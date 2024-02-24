Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3288

СанСаныч Фоменко #:

O que o leksey Vyazmikin está fazendo não tem nada a ver com os problemas do Ministério da Defesa. Ele se baseia em uma ópera e tenta obter uma resposta de outra ópera - tudo conversa fiada de um homem com uma bagunça na cabeça.

Se não entender o que estou fazendo, pergunte. Sim, muitas vezes meus experimentos vão além do conhecimento acadêmico.

 
СанСаныч Фоменко #:

Aqui descobri um problema fundamental: olhar para frente. Ele se manifesta da seguinte forma: pegamos partes de um arquivo grande, estudamos, testamos e verificamos - tudo está normal, o erro é aproximadamente o mesmo. Mas assim que executamos fora desses três arquivos, que são partes de um arquivo grande, o resultado é fundamentalmente diferente, geralmente catastrófico.

Se treinarmos novamente a cada etapa, o problema de "olhar para frente" será eliminado, pois a previsão é realizada com os mesmos valores de previsão do treinamento.

E se não ensinarmos em cada etapa, todos os preditores, inclusive a seção de treinamento, serão ensinados com alguns valores e, em seguida, previstos com base neles. E aqui está a pergunta: os novos valores do preditor serão os mesmos que os valores do preditor no gráfico de aprendizado ou não?

Acho que foi em alguma implementação do seu código que você encontrou peeking. Eu resolvi os peeks há cerca de 4 anos. Meus dados são obtidos estritamente até a barra atual (incluindo o histórico). Além disso, adiciono a seção Embargo de 1 a 5 dias(conforme recomendado por Prado) ao meu Valking Forward. Se o modelo capta movimentos de 100-300 pontos, então 1 dia é suficiente, se 1000 - então 5 dias é mais confiável.
 
Aleksey Vyazmikin #:

A julgar pelas imagens, o Recall também é baixo aqui, ou seja, o modelo não está confiante em nada e é muito cauteloso nas previsões.

Há também modelos imprudentes - apenas pegam folhas menos limpas (não 0,9, mas 0,7 ou 0,5), mas elas drenam (como o modelo acima na imagem, o modelo abaixo usa folhas mais limpas e pula com sucesso os períodos/mêses e anos de drenagem). Ou seja, o padrão no gráfico é o mesmo - as diferenças estão na limpeza das folhas utilizadas.
No geral, não há nada digno de confiança que eu aposte e que não tenha encontrado.

 
Forester #:

Há também modelos descuidados - apenas pegam folhas menos limpas (não 0,9, mas 0,7 ou 0,5), mas elas drenam (como o modelo acima na imagem, o modelo abaixo usa folhas mais limpas e pula com sucesso os períodos/mêses e anos de drenagem). Ou seja, o padrão no gráfico é o mesmo - as diferenças estão na limpeza das folhas utilizadas.
No geral, não há nada digno de confiança que eu aposte e que não tenha encontrado.

Muitas vezes vejo belas imagens em minha pesquisa, mas não tenho confiança suficiente de que amanhã será assim.... Até o momento, também não estou muito satisfeito com os resultados. Estou mudando o processo de aprendizado.

Agora comecei a escrever um artigo, mas percebi que não quero descrever meu método em detalhes, então estou procurando resultados interessantes em experimentos com o CatBoost.

Por que você não quer mudar para o particionamento da amostra não de forma contínua, mas por padrões, como eu faço?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Vejo frequentemente belas fotos em minha pesquisa, mas não tenho certeza de que amanhã será assim.... até o momento, também não estou muito satisfeito com os resultados. Estou mudando o processo de aprendizado.

Agora comecei a escrever um artigo, mas percebi que não quero descrever meu método em detalhes, então estou procurando resultados interessantes em experimentos com o CatBoost.

Por que você não quer mudar para o particionamento da amostra não de forma contínua, mas por padrões, como eu faço?

Sim, estou desapontado com o contínuo. O crescimento que aparece nos gráficos é obtido com uma longa espera para a conclusão do negócio - até 10 dias. Reduzido para 3 a 5 horas, obtenho apenas o aleatório no OOS. Cheguei à conclusão de que esse lucro das entradas noturnas é obtido quando se leva mais de 3 horas para concluir a operação (ou seja, elas são concluídas principalmente durante o dia). As entradas diárias de 300-500 pts geralmente duram de 1 a 3 horas e os negócios são concluídos - é isso que eles mostram aleatoriamente.

Não fiz MO durante todo o verão, somente aqui pude discutir algo. Não haverá nada para fazer no inverno - talvez eu experimente um pouco mais.

Invejo todos vocês, seu entusiasmo e seus testes e experimentos ininterruptos....
 
Forester #:
Sim - no sólido decepcionado. O crescimento que está nos gráficos é obtido com uma longa espera para a conclusão do negócio - até 10 dias. Reduzi a espera para 3 a 5 horas e o resultado é apenas aleatório em OOS. Cheguei à conclusão de que esse lucro das entradas noturnas é obtido quando se leva mais de 3 horas para concluir a operação (ou seja, elas são concluídas principalmente durante o dia). As entradas diárias de 300-500 pts geralmente passam de 1 a 3 horas e as negociações são concluídas - é isso que eles mostram aleatoriamente.

Há muito tempo, criei um sistema de negociação com um bom lucro na Bolsa de Moscou, mas apenas no testador - infelizmente, descobri que não levei em conta a corrida matinal dos preços - que em um minuto poderia voar 1000 pontos no Si e o terminal nesses momentos gostava de se mover.... agora faço o fechamento para a noite durante o treinamento. Eu realmente não apoio a ideia de fechar após um horário definido, ainda acho que é mais correto fechar por evento de mercado ou pelo momento do início de uma nova barra (por exemplo, abrimos no minuto e fechamos no novo horário). Eu mesmo uso mais o trawl ou os níveis do ATR.

Forester #:
Não trabalhei no MO durante todo o verão, somente aqui pude discutir algo. Não haverá nada para fazer no inverno - talvez eu faça mais experimentos.

Invejo todos vocês, seu entusiasmo e seus testes e experimentos ininterruptos....

Pelo contrário, seu comportamento é mais peculiar a uma pessoa normal. Eu sou aquele que quer largar tudo às vezes, mas sempre tenho ideias que quero testar..... isso é viscosidade excessiva.

O certo é fazer tudo isso por um salário ou como hobby. Aproveite o processo.

 
Andrey Dik escreva em uma mensagem privada,
Posso perguntar como assumir o controle do tópico?
 
Aleksey Vyazmikin #:
 Ainda acho que é mais correto fechar por evento de mercado ou cronometrando o início de uma nova barra (por exemplo, abrimos no minuto e fechamos na nova hora). Eu mesmo uso mais o trawl ou os níveis do ATR.

Não cronometro meus fechamentos. Apenas verifico o TP ou SL alcançado, olhando para 1-3-10-100 horas à frente. A base é este indicador https://www.mql5.com/ru/code/903 - parâmetro bars_future = 10 (eu fiz 10000 para ter certeza de que todas as barras estão marcadas)
Para o caso de 3 horas, se o TP/SL for grande, 300-500 pts por noite nem sempre passam, então essas negociações são deixadas como "não sei". Quando houve uma olhada em 10000 barras, elas foram marcadas e participaram do treinamento, e acho que foi devido a essas entradas noturnas que o lucro foi obtido.

Experimentei o Traal - não gostei dele. Ele capta tendências, mas raramente com pausas de 1 a 2 anos.

Andrey Dik #:
você pode.
Como é isso?
 

Bem, não como um cavalo entre as pessoas, mas como um guiggnm entre os ehu).

A questão da marcação (construção do professor) para dados de preços é muito importante, mas duvido que seja possível discuti-la de forma significativa. Há muitas maneiras diferentes de fazer isso, então todos falam em idiomas incompreensíveis para os outros. E com medo de falar sobre meu conhecimento, é claro). É por isso que temos algo obsceno na discussão.

