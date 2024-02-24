Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3292

Novo comentário
 
Maxim Dmitrievsky #:

Não pode ser o contrário, exatamente como está escrito, com base em experimentos

Com base em qual experimento? - Você pode responder "pessoal", mas essa não é uma resposta muito boa.

[Excluído]  
Andrey Dik #:

em qual experimento? - Você poderia dizer "pessoal", mas essa não é uma boa resposta.

Você e Alexei não ficarão satisfeitos com nenhuma resposta nesta fase. Porque você não está familiarizado com as técnicas.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Nenhuma resposta satisfará você e Alexei nesta etapa. Porque você não está familiarizado com as técnicas.

Você está apenas expondo uma hipótese, eu estou expondo minha hipótese.

Minha hipótese é que há um certo limite após o qual a quantidade se transforma em qualidade. Sua hipótese é o oposto (ou minha hipótese é o oposto, se você achar a palavra "oposto" ofensiva).

Na minha hipótese, você não atingiu o limite.


[Excluído]  
Andrey Dik #:

Você apresentou uma hipótese e eu apresentei minha hipótese.

Minha hipótese é que há um certo limite após o qual a quantidade se transforma em qualidade. Você tem a hipótese oposta (ou eu tenho a hipótese oposta, se você achar a palavra "oposta" ofensiva).

De acordo com minha hipótese, você não atingiu o limite.

A quantidade não se traduz em qualidade, os estimadores param de funcionar em dimensões altas. Não é possível estimar o efeito em modelos com treinamento excessivo. É possível em modelos com treinamento insuficiente.
 
Andrey Dik #:

Você apresentou uma hipótese e eu apresentei minha hipótese.

Minha hipótese é que há um certo limite após o qual a quantidade se transforma em qualidade. Você tem a hipótese oposta (ou eu tenho a hipótese oposta, se você achar a palavra "oposta" ofensiva).

Na minha hipótese, você não atingiu o limite.


De acordo com sua hipótese, se a qualidade cair rapidamente, você só precisa fazer mais merda...

se a fábrica tiver porcas tortas, você terá de produzir mais delas, não importa o que aconteça - então a quantidade de porcas se transformará em qualidade e o comunismo com prosperidade universal chegará.

 
Maxim Kuznetsov #:

Sua hipótese é que, se a qualidade estiver caindo rapidamente, você terá que fazer mais coisas.

Se a fábrica tem porcas tortas, é necessário produzir mais porcas desse tipo, não importa o que aconteça - então a quantidade de porcas se transformará em qualidade e o comunismo com prosperidade universal chegará.

Não, não é assim. Não é possível alcançar o comunismo dessa forma. Tente fazer nozes se não acredita, a taxa de tempo cairá, você ganhará menos e trabalhará mais (no comunismo, deveria ser o contrário).
informação não é nozes.
[Excluído]  

No MO, é usado um gráfico diferente

Na inferência de Kozol, é mais fácil trabalhar com a tendência do que com a variação. Por isso, a conclusão não hipotética de que a complexidade do modelo ou o aumento do número de recursos atrapalha mais do que ajuda.


 
Andrey Dik #:
Não, não é assim. Não é possível alcançar o comunismo dessa forma. Tente fazer nozes se não acredita em mim, a taxa de tempo cairá, você ganhará menos e trabalhará mais (no comunismo deveria ser o contrário).
informação não é nozes.

Bem, é assim em todo o fórum.

"meu programa/método/cálculo/modelo é mais rápido/maior/mais bonito/mais profundo do que todos os outros!... mas com prejuízo" e a frequência dessas criações está aumentando.

fica mais fácil fazer porcaria, eles fazem isso com mais frequência e o nível de avaliação cai...

 
Maxim Kuznetsov #:

Bem, isso está em todo o fórum.

"Meu programa/método/cálculo/modelo é mais rápido/maior/mais bonito/mais profundo do que todos os outros!... mas com prejuízo" e a frequência de aparecimento dessas criações está aumentando.

fica mais fácil fazer porcaria, eles a fazem com mais frequência e o nível de avaliação cai...

Não é disso que estou falando. Você não está comparando dedo com dedo.

[Excluído]  
o status dos anciãos sábios não foi confirmado
1...328532863287328832893290329132923293329432953296329732983299...3399
Novo comentário