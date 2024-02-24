Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1740
e colorir os clusters no gráfico mais tarde, se você puder... é difícil em Python.
para ver o comprimento dos grupos, como eles se alternam, etc.
Eu fiz três.
É o mesmo para ti?
Não, eu tenho uma beleza, eu mostrei-te... Não sei porquê) algo está errado.
TREINAM
teste
mostre-me um fragmento da amostra, que retornados você levou e como
tomar os incrementos 5 e 25 para o agrupamento
e depois utilizar o 1. No Eurobucks de hora em hora. Testar e treinar por ano.
tomar os incrementos 5 e 25 para o agrupamento
Vamos fazer isso amanhã, tenho os olhos cheios.Sinto-me burro.
Haverá estritamente uma curva para cima, uma horizontal e uma para baixo, não há outra
é como um caso de teste
O que vemos é que quanto mais estável o período, mais redondo ele é. Para poder pegar em wavelets, por exemplo, e tirar a mesma foto.
E, em geral, não funciona muito bem. A figura abaixo mostra bons períodos (2 e 3), mas não muito lisos e, portanto, o círculo fica disperso.
Estou a trabalhar nisto há muito tempo, mas já estou a trabalhar nisto há muito tempo... O triste é que você está sempre prevendo o passado e somando o passado também, embora com novos dados. Por exemplo, se você encontrar um cluster de tendência ascendente, o cluster em si só aparecerá após a tendência ter acontecido, post factum, o ponto vermelho é quando o cluster aparece.
e depois juntamos tudo e obtemos uma boa imagem de uma tendência ascendente.
mas é post factum, sabes?
O cluster dirá "tendência" quando a tendência já tiver acontecido.
devem ser relativamente longos e raramente mudam
Está bem, mas ainda assim, estará sempre atrasado no tamanho da janela para o aglomerado.
Não sei, sou demasiado preguiçoso para pensar nisso... ou devo pensar?