programação Top de 2016,
Daqui