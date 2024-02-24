Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 33
Neste fórum "maravilhoso" não posso inserir uma foto nem anexar um arquivo, alguém sabe qual é o problema?
Infelizmente, o meu arquivo RAR não desfaz as malas. IMHO é melhor embalar tudo em ZIP. Há desempacotadores para formatos ZIP em todas as plataformas. Além disso, muitos usuários não usam o RAR.
Eu vou dar uma olhada. Mas não conheço o R suficientemente bem.
Você extraiu o arquivo manualmente ou usando alguma ferramenta automática?
Eu preciso de uma nova versão do winrar, desde a quinta versão o formato do arquivo mudou. Eu não consegui fazer o Zip imediatamente, é muito grande. Aqui estão os mesmos arquivos novamente, mas compactados com uma versão antiga do winrar.
Eu fiz a porta manualmente, peguei os arquivos do https://sourceforge.net/projects/libvmr/ e os copiei com correções. A sintaxe é na sua maioria semelhante, o principal problema é que na matriz R os índices começam com 1 e não com 0. Deixei propositadamente de fora a classe Separador; R já tem funções embutidas (amostra) para dividir arquivos em treinamento e amostras de teste.
Obrigado, Yuri!
Assim, no decorrer da pesquisa, verificou-se que os alvos mais inapropriados que prevêem a direção do preço como a previsão da próxima vela ou ziguezague na aplicação clássica, tais alvos não são inequívocos e muitas vezes confundem a rede ou outro algoritmo, porque nem sempre com o crescimento do preço em ziguezague aumenta e se a rede for treinada em tais dados, será muito difícil reconhecer algo nos novos dados. Portanto, a conclusão é a seguinte: o alvo deve ser descrito da forma mais clara e consistente possível...
O que quero dizer por inconsistência escrevi várias páginas antes) como indicadores e vários "smoothers" onde basicamente se pode colocar a "PCA" (Análise de Componentes Principais), tudo deve ser muito preciso, claro e inequívoco e informativo em vez de suave, suave e vago.
em suma, o modelo
O alvo - o próprio fato da inversão em ziguezague (não a direção)
Preditores - castiçais, níveis - cerca de 110 unidades no total (sem dados contraditórios)
Dados de 5 minutos
Eu treinei dois modelos em RF, separadamente para comprar e separadamente para vender, embora eu pudesse usar um
trabalhar com novos dados
quero notar que esta é uma das melhores fotos, na verdade é muito pior, mas esta é a melhor que eu consegui até agora....
Eu também quero notar que se você adicionar indicadores ou reduzir a dimensionalidade dos sinais usando o mesmo PCA a precisão dos inputs não só é baixa como desaparece totalmente, ou seja, tudo parece flutuar e isso é o que eu chamo de inconsistência nos sinais.
p.s.
Acho que dominei a abordagem clássica do comércio na rede, mas não estou satisfeito com os resultados. Espero que estas regras ajudem alguém. Mas mesmo estas regras não vão levar a um resultado aceitável, precisamos de mudar o próprio conceito de encontrar preditores, precisamos de olhar muito mais fundo, eu tenho esse conceito mas infelizmente só ao nível do conceito, se houver pessoas interessadas neste conceito e que tenham boas capacidades de programação, terei todo o gosto em comunicar mas não no modo de comunicação mas no modo de implementação, pois as minhas capacidades de programação estão no nível inicial por agora...
Pegue o guizo - muito útil para um iniciante. Você pode aprender isso em uma hora - GUI.
Imediatamente todo o ciclo de modelagem: mineração de dados, montagem do modelo (6 tipos de modelos, incluindo um semelhante ao seu - SVM), avaliação. Além do log in R dá a possibilidade a um novato de ver o código pronto. Pode ser usado no futuro. Leva arquivos Excel. Assim, é possível cozinhar em excel, é possível sair de μl para excel... Em geral, não há nenhum problema com os dados de origem.
Também é útil para usuários experientes: para estimar algo, para tentar.
Você deve escrever em R se você conseguiu pegar os preditores. Depois mudar os modos dos modelos usados no guizo e levar outros modelos... e geralmente usam carpete pelo menos. Mas primeiro os preditores que têm capacidade de previsão para uma determinada variável alvo.
PS.
O posto acima recomenda o uso de amostra.
Eu não o recomendo.
O próprio guizo divide o arquivo de forma bastante intrincada, mas se quisermos criar conjuntos para treinamento, teste, validação - isso será feito pelo próprio guizo e não é necessária amostra - e também para verificar fora desses conjuntos, o que é muito importante para modelar futuras negociações, então o arquivo inicial deve ser dividido mecanicamente por índice, a primeira parte é colocada no guizo e a segunda parte é usada para comparar os resultados com o guizo. Isto pode ser feito no mesmo rattele. Se todos os quatro erros forem combinados, e com erro inferior a 20%, é um graal para os próximos anos.
PPSS.
Exemplo de uso do guizo no meu artigo, há também um arquivo anexado, você pode usá-lo diretamente, ou como amostra.
alvo - o próprio facto de o ziguezague ter invertido (não a direcção)
Continuamos com o ziguezague para obter os valores do professor. Alavancagem para cima é 1, alavancagem para baixo é 0.
Em sua terminologia: é "o fato da reversão em si" ou não? Se não, o que queres dizer?
O guizo divide o arquivo em si , mas se você quer dizer criar conjuntos para treinamento, testes, validação - o guizo fará isso,
Desculpe, devo ter entendido mal... O que quero dizer é que a vela alvo é apenas a que tem a inversão, tudo o resto é uma classe diferente, a classe "não-volta".
Se bem me lembro, chama-se a isso a função "amostra";)
Muito interessante, experimentei, mas por alguma razão descartei-o... Eu não me lembro.
Que preditores você alimentou lá?
Meu entendimento é que os preditores e o alvo são um e o mesmo, tudo tem que estar interligado, é bobagem querer pegar saltos precisos alimentando uma média móvel de 200 como preditores. É como dois universos diferentes que não se cruzam um com o outro.