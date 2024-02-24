Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1740

Maxim Dmitrievsky:

e colorir os clusters no gráfico mais tarde, se você puder... é difícil em Python.

para ver o comprimento dos grupos, como eles se alternam, etc.

Eu fiz três.

É o mesmo para ti?

 
Maxim Dmitrievsky:

Não, eu tenho uma beleza, eu mostrei-te... Não sei porquê) algo está errado.

TREINAM

teste


mostre-me um fragmento da amostra, que retornados você levou e como

mytarmailS:

tomar os incrementos 5 e 25 para o agrupamento

e depois utilizar o 1. No Eurobucks de hora em hora. Testar e treinar por ano.

 
Maxim Dmitrievsky:

tomar os incrementos 5 e 25 para o agrupamento

e depois construir um cumulativo usando incrementos. 1. No eurobucks de hora em hora. Testar e rastrear por ano.

Vamos fazer isso amanhã, tenho os olhos cheios.

Sinto-me burro.
mytarmailS:

Sinto-me burro.

Haverá estritamente uma curva para cima, uma horizontal e uma para baixo, não há outra

é como um caso de teste

 
Mihail Marchukajtes:

O que vemos é que quanto mais estável o período, mais redondo ele é. Para poder pegar em wavelets, por exemplo, e tirar a mesma foto.

E, em geral, não funciona muito bem. A figura abaixo mostra bons períodos (2 e 3), mas não muito lisos e, portanto, o círculo fica disperso.

Aqui está escrito que o cssa é um ssa construído sobre a previsão da rede neural. Foi o que eu escrevi antes, o atraso só pode ser eliminado pela previsão. No ssa normal é mais provável que o último preço conhecido seja duplicado em vez da previsão, mas no cssa constrói a previsão com a ajuda de uma rede neural.
 
Maxim Dmitrievsky:

Estou a trabalhar nisto há muito tempo, mas já estou a trabalhar nisto há muito tempo... O triste é que você está sempre prevendo o passado e somando o passado também, embora com novos dados. Por exemplo, se você encontrar um cluster de tendência ascendente, o cluster em si só aparecerá após a tendência ter acontecido, post factum, o ponto vermelho é quando o cluster aparece.

e depois juntamos tudo e obtemos uma boa imagem de uma tendência ascendente.

mas é post factum, sabes?

O cluster dirá "tendência" quando a tendência já tiver acontecido.

mytarmailS:

devem ser relativamente longos e raramente mudam

 
Maxim Dmitrievsky:

devem ser relativamente longos e raramente mudam

Está bem, mas ainda assim, estará sempre atrasado no tamanho da janela para o aglomerado.

mytarmailS:

Não sei, sou demasiado preguiçoso para pensar nisso... ou devo pensar?

