correlações cruzadas não normalizadas )covariância cruzada.
Bem, você precisa de Pearson.
Não tenho certeza de como fazer isso e estou com sono.
Algo semelhante.
Sim, não é isso.
Certo, errado.
É quase algo, procure, estou indo.
Tentando encontrar rapidamente cadeias curtas semelhantes em uma cadeia longa.
Essa implementação via Alglib leva mais de seis segundos para procurar strings curtas semelhantes (300) na milionésima string.
Eu o acelerei.
Resultado.
Agora em 300 milissegundos.
Quando nenhuma matriz consegue fazer isso.
São necessários três segundos para encontrar cadeias de 30K semelhantes em uma cadeia de 10M.
300/1M não é fft, 30K/10M é fft.
Resultado impressionante!
Peguei uma amostra de 2010 a 2023 (47 mil linhas), dividi-a em três partes em ordem cronológica e decidi ver o que aconteceria se trocássemos essas partes.
O tamanho das subamostras é treinamento - 60%, teste - 20% e exame - 20%.
Fiz essas combinações (-1) - essa é a ordem padrão - cronológica. Cada subamostra tem sua própria cor.
Treinei 101 modelos com Seed diferente para cada conjunto de amostras e obtive o seguinte resultado
Todas as métricas são padrão, e pode-se observar que é difícil determinar o lucro médio dos modelos (AVR Profit), bem como a porcentagem de modelos cujo lucro excede 3.000 pontos na última amostra que não participou do treinamento.
Talvez a taxa de sucesso relativa das variantes -1 e 0 no tamanho da amostra de treinamento deva ser reduzida? Em geral, parece que o Recall reage a isso.
Em sua opinião, os resultados de tais combinações devem ser comparáveis entre si em nosso caso? Ou os dados estão irremediavelmente desatualizados?