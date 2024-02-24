Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 49
então como se procura proximidade através de componentes espectrais ?
Não podes.
Estritamente falando, a análise espectral é MUITO inaplicável às séries temporais financeiras. Sabe, MUITO. Porque requer dados estacionários, o que uma série cronológica financeira não é.
Há exemplos de algumas soluções particulares de sucesso (como parece). Havia Vadim Junko no site, e ele parece ter tido sucesso em algo assim.
Revisão a partir daqui.
Cada vez mais cientistas de dados preferem o R
Os resultados da sua terceira pesquisa anual Quantitative Business Professionals (Profissionais de Negócios Quantitativos) foram publicados.
Você prefere usar: SAS, R, ou Python?
As ferramentas de código aberto dominam em geral. SAS (pago) teve sucesso com profissionais com mais de 16 anos de experiência, enquanto que aqueles com menos de 5 anos preferiram R. R foi também a escolha dominante dos profissionais de análise com doutorado e mestrado.
Mais gráficos são dados para os dois usos:
SAR.
Dados do site revolucionário. É propriedade da Microsoft, que não só mantém a parte gratuita do sistema R, mas também desenvolve ferramentas pagas.
Não.
1 ) Estritamente falando, a análise espectral é MUITO inaplicável às séries cronológicas financeiras. Sabe, MUITO. Porque requer dados estacionários, que as séries cronológicas financeiras não exigem.
2 ) Há exemplos de algumas soluções específicas bem sucedidas (como parece). Havia Vadim Junko neste site, e ele parece ter conseguido fazer algo assim.
Aqui está até este miúdo sem sentido a falar, observa desde o minuto 10
https://www.youtube.com/watch?v=KUdWTnyeBxo&list=PLDCR37g8W9nFO5bPnL91WF28V5L9F-lJL&index=3
Você não entende o significado de "estacionariedade".
Boa sorte.
Você não entende o significado do termo "estacionariedade".
Boa sorte.
Uma pergunta: é possível medir as semelhanças entre as funções através da amplitude, fase e frequência?
É ISTO!!! Não estou interessado em mais nada...
Tudo o resto escrito sobre Fourier é uma consequência da resposta da CC e não tem nada a ver com a minha pergunta.