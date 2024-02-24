Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 542

Yuriy Asaulenko:

Não sei se este tópico te vai ajudar.

Ajudou-me porque há pessoas muito inteligentes aqui e eu aprendi a não fazer as coisas.

Eu nunca faço esboços, mas faço-o eu mesmo.

Primeiro dá-me uma oportunidade de comparar notas.

Em segundo lugar, para trocar experiências.

Em terceiro lugar, inventar algo de meu próprio

 

Olá a todos!!! Eu inventei uma coisa e quero experimentar. Para isso preciso de um Perspectron de várias camadas com propagação de erros invertidos. Que produto de software usar para construir facilmente tal projeto e tentar ensiná-lo???? Além disso, a possibilidade da matemática, etc.

 
Yuriy Asaulenko:

Na verdade, infra-estrutura não é a coisa mais importante, às vezes é melhor desistir de tudo. É fácil - eu já desisti três vezes). Ou talvez até quatro).

Não estou a fazer campanha pelo R, eu comecei, dominei e desisti. Talvez haja alguns diamantes em R, mas cavem neste contentor de lixo não sistemático, não estou pronto. A menos, claro, que a vida me obrigue a isso, não o farei.

Bem, vamos lá!

Eu não conheço um sistema mais sistemático no campo da estatística (a aprendizagem mecânica é considerada aqui como estatística) - tudo é de livros de texto. Grande rubricador, procura...

Você deve estar confundido com Matlab, que não tem nada a ver conosco, você não pode encontrar nada lá, embora eu suspeite que esteja tudo lá também.

 
Maxim Dmitrievsky:

......

Maxim, você desenhou gráficos de arbitragem

É possível fazer isso no dia 4?

Pode dizer-me por favor - o que usou para desenhar o gráfico?

Ou seja, quero saber como desenhar qualquer gráfico com pontos prontos?

 
Maxim Dmitrievsky:

Que gráficos? ) Não uso o mt4 durante muito tempo, não sei o que é possível e o que não é.

Que tipo de gráficos? Eu próprio escrevi um indicador...

quero dizer o cálculo da carteira cointegrada padrão via regressão linear... talvez não tão padrão, não sei... mas eu gosto disso )


por exemplo, não é um indicador:

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégia de negociação

Mais uma vez, arbitragem, negociação de pares.

Maxim Dmitrievsky, 2017.12.04 01:13

Yen... a fuena é a mais malandra


eu não preciso de regressões

Eu só preciso de construir um gráfico.

Eu não sei se é suportado:

Ah, estou a ver... Desenhei-o via GraphPlot()

https://www.mql5.com/ru/articles/2866

não sei se é suportado em mt4 ou não.

Maxim Dmitrievsky:

Ah, estou a ver... Eu estava a sair através do GraphPlot()

https://www.mql5.com/ru/articles/2866

não sei se é suportado em mt4

Obrigado, eu vou estudar...
Renat Akhtyamov:
Obrigado, vamos estudar...

Mas é mais conveniente fazê-lo através de um indicador, se me perguntar... Plot() é apenas bom de usar para visualização rápida, para pesquisa e depuração

 

Artigo

Explicando Previsões de Modelos de Aprendizagem de Máquina com LIME


O melhor de tudo é esta foto:

A intersecção é um erro que não pode ser reduzido.

Então: se a modelo não é acompanhada por tais fotos, é tudo um jogo de números.

Quem não tem nada melhor para fazer... está prestes a começar :)

"Quando as lojas estão congestionadas e os robots dos motores de busca estão cada vez mais a dar 'receitas Olivier', os profissionais da ciência dos dados reúnem-se para fazer o balanço do ano. Em dezembro de 2017, discutiremos as soluções anunciadas no recente NIPS, falaremos sobre inovações na aprendizagem do reforço e sobre os serviços e produtos do ano. Claro, também não esqueceremos os planos para os próximos doze meses. "


