Alexey Burnakov:
A Você pode tentar. Às vezes eles removem as caudas e às vezes ajuda.

E às vezes até cortam as patas ;)

Do que é que estás a falar?

 
mytarmailS:

Aprende! Patas, chifres, cascos.

Podes dizer muito sobre o processo pelas caudas.

http://www.long-short.ru/post/raspredelenie-s-tolstymi-hvostami-491

A propósito, se alguém está ou não interessado nisto, não percebo. Você precisa de um robô treinado que passe a validação em 5 anos com lucro?

Assim...

Estou de volta das férias. Posso preparar os arquivos e publicá-los, e quem precisar, melhorá-los-á para si.

 
Alexey Burnakov:

Rentabilidade muito baixa.... É mais seguro guardar dinheiro num banco.

 
Andrey Dik:

E eu não o vou apagar com um alto.

Estou a dizer-te, afina.

O principal aqui é que é rentável, não se adequa ao propósito, como no mercado. Se não, então não.
 
Alexey Burnakov:
Bem, isso é compreensível... )

Ver o estado - reacção puramente mecânica... Alguém precisa disso.

 
Alexey Burnakov:

Obrigado, eu li, mas não se trata disso. Deixe-me tentar explicar de uma forma menos abstracta...

Temos um preditor, chamemos-lhe um indicador rsi, tem um intervalo de valores de 0 a 1

1) dividi-la em 10 gamas

2) fazer estes intervalos como preditores

3) construir um modelo sobre eles, deixá-lo ser aleatório f

4) olhe para eles e veja que uma das 10 gamas é dez vezes mais forte que as outras

5) leia a pergunta que eu fiz no post anterior ;)

Acho que não precisamos de caudas e distribuições aqui, certo?

 
Andrey Dik:

E, puramente mecanicamente, é errado. Não vai encontrar 20% de retorno por ano em dólares. É um cálculo baseado em FS.
 
mytarmailS:

Como fazer múltiplos preditores a partir dos intervalos de um preditor? Eu não entendo isso.
 
Alexey Burnakov:
E puramente mecanicamente é errado . Não vai encontrar 20% de retorno por ano em dólares por nada. Este é um cálculo baseado em FS.

OK, isso é um desempenho comercial muito bom na história! Parabéns.

