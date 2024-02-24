Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 392
Isto é NS trabalhando fora da amostra ao preço do sinal
E esta é a entrada por 0.00050 pips melhor do que o sinal.
Os negócios são menores, mas o id da curva é muito melhor e há uma saída no sinal, não 50 pips melhor. Isso significa que, neste caso, a curva será ainda melhor. Essa é a vantagem estatística para si....
O que significa? Um link para JPrediction?
Literalmente, sim.
Eu mandei-te numa mensagem privada.
Resumindo. Ajuda para executar o JPrediction em GPU??????
Eu deveria reescrevê-lo em mql primeiro, não é necessário em um programa separado, não é conveniente
Eu copiei-a para a mensagem pessoal.
Obrigado
Bem, precisamos de reescrevê-lo em mql primeiro, não é necessário um programa separado, não é conveniente
Ver
Desta forma, o código em MQL5 será o resultado. Neste caso, você pode iniciar a reescrita na sua máquina virtual e o resultado será um código para MQL5. O principal é aprender como executá-lo no widget. Mesmo um incremento de 20x será um sucesso. IMHO
É estranho porque o autor já não apoia o site. Eu entendo que o desenvolvimento tem estado no subsolo há algum tempo.
E o paralelismo no gpu é a primeira coisa em que uma pessoa que trabalha com redes neurais deve pensar)
Eu me pergunto por que o autor não suporta mais o site, eu entendo que o desenvolvimento tem ido para o subsolo por algum tempo.
E o paralelismo no gpu é a primeira coisa, o que uma pessoa que trabalha com redes neurais deve pensar)
Bem depois da versão 3 o paralelismo apareceu, eu só naquela época escrevi sobre isso, seria bom fazer um paralelo. Assim como eu entendo que o programa distorce os dados tanto para cima como para baixo. Dividindo aleatoriamente por 100 vezes, e em cada divisão, treinando para 1000 épocas. Seja como for, é assim. Em outras palavras, o ponto era ON/OFF. Ele o apoiou, mas em outro local, e depois desapareceu. Acho que talvez ele estivesse doente ou algo assim. Mas como ele desapareceu tão subitamente, acho que o seu regresso não está planeado. Dado que ele disse uma vez que iria em breve, mas para onde. Só se pode adivinhar e usar o que temos, infelizmente :-(
Mas a última versão do preditor também é bastante funcional. Aqui está o resultado de 05.22 e até agora com 0.00050 pips melhor do que o preço do sinal. Parece-me bastante funcional.
Sim, em geral leva muito tempo para contar por gestos, as árvores de decisão no estúdio foram contadas instantaneamente, mas vamos ver que tipo de erro será, é até interessante comparar modelos... faz algum sentido...