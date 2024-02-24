Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 571
Então teve pouco efeito... como é que se entende sem importações? ) somente se você embaralhar os valores de cada um dos preditores por sua vez, e re-treinar e ver como o erro geral muda
mas pode haver uma chance de que os dados embaralhados aleatoriamente se tornem muito importantes :)
Mexer é fazer barulho. O ruído deve se compensar em média, ou seja, ir a 0 por peso. Eu acho que você pode simplesmente remover o preditor e obter uma estimativa semelhante para ele - ou seja, importante ou não.
ou assim, mas ainda não eficiente em termos de tempo.
Uma descrição do algoritmo de avaliação da importância da floresta de Gini de Breyman:
Um retorno anual de 100 por cento não é suficiente, você precisa dele todos os meses :)
Para 100% de juros e estabilidade anual, você será contratado como trader em qualquer fundo de gestão de ativos em excelentes condições, imagine que tipo de capital eles têm lá e que interesse você pode obter. Você tem o suficiente para uma dúzia de Bentleys, mas o mais provável é que seus patrões invadam seu apartamento, tirem seu PC e todos os discos com pen drives, bem, para obter a tecnologia. E por 300 por cento dos seus lucros, os capitalistas vão matá-lo sem sequer piscar um olho. Então você tem que esconder tudo bem, ou eles vão roubar o PC e pronto, nada restará do desenvolvimento.
Por outro lado, a psicopatia NS só pode ser curada assim - através da remoção forçada do PC e clicando no interruptor na central telefónica)))
então como no início do ramo - calcular em NS e medir os pesos de entrada
A propósito, para ns você também pode olhar para cima como é definido, exatamente... talvez até melhor.
pelo menos para o MLP
você tem uma imaginação muito vívida :)
pode ser tratado ajustando as escalas no NS
Para provar que você pode ganhar 100% por ano, você tem que mostrar que por pelo menos 2-3 anos na sua conta real.
00% por ano não é um problema. Não alcancei tais alturas, pois não negoceio com muita regularidade. Mas fazer um mínimo de 4-5% por dia em negociações manuais não é um problema. Se eu trocar manualmente vou receber menos - cerca de 12-16% por mês, se eu o usar diariamente.
Só há aqui um problema. Só é possível com um pequeno depósito. Se você aumentar, a eficiência comercial cai e a própria negociação requer outros métodos e estratégias.
A nossa experiência mostra que a rentabilidade dos nossos gestores é muito baixa e devemos corrigir 12-16% em 72-96%. 12-16%/mês é o lucro do valor do contrato, ou seja, sem alavancagem de ~6%. Sim, e estávamos a falar de negociar futuros na bolsa.
Só há aqui um problema. Só é possível com um pequeno depósito. Se você o aumentar, a eficiência da negociação diminui, e a própria negociação requer outros métodos e estratégias.
Dividir um grande depósito em pequenos. Você negocia em uma conta e copia negócios nas outras).