RF sempre dá menos erro que quase todos os modelos MO simples, MLP por outro lado dá o maior erro como regra... Talvez eu não saiba como cozinhá-lo, mas parece ser pior e mais lento, o que encontrei aqui a confirmação de San Sanych.
Então, se você escolher entre classificadores simples, então é definitivamente RF
provavelmente um silvicultor já com experiência, eu ainda não dominei o boosting )
Quanto à precisão e loglose, claro, não se lisonjeie (se você tomar targetets no estilo de Alesha), a diferença entre XGB e apenas uma floresta, mas a velocidade é muito boa, por exemplo 150-200k pontos com 30 características e 5 targetets, aprenda por ~ 3 min, a velocidade de aprendizagem é comparável à análise e extração de características das filas.
camaradas, onde posso obter dados FX, minutos, se houver segundos para o ano, lances, perguntas, majors, metais base, índices de óleo?
O diabo não é tão mau como tu o fazes parecer.
Não é muito difícil, comece com estes poucos artigos(1, 2, 3, 4). Não vai funcionar tudo ao mesmo tempo e não vai fazer sentido, mas vai ser útil.
Boa sorte.
Obrigado! Eles são bons artigos.
A questão é inadequada, as cotações são-lhe fornecidas pelo seu corretor, cada corretor tem as suas próprias, não se beneficiará de cotações de outro corretor, é como olhar para cartas de outra mesa quando se joga poker. Se o traficante suspeitar que você está trapaceando de alguma forma, usando citações de outras fontes, você será punido por isso.
PS: Mais ou menos o mesmo vale para todos os tipos de shenanigans analíticos não tradicionais, uso deliberado de aprendizagem de máquinas, HFT e similares, isto é chamado de "toxicidade", o cliente deve jogar aleatoriamente em média e se ele negocia consistentemente no plus, isto não é extremamente normal, por dentro, trapaça.
A pergunta não é adequada.
O tema é inadequado, as perguntas como consequência. O comércio é antes de mais nada sobre psicologia, compreender as pessoas, antecipar as ações dos políticos e dos grandes empresários, não o método dos mínimos quadrados.
Muito bem, Vasily. Diz-me como se abre uma loja???? Baseado em quê? Suponha que seja um dia de negociação, você selecionou o seu TF e está pronto para entrar em ação apressadamente. Então a questão é, sob que circunstâncias se abre um acordo?