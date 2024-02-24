Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 537
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
boa regra). Segue-se automaticamente que o preço tem em conta não só o presente mas também o futuro previsível. Também implica automaticamente que é impossível prever o preço de qualquer forma.
É por isso que escrevo sempre que só aparecem ineficiências aqui e ali e depois desaparecem de repente :)
A teoria de um mercado eficiente... não diz nada sobre o futuro, mas a definição diz que se os eventos têm um efeito imediato no mercado e ele é eficiente, então nenhum dos participantes tem uma vantagem, certo (com alta eficiência, há também eficiência média e baixa).
É por isso que sempre escrevo que só funcionam as ineficiências, que periodicamente aparecem aqui e ali, e depois desaparecem de repente :)
A teoria de um mercado eficiente... não diz nada sobre o futuro, mas a definição diz que se os eventos têm um efeito imediato no mercado e é eficiente, então nenhum participante tem uma vantagem, sim (quando a eficiência é alta, há média e baixa).
Tem em conta TODOS - é isso que TODOS significa. E se não leva em conta algo, como o futuro, então não significa TUDO, o que o contradiz - significa TUDO. Ou seja, o futuro, pela própria definição, é, em princípio, imprevisível, porque tudo o que é conhecido já foi levado em conta, e apenas componentes aleatórios permanecem por explicar. Se você acha que pode encontrar algo assim no mercado, então novamente, isso significa que você acha que nem tudo foi contabilizado pelo mercado. Então estás a enganar-te a ti próprio).
E você está a falar de um mercado eficiente.
Considerando TUDO significa TUDO. E se algo não é levado em conta, por exemplo, o futuro, significa NÃO TUDO, o que o contradiz - leva em conta TUDO. Em outras palavras, o futuro, por definição, é imprevisível em princípio, porque tudo o que é conhecido já foi levado em conta, e apenas componentes aleatórios são deixados por explicar. Se você acha que pode encontrar algo assim no mercado, então novamente, isso significa que você acha que nem tudo foi contabilizado pelo mercado. Então estás a enganar-te a ti próprio).
E você mesmo está a falar de um mercado eficiente.
Essa é uma hipótese... e provavelmente está errada no caso geral, porque o mercado não tem participantes perfeitamente racionais que reagem imediatamente a um evento de mercado...
por isso normalmente é algo como isto :) vermelho ou verde
Mas, importante, a hipótese assume que o mercado não pode ser superado em média , ou seja, em média todos os participantes estarão em zero, o que é razoável. Mas tendo em conta que a distribuição de rendimentos é normalmente muito desigual, temos uma hipótese, são apenas 5-10% que ganham, mas ainda mais hipóteses de não ganhar nada ou de obter grandes perdas :)Aqui estão algumas informações, sou demasiado preguiçoso para escrever. Na verdade, é muito útil para entender.
bem, essa é uma hipótese... e provavelmente está errada no caso geral, porque no mercado não há participantes absolutamente racionais reagindo instantaneamente a um evento de mercado.
por isso normalmente é algo como isto :) vermelho ou verde
Mas, importante, a hipótese assume que o mercado não pode ser superado em média , ou seja, em média todos os participantes estarão em zero, o que é razoável. Mas se tivermos em conta que a distribuição de rendimentos é normalmente muito desigual, temos uma hipótese, são apenas 5-10% que ganham, mas uma hipótese ainda maior de não ganhar nada ou de ter grandes perdas :)Aqui estão algumas informações, sou demasiado preguiçoso para escrever. Na verdade, é muito útil entendê-lo.
De qualquer forma, tenho estado interessado em mercados eficientes e tenho lido muito sobre o assunto. A maioria dos pesquisadores contemporâneos acredita que o mercado atual é muito próximo de um mercado eficiente. Também, há cerca de 5 anos atrás, na conferência da RTS, houve relatórios sobre este tema feitos por especialistas bastante famosos (infelizmente esqueci-me dos últimos nomes - 5 anos, no entanto).
Talvez a única ineficiência seja o atraso de fase em resposta a influências externas. O que você desenhou. No entanto, parece espectacular num passo, mas em acções mais suaves, se não houver informação prévia, só é possível apanhá-lo quando o comboio já partiu.
Nas minhas experiências consegui obter um resultado estável em novos dados (adivinhando a direção de uma nova barra em eurusd de cinco minutos com 51%-52% de precisão), mas o problema é com o spread - o modelo será rentável se o spread não for superior a 2 pips. Se você trocar pelo modelo apenas no horário noturno, o lucro potencial é um pouco maior, mas o spread neste momento também é maior.
Intuitivamente, um interessante sistema auto-regulador é formado - se os comerciantes negociarem pelo lado positivo, o spread irá aumentar. Se todos estão perdendo em geral, a mesa de operações diminui a propagação devido à concorrência.
Existem dependências constantes no interior do spread, mas ao ajustarem o spread, os negociadores disponibilizam estas dependências apenas aos criadores de mercado.
Acontece que a abertura de negócios no mercado é uma auto-ajuda e deve-se criar uma estratégia de negociação com ordens pendentes, então pode haver alguma chance de um graal.
Eu sou um maldito programador. Eu passei quatro horas tentando fazer um indicador AD para o MT5 usando CDs, mas eu meio que fiz. Isto é uma confusão, camaradas. Eu me perdi em três linhas :-(
Podias ter apenas procurado
Daí resulta automaticamente que não é possível fazer previsões de preços.
Desta conclusão resulta que a lógica de alguém é coxa em ambas as pernas ou mesmo desprovida delas).
Podias ter pesquisado.
Bem, aldeia... Fi-lo sob mt5.... darkooooo.....
Bem, aldeia... Fi-lo sob mt5.... Darkness.....
10 minutos para o redesenho em vez de 4 horas.
10 minutos para refazer, em vez de 4 horas.
Esse é o tipo de programador que eu sou. Ninguém o pode explicar correctamente até que lhe apanhes o jeito... Seja como for, people!!!!! Ouçam bem. Aqui vem o importante longo post......