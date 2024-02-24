Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 480

Oleg avtomat:

Mais uma vez, isto depende de como a classificação é construída. No exemplo acima, a classificação foi baseada na distância da linha central (limite) sem levar em conta o valor absoluto do incremento. Se o valor absoluto de incremento fosse introduzido, a classificação seria, em princípio, diferente. A escala também será diferente.


Há 2 saídas, comprar e vender, e a sua soma é sempre igual a 1.

Nós ensinamos o princípio:

10 pontos para comprar - colocamos 0,6; 0,4.

20 pontos - 0,7; 0,3

30 pontos - 0,8; 0,2

O contrário é verdade para as vendas. Seria correto treinar desta forma e estes valores indicariam então que quanto mais provável a classe é, mais forte é o incremento? :)

Ou será necessário não fazer 2 mas N-classes, cada uma será responsável pelo % de incremento, digamos 10 classes, cada classe seguinte será 10 pontos a mais

Então o problema é: usar sempre 2 classes ou fazer mais se quisermos prever não só a pertença à compra/venda, mas também o grau de mudança de preço

Esta é a abordagem errada.

Primeiro, deve haver pelo menos três estados: comprar, vender, parar.

Em segundo lugar, você chegará à necessidade e utilidade de introduzir uma distinção para diferentes estados de movimento (compra-aumento, compra-aumento e venda-aumento, venda-aumento).

E o mais importante, você tem que distinguir entre "estado" e "ação". Para isso, não basta considerar apenas o número de pontos passados.

Oleg avtomat:

É compreensível que outros estados possam ser acrescentados. Mas ainda assim, não seriam derivados das probabilidades de pertencer a uma ou outra classe (de 2)?

Probabilidade é o grau (medida relativa, quantificação) da possibilidade de ocorrência de algumevento. Quando as bases para um possível evento ocorrer na realidade superam as bases opostas, o evento é chamado deprovável, caso contrário é chamado deimprovável ouimprovável. A preponderância de motivos positivos sobre negativos, e vice-versa, pode ser em diferentes graus, tornando aprobabilidade(e aimprobabilidade)maior oumenor[1]. Portanto, a probabilidade é muitas vezes avaliada a um nível qualitativo, especialmente nos casos em que uma avaliação quantitativa mais ou menos precisa é impossível ou extremamente difícil. Diferentes gradações de "níveis" de probabilidade são possíveis[2].

No nosso caso, o classificador dará probabilidades de atribuir o alvo a 1 de 2 classes, o que significa que quanto maior for a probabilidade de comprar o sinal mais forte, se diminuir ou aumentar, então é inibição, amplificação e o que você quiser, então novamente pode ser suficiente apenas 2 classes, e então interpretar seus resultados, ou não? :)

Vizard_:

http://radikal.ru/video/u5ibCyXdqGF


Querido homem, pode me aconselhar sobre a minha pergunta? Estou confuso :)

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page479#comment_5807576

Maxim Dmitrievsky:

Estás com vontade de discutir ou ainda estás com vontade de reflectir? Você não quer se afastar das 2 classes de classificação. Faz sentido.

Oleg avtomat:

Refletindo, claro, sim, 2 aulas é uma zona de conforto :) Eu ainda não comprei em... se os aumentos de preço podem ser tomados como probabilidades (quanto maior o incremento maior a probabilidade do evento), então as probabilidades de 2 saídas podem ser interpretadas de forma semelhante ... porque não pode ser feito por mim ainda não é óbvio

Maxim Dmitrievsky:

Erro crasso. Então, como pode tomar os incrementos como probabilidades?? Você deu uma definição de probabilidade, mas você mesmo a entendeu?

Para dar sentido a isto: Qual é a gama de incrementos possíveis? Qual dos incrementos no intervalo é o mais frequente?

Quando compreenderes esta parte, podes seguir em frente.

Oleg avtomat:

Eu vejo as coisas desta maneira:

Os incrementos próximos de zero nos dizem uma probabilidade de 50\50, ou seja, daríamos às 2 classes uma probabilidade de 0,5 cada uma (incerteza, não comprar nem vender)

respectivamente, poderíamos normalizar o incremento de 0 para 1, onde 0,5 seria incerteza, >0,5 comprar, < vender. Quanto mais próximo o valor estiver dos extremos, maior a probabilidade do evento (maior variação de preço).

Uma vez treinado o modelo dá os mesmos valores de 0 a 1, o que pode ser interpretado como a probabilidade de um evento (quanto maior a probabilidade, mais forte será a mudança em valores absolutos)

A questão é se é correto interpretar a probabilidade de o alvo pertencer como a probabilidade de mudanças de preço em valores absolutos (quanto maior a probabilidade do produto, mais forte a mudança é esperada).

Maxim Dmitrievsky:

incrementos e probabilidades NÃO são a mesma coisa.

Em geral, você deve começar com um livro didático da teoria da probabilidade.

Oleg avtomat:

Quanto mais positivos forem os incrementos, maior a probabilidade de ser atribuído a uma classe de subproduto. Quanto maior for o incremento positivo, maior a probabilidade de pertencer à classe de tchau, está claro? E como tudo acima de 0,5 já é uma classe de compra, então com o aumento da probabilidade o incremento absoluto também aumenta

