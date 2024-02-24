Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 542
Não sei se este tópico te vai ajudar.
Ajudou-me porque há pessoas muito inteligentes aqui e eu aprendi a não fazer as coisas.
Eu nunca faço esboços, mas faço-o eu mesmo.
Primeiro dá-me uma oportunidade de comparar notas.
Em segundo lugar, para trocar experiências.
Em terceiro lugar, inventar algo de meu próprio
Olá a todos!!! Eu inventei uma coisa e quero experimentar. Para isso preciso de um Perspectron de várias camadas com propagação de erros invertidos. Que produto de software usar para construir facilmente tal projeto e tentar ensiná-lo???? Além disso, a possibilidade da matemática, etc.
Na verdade, infra-estrutura não é a coisa mais importante, às vezes é melhor desistir de tudo. É fácil - eu já desisti três vezes). Ou talvez até quatro).
Não estou a fazer campanha pelo R, eu comecei, dominei e desisti. Talvez haja alguns diamantes em R, mas cavem neste contentor de lixo não sistemático, não estou pronto. A menos, claro, que a vida me obrigue a isso, não o farei.
Bem, vamos lá!
Eu não conheço um sistema mais sistemático no campo da estatística (a aprendizagem mecânica é considerada aqui como estatística) - tudo é de livros de texto. Grande rubricador, procura...
Você deve estar confundido com Matlab, que não tem nada a ver conosco, você não pode encontrar nada lá, embora eu suspeite que esteja tudo lá também.
Maxim, você desenhou gráficos de arbitragem
É possível fazer isso no dia 4?
Pode dizer-me por favor - o que usou para desenhar o gráfico?
Ou seja, quero saber como desenhar qualquer gráfico com pontos prontos?
Que gráficos? ) Não uso o mt4 durante muito tempo, não sei o que é possível e o que não é.
Que tipo de gráficos? Eu próprio escrevi um indicador...
quero dizer o cálculo da carteira cointegrada padrão via regressão linear... talvez não tão padrão, não sei... mas eu gosto disso )
por exemplo, não é um indicador:
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégia de negociação
Mais uma vez, arbitragem, negociação de pares.
Maxim Dmitrievsky, 2017.12.04 01:13
Yen... a fuena é a mais malandra
eu não preciso de regressões
Eu só preciso de construir um gráfico.
Ah, estou a ver... Desenhei-o via GraphPlot()
https://www.mql5.com/ru/articles/2866
não sei se é suportado em mt4 ou não.
Obrigado, vamos estudar...
Mas é mais conveniente fazê-lo através de um indicador, se me perguntar... Plot() é apenas bom de usar para visualização rápida, para pesquisa e depuração
Artigo
Explicando Previsões de Modelos de Aprendizagem de Máquina com LIME
O melhor de tudo é esta foto:
A intersecção é um erro que não pode ser reduzido.
Então: se a modelo não é acompanhada por tais fotos, é tudo um jogo de números.
Quem não tem nada melhor para fazer... está prestes a começar :)
"Quando as lojas estão congestionadas e os robots dos motores de busca estão cada vez mais a dar 'receitas Olivier', os profissionais da ciência dos dados reúnem-se para fazer o balanço do ano. Em dezembro de 2017, discutiremos as soluções anunciadas no recente NIPS, falaremos sobre inovações na aprendizagem do reforço e sobre os serviços e produtos do ano. Claro, também não esqueceremos os planos para os próximos doze meses. "