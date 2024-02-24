Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 471
Fa e Misanya não são mineiros)))
Serve para andar de papagaios. + LightGBM, + CatBoost.
Quer um corte um pouco melhor - coloque python e tudo na GPU...
Há um aumento significativo em frente à RF regular? Só se não tiver sentido, então continuarei a usar a RF do terminal :) Alguém aqui já escreveu que o ganho médio de qualidade não é muito significativo (redução de erros, ou o que quer que seja). Ainda assim, é melhor do que um MLP nu sem nenhum autoencodificador + velocidade.
Naturalmente, o principal ainda é o método de aplicação, seleção de preditores e outras magias negras.
Está escrito em Java, e come muita memória. Não funciona melhor ou pior do que pacotes R semelhantes. Há uma desvantagem e uma vantagem - melhoria constante sem retrocompatibilidade.
É bom experimentar, mas eu não o recomendaria para o trabalho (IMHO).
Boa sorte.
Só o tirei e usei-o um pouco para ter uma perspectiva melhor. Tive problemas de compilação com o vs15. A instalação do 17 ajudou.
Hz o manual que eu mesmo fiz em geral, agora de outro computador. Possíveis soluções sobre o githab podem ser vistas -
https://github.com/catboost/catboost/issues
Por exemplo -
https://github.com/catboost/catboost/issues/72#issuecomment-323100557
Sim, e não vai compilar com o vs15. Vou tentar com 17, assim que tiver tempo.
Boa sorte.
Eu estava ficando sem experiências porque é inconveniente puxar os arquivos do terminal para o preditor e não tenho vontade de reescrevê-los no mql :) Há lá algumas liberdades de terceiros que são bastante complicadas de reescrever.
Um tópico escreveu que as DLLs não funcionam no MT5 (ou não funcionam ainda)
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testes estratégicos
Como Integrar MQL e R
Vladimir Perervenko, 2017.08.25 13:43
O MT4 funciona bem com DLL. Cinco após uma série de melhorias não aceita DLL. As últimas construções do MT5 embora eu ainda não tenha verificado.
Acho que temos de esperar pelo MT5 para assentar e só depois refinar a DLL.
Boa sorte.
Se você tem um bom Expert Advisor e então você pode adicioná-lo ao seu robô de negociação, você não precisa copiar tudo para MQL, não há nada de errado em "arrastar" os arquivos para frente e para trás. Basta usar o RAM-Disk e tudo será feito diretamente através da memória. A velocidade de transferência é de gigabytes por segundo. Comprovado. Eu até comecei uma linha dessas há cerca de meio ano.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Disco RAM.
Yuriy Asaulenko, 2016.04.07 21:59
Pensei que um disco virtual na memória do PC poderia ajudar a acelerar a troca de MT através de ficheiros com software externo. Entre as minhas sugestões, escolhi AMD Radeon. No caso de alguém estar interessado, o link é Radeon™ RAMDisk. Existe uma versão gratuita para unidades até 4 GB.
Instalou-o sem qualquer problema. Pode ser definido para sobrescrever ao desligar, ou repor o conteúdo para o disco rígido. Ao arrancar, liga-se automaticamente ou por utilizador.
ZS Acontece que era isso que estávamos discutindo lá com você).
Foi escrito em um tópico que as DLLs no MT5 não funcionam (ou não funcionam ainda).
Mas não é necessário reescrever tudo no MQL, e não há nada de errado em "puxar" arquivos para frente e para trás. O RAM-Disk será suficiente e tudo será feito diretamente através da memória. A velocidade de transferência é de gigabytes por segundo. Comprovado. Até começou uma linha destas há cerca de meio ano.
Acontece que nós discutimos isso lá com você).
hehe ) Não, tenho de preparar ficheiros para prever, levá-los, esperar que ele os leia, devolvê-los... Optimizar parâmetros está fora de questão, exercício inútil, se eu quiser fazer genética ou outra coisa qualquer... tudo tem de ser feito num só ambiente, poupar tempo é óptimo... Pena que o R não o faça ele mesmo, então eu iria atrás dele ) mas eu não gosto de toda esta muleta, quando você escreve um sistema... você nem sabe o que vai escrever e precisa se concentrar nos seus pensamentos enquanto precisa se concentrar em infra-estrutura e software... sem sequer entender o ponto e se algo vai funcionar ou não... não, eu sou muito preguiçoso, não sou um solucionador de problemas complicado :)
PS:Bela foto na imagem, parece boa para você, me lembra o "amigo" de Lenonardo Davinci - Salaya.
hehe ) Não, tenho de preparar ficheiros para prever, levá-los de volta, esperar que os calcule, voltar... A optimização dos parâmetros está fora de questão, é inútil, se eu quiser fazer genética ou outra coisa qualquer... Tudo deve ser feito num só ambiente, poupando muito tempo... Pena que o R não o faça ele mesmo, então eu iria atrás dele ) mas eu não gosto de toda esta muleta, quando você escreve um sistema... você nem sabe o que vai escrever e precisa se concentrar nos seus pensamentos enquanto você precisa se concentrar em infra-estrutura e software... sem sequer entender o ponto e se algo vai funcionar ou não... não, eu sou muito preguiçoso, não sou um solucionador de problemas complicado :)
Imho, a interoperabilidade de diferentes softwares não é uma muleta, mas uma tendência universal. E não é por nada que quase nenhum software tem API e outros tipos de interacção com software de terceiros.
Nós não temos API (, mas parece-me que o futuro não é reinventar a roda dentro do MQL, mas sim usar as capacidades de aplicações de terceiros no TC.
Imho, você exagera as dificuldades -"temos que preparar arquivos para prever, levá-los de volta, esperar até que ele os calcule, devolvê-los... nenhuma otimização completa de parâmetros está mesmo fora de questão . Talvez, talvez).
Imho, a interoperabilidade de diferentes softwares não é uma muleta, mas uma tendência universal. E não é por nada que quase nenhum software tem API e outros tipos de interacção com software de terceiros.
Não temos uma API (, mas parece-me que o futuro não é reinventar a roda dentro do MQL, mas sim usar aplicações de terceiros no TC.
Imho, você exagera as dificuldades -"o preditor deve preparar os arquivos, buscá-los, esperar até que sejam contados e retornar... a otimização completa dos parâmetros está fora de questão ". Talvez, talvez...).
Tenho medo, sou apenas preguiçoso)) agora que parei no meu próprio nível, algo parece funcionar e me satisfaz agora... Estou olhando para a lógica difusa combinada com NS ou RF, tenho algumas idéias... tudo isso existe no MT5 :)
Estou a olhar para a lógica difusa com NS ou RF).
PS:Bela foto na foto, combina com você, me lembra a "amiga" Salaya de Lenonardo Davinci.
Não comeces com isso outra vez para não teres de pedir desculpa outra vez.