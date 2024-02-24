Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3292
Não pode ser o contrário, exatamente como está escrito, com base em experimentos
Com base em qual experimento? - Você pode responder "pessoal", mas essa não é uma resposta muito boa.
Você está apenas expondo uma hipótese, eu estou expondo minha hipótese.
Minha hipótese é que há um certo limite após o qual a quantidade se transforma em qualidade. Sua hipótese é o oposto (ou minha hipótese é o oposto, se você achar a palavra "oposto" ofensiva).
Na minha hipótese, você não atingiu o limite.
De acordo com sua hipótese, se a qualidade cair rapidamente, você só precisa fazer mais merda...
se a fábrica tiver porcas tortas, você terá de produzir mais delas, não importa o que aconteça - então a quantidade de porcas se transformará em qualidade e o comunismo com prosperidade universal chegará.
No MO, é usado um gráfico diferente
Na inferência de Kozol, é mais fácil trabalhar com a tendência do que com a variação. Por isso, a conclusão não hipotética de que a complexidade do modelo ou o aumento do número de recursos atrapalha mais do que ajuda.
Bem, é assim em todo o fórum.
"meu programa/método/cálculo/modelo é mais rápido/maior/mais bonito/mais profundo do que todos os outros!... mas com prejuízo" e a frequência dessas criações está aumentando.
fica mais fácil fazer porcaria, eles fazem isso com mais frequência e o nível de avaliação cai...
Não é disso que estou falando. Você não está comparando dedo com dedo.