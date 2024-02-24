Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3164

Forester #:

Como pesquisar? Percorrer todos os blocos (por exemplo, 100 por 5.000 pp) e ver com que sucesso as outras 500.000 linhas são previstas nesse modelo?

Sim, você pode extrair amostras aleatoriamente em vez de blocos em uma linha, o que é mais correto.

 
mytarmailS #:

mytarmailS #:

Artigo interessante sobre árvores e aprendizado por reforço nelas.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4760114/

Testei o algoritmo em dados de mercado...

O algoritmo funciona de forma estável em novos dados em comparação com o Forest....

o algoritmo não é retreinado, em todas as amostras de validação o resultado é melhor do que na amostra de teste ou muito melhor, não vi pior....

O Akurasi é, em média, 2 a 4% melhor que o Forrest. Se o Forrest tem 0,58, o RLT tem ~ 0,62.


De qualquer forma, de acordo com os primeiros testes, o algoritmo vale a pena, mas leva muito tempo para aprender....

 
Forester #:
Feito em casa. As possibilidades de experimentação são ilimitadas....

Sim. Não faz sentido discutir os caseiros.

Por que perder tempo com os caseiros? Há dezenas de algoritmos não caseiros que são praticamente usados por milhões de usuários.....

 
mytarmailS #:

testou o algoritmo em dados de mercado.

O algoritmo funciona de forma estável em novos dados em comparação com o Forest....

o algoritmo não retreina, em todas as amostras de validação o resultado é melhor do que na amostra de teste ou muito melhor, não vi pior....

O Akurasi é, em média, 2 a 4% melhor que o Forrest, portanto, se o Forrest tem 0,58, o RLT tem ~ 0,62.


De qualquer forma, de acordo com os primeiros testes, o algoritmo vale a pena, mas leva muito tempo para aprender....

De acordo com a teoria deles, supõe-se que existam algumas características "fortes" que funcionam bem, e o problema é separá-las do restante das "fracas". Em seu campo, a genética, esse provavelmente é o caso. Mas nossa situação é obviamente diferente - as características são praticamente iguais em termos de força, muitas vezes colineares, e sua classificação de força pode mudar com o tempo.

Em geral, se fosse apenas uma questão de selecionar características informativas, San Sanych, com seu método secreto, teria se tornado um trilionário há muito tempo).

 
Aleksey Nikolayev #:

Sua teoria pressupõe que há algumas características "fortes" que funcionam bem e o único problema é separá-las do restante das "fracas". Em seu campo, a genética, esse provavelmente é o caso. Mas nossa situação é claramente diferente - as características são aproximadamente iguais em força, muitas vezes colineares, e sua classificação de força pode mudar com o tempo.

Em geral, se fosse apenas uma questão de selecionar características informativas, San Sanych, com seu método secreto, teria se tornado um trilionário há muito tempo).

Bem, o algoritmo realmente funciona e é mais estável e akurasi melhor e kappa melhor... em outras palavras, ele funciona melhor ...

e funciona tanto após 1.000 novas observações quanto após 20.000 ... e o erro é o mesmo ou melhor.

Aleksey Nikolayev #:

os sinais têm praticamente a mesma força

Bem, e aqui eu não posso concordar.

a importância desse algoritmo


 
СанСаныч Фоменко #:

Sim... não faz sentido discutir os caseiros.

Por que perder tempo com os caseiros? Há dezenas de outros não caseiros com algoritmos que são praticamente usados por milhões de usuários.....

Porque posso experimentar e fazer coisas que não estão incluídas nesses algoritmos - caixas pretas.
Não discuto pacotes, ofereço-me para discutir apenas ideias.
 
Forester #:
Porque posso experimentar e fazer coisas que não estão incluídas nesses algoritmos - caixas pretas.
Não discuto pacotes, sugiro discutir apenas ideias.
E quantos de vocês implementaram as ideias discutidas aqui?
E quantos de vocês obtiveram resultados melhores do que com a biblioteca pronta?

O número é quase zero, não é?

E a biblioteca é um código reproduzível, todos podem executá-la e todos obterão o resultado, resultado reproduzível, resultado real, na forma de resposta sim-não + experiência e conhecimento adicionados.

E as discussões são apenas uma perda de tempo, discutimos, discutimos e esquecemos, ninguém sequer escreveu uma linha de código, como as avós no banco, e o tempo se foi e a vida com ele... E nem o conhecimento nem a experiência foram adicionados.

Parece que o conhecimento está diminuindo, e a culpa é do pensamento em lote.
