mytarmailS:

Olá!

Tenho uma ideia, quero verificar, mas não conheço a ferramenta para a implementar... Preciso de um algoritmo que possa prever para alguns pontos à frente, digamos para 3 ou 5 (de preferência uma rede neural)


ARIMA
 
Já trabalhei apenas com classificações antes, por isso nem sequer entendo como deve ser, aconselhar alguém a fazê-lo ou recomendar um pacote em R

p.s. Grande artigo Alexey

Estes são pacotes que extrapolam as tendências existentes, por exemplo, as previsões. As diferentes estrias são muito interessantes.
 
Esta é uma resposta mais correcta ) Temos de tentar métodos diferentes.
 
SanSanych Fomenko:

Parece bastante sólido.

Então, nenhum resultado útil?

Quando corri o algoritmo pela primeira vez, em uma pequena quantidade de dados iniciais, não houve resultado positivo, recebi cerca de 50% de erro tanto com o pca y-aware quanto com o pca simples. Agora eu tenho um conjunto mais completo de dados do mt5 - quase todos os indicadores padrão com todos os seus buffers, alguns indicadores são repetidos várias vezes com parâmetros diferentes. Eu criei Expert Advisors para alguns indicadores e os usei para otimizar os parâmetros dos indicadores para uma negociação mais lucrativa. Em tais dados o pca simples ainda comete 50% de erro, mas com o y-aware erro na frente cai visivelmente para 40%. É interessante que o algoritmo y-aware simplesmente toma os dados brutos, e faz um classificador que funciona corretamente em 6 de cada 10 casos. Conclusão - você precisa de mais dados brutos.

Mas é aqui que todos os pontos bons param. Você precisa de 73 componentes padrão para uma precisão de 95%. As cargas de previsão nos componentes flutuam de cima para baixo, sem líderes claros. Ou seja, não há qualquer indicação através da qual certos preditores possam ser seleccionados. O modelo funciona de alguma forma, mas não está claro o que fazer com ele para melhorar os resultados ou como tirar dele a utilidade do preditor.

A importância do componente:

importância do componente

carregamentos de preditores para os 5 primeiros componentes:

 
Mas a arima toma decisões baseadas em séries temporais e eu preciso do modelo para tomar decisões sobre o meu conjunto de dados, ou seja, matriz com previsões e dar uma previsão sobre a saída para várias barras à frente
 
Dr.Trader- Eu admiro sinceramente a sua tenacidade, mas na minha humilde opinião isto é um beco sem saída, precisamos de avançar para a qualidade e não para a quantidade.
 
Ninguém o impedirá de treinar um neurônio com vários neurônios de saída - cada um para um horizonte de planejamento diferente. Ao mesmo tempo, será interessante observar os resultados.
 
Eu já fiz isso, a rede neural não aprende num horizonte maior com a meta a que eu a defini.
 
E se você pegar os primeiros 10 (mais ou menos) e descartar o resto?
 
mytarmailS:
já fez isso, a rede neural não aprende em um horizonte maior com o objetivo que eu defini

É bom que não tenha aprendido, porque estás a aprender com o barulho. Mas se o fizesse, seria um graal e estaria em verdadeira....

Aqui ocupado a tentar eliminar o barulho. É por isso que aceitamos tantos palpiteiros na esperança de que algo permaneça.

