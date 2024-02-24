Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 435
E em que princípio é que a simples NS (simples MLP) faz uma previsão?
Parece-me na correlação habitual - porque o peso das conexões entre neurônios cresce com o número de repetições do sinal ao longo desta linha quando a resposta do NS coincide, se a linha estava em + ou em - permanece em torno de 0 - e isto é essencialmente uma simples média. Depois, usando esses pesos, encontramos a semelhança da combinação de preditores de entrada com a média ao longo do período de treinamento.
Aproxima os f-ions
a única opção é pedir ajuda ao homem do estábulo) ele vai te ensinar como um homem de verdade deve trocar.... não padrões e a ciência é importante, mas coragem e força ... e você precisa de uma barba chechena de verdade ... então o mercado não vai resistir a um guerreiro inflexível e com princípios.....
khach style trading rules..........
O companheiro de estábulo é um homem miserável que pensa que é um guru e decidiu superar o mercado através da sua psicologia. Esta é a primeira fase da ignorância, há muito mais para vir...
desejo-lhe sorte em transformar de um nó em algo mais capaz
Um cavaleiro é um homem miserável que se considera um guru e decide superar o mercado através da sua psicologia. Esta é a primeira fase da ignorância, há muito mais para vir...
Desejo-lhe boa sorte para evoluir de um nubo para algo mais capaz.
Mas ele é seu professor, mesmo assim, ele escreveu em algum lugar, então ele está lhe dizendo algo útil se você lhe pagar dinheiro.
Mas ele ainda é seu professor, ele escreveu em algum lugar, então ele está lhe dizendo algo útil, se você lhe pagar dinheiro.
Ele é um maricas, deve ter sonhado com isso, eu já te enviei o texto... ele é um homem doente. Ele pensa que me está a ensinar alguma coisa.
Eu não lhe paguei dinheiro nenhum, claro. A escumalha colou-se a mim como uma folha, e depois disso bani-o.
Ele é um f...t, ele deve ter sonhado, eu já afixei a correspondência dele...ele é um homem doente. Eu estou doente, ele pensa que me está a ensinar alguma coisa.
Parece uma partida, alguém que não quer saber, é improvável que tenha escrito a sério, pense nisso, que caralho é um verdadeiro "rapaz estável" a fazer aqui? No entanto, como diz o ditado, "resíduos permanecem" e agora você é seu discípulo, associado com o menino estável e seus ensinamentos sobre a coragem e o comércio de adultos.
Parece uma partida, alguém não faz ideia, é improvável que esteja a escrever a sério, pensa nisso, que raio estaria um noivo verdadeiro a fazer aqui, afinal?
Não quero saber, ele só está a fazer-me perder tempo com as suas tretas ) pergunta-lhe o que é que ele está aqui a fazer, não estou interessado.
Mais uma vez: ele é meu amigo, irmão, cunhado, professor, não faço ideia porque esta escumalha pensa que é meu professor e me insulta.
Se eu entendo o que você quer dizer, eu penetro todos os adjacentes por 20 barras após a variante que eu encontrei.
Não, é mais como encontrar um padrão, dividi-lo em partes e depois ver como essas partes funcionavam como previsões, e depois correr por todas as partes e ver o erro médio... quase como uma rede neural
Ou, procure vários padrões consecutivos e depois veja como todos esses padrões funcionaram, se o erro médio for baixo então podemos confiar na próxima previsão
Assim, haverá um fator de interação de um padrão com outro, então analisamos algo como contexto, ou seja, em que posições esses padrões são relativos uns aos outros, em teoria isso deve melhorar a qualidade da previsão. Por outro lado, como separar estes padrões, eles podem ser representados como um grande se a correlação com o gráfico atual for boa...
Isto é o que tenho feito, pode ser útil, com declives de regressão... corre-se no visualizador e ele mostra a previsão. O gráfico vermelho mostra o gráfico real, o verde mostra o ângulo de inclinação alterado pelo qual o padrão foi encontrado e depois a previsão é deslocada para o vermelho.
A precisão da previsão pode ser definida mais baixa e a escala também pode parar, caso contrário as citações podem não ser suficientes. Ele constrói um monte de prazos com um multiplicador.
Às vezes prediz grande, às vezes sopra-a para fora da água).
interessante de ver, mas #include <MT4Orders.mqh> is missing, and if it is commented out, then ScaleInvarianceMultiTF (EURUSD,M1) array is out of range in 'ScaleInvarianceMultiTF.mq5' (79,55)
https://www.mql5.com/ru/code/16006
Fora de alcance - não há histórico de citações suficientes, ajuste a escala de parada para baixo, 50 por exemplo.
Ou seja, se você pegar um padrão de 100 barras nos minutos, então para construir todos os períodos de tempo sintéticos serão necessárias 100*50 barras de história, e serão necessárias 100*1440 lá :)
https://www.mql5.com/ru/code/16006
Procura 1 melhor variante ou tem uma média superior a várias? Aparentemente, encontra o 1 melhor. Acho que devo procurar uma previsão média para 10 ou mesmo 100 variantes (o número exato deve ser determinado pelo otimizador).