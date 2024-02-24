Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 44
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A Você pode tentar. Às vezes eles removem as caudas e às vezes ajuda.
E às vezes até cortam as patas ;)
Do que é que estás a falar?
E às vezes até cortam as patas ;)
Do que é que estás a falar?
Aprende! Patas, chifres, cascos.
Podes dizer muito sobre o processo pelas caudas.
http://www.long-short.ru/post/raspredelenie-s-tolstymi-hvostami-491
A propósito, se alguém está ou não interessado nisto, não percebo. Você precisa de um robô treinado que passe a validação em 5 anos com lucro?
Assim...
Estou de volta das férias. Posso preparar os arquivos e publicá-los, e quem precisar, melhorá-los-á para si.
A propósito, se alguém está ou não interessado nisto, não percebo. Você precisa de um robô treinado que passe a validação em 5 anos com lucro?
Assim...
Estou de volta das férias. Posso preparar os arquivos e colocá-los no correio e quem precisar melhorá-los para si mesmo.
Rentabilidade muito baixa.... É mais seguro guardar dinheiro num banco.
Rentabilidade muito baixa.... É mais seguro manter o seu dinheiro no banco.
Eu só não postar alto.
Bem, isso é compreensível... )
Ver o estado - reacção puramente mecânica... Alguém precisa disso.
Aprende! Patas, chifres, cascos.
Você pode dizer muito sobre o processo através dos rabos de distribuição.
Obrigado, eu li, mas não se trata disso. Deixe-me tentar explicar de uma forma menos abstracta...
Temos um preditor, chamemos-lhe um indicador rsi, tem um intervalo de valores de 0 a 1
1) dividi-la em 10 gamas
2) fazer estes intervalos como preditores
3) construir um modelo sobre eles, deixá-lo ser aleatório f
4) olhe para eles e veja que uma das 10 gamas é dez vezes mais forte que as outras
5) leia a pergunta que eu fiz no post anterior ;)
Acho que não precisamos de caudas e distribuições aqui, certo?
Bem, isso é compreensível... )
Ver o estado - reacção puramente mecânica... Alguém tem de o fazer.
Obrigado, já o li mas acho que não tem nada a ver com isso, vou tentar explicar de uma forma menos abstracta...
Nós temos um preditor, que seja um indicador rsi, tem um intervalo de valores de 0 a 1
1) dividi-la em 10 gamas
2) fazer estes intervalos como preditores
3) construir um modelo sobre eles, deixá-lo ser aleatório f
4) olhe para eles e veja que uma das 10 gamas é dez vezes mais forte que as outras
5) leia a pergunta que eu fiz no post anterior ;)
Eu não preciso de caudas e distribuições aqui, certo?
E puramente mecanicamente é errado . Não vai encontrar 20% de retorno por ano em dólares por nada. Este é um cálculo baseado em FS.
OK, isso é um desempenho comercial muito bom na história! Parabéns.