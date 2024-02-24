Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3111
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Embora a cotação com posições não seja a mesma que a do gráfico de equilíbrio, se você mudar mentalmente, o gráfico de equilíbrio é um típico gráfico de TC supersaturado.
É apenas uma peculiaridade que não diz nada sobre a estabilidade.
A estabilidade foi testada em novos dados (10 anos), mas isso também não promete lambos e iates. É interessante observar o modelo não no testador, mas como ele funciona na vida real.
é apenas um recurso que não diz nada sobre sustentabilidade.
A estabilidade foi testada com base em novos dados (10 anos), mas mesmo isso não promete lambos e iates. É interessante observar o modelo não no testador, mas como ele funciona na vida real.
Na imagem superior, todos os saques são grandes e, por volta das 06h01, o saque foi de cerca de 7 libras em oito lucros. 13 libras em 10.000 por um mês - isso não é nada, você precisa aumentar o lote e essa oportunidade parece estar disponível, realmente em 100 vezes, o que levará a um carregamento bastante aceitável do depósito. Em seguida, o saque será de várias dezenas de por cento do saldo, o que levará à fixação da perda pelo motivo de "pelo menos economizar alguma coisa".
Na imagem superior, todos os saques são grandes e, por volta de 06.01, o saque foi de cerca de 7 libras de oito lucros. 13 libras em 10.000 por um mês não é nada, é necessário aumentar o lote e essa oportunidade parece estar disponível, realmente em 100 vezes, o que levará a um carregamento bastante aceitável do depósito. Então, o saque será de várias dezenas de por cento do saldo, o que levará à fixação da perda pelo motivo de "pelo menos economizar alguma coisa".
Cada um tem seu próprio entendimento subjetivo de risco. Estou mais interessado em modelos robustos e em maneiras de obtê-los.Conheço pessoas que negociam com aterrissagens de 80% ou drenam a zero, mas às vezes ganham milhares de %. Eu ganhei milhares sem riscos apenas com arbitragem, todo o resto sempre envolve riscos.
Li o trabalho de um homem muito inteligente, Gabriel Okasa 2201 .12692.pdf
O que me chamou a atenção desde a primeira página foi o fato de ele ter começado a parafusar uma bicicleta em uma motocicleta.
Foi divertido ver uma teoria se desenvolver em um espaço tridimensional.
A maior criação foi concluída na página 30 e sem um único exemplo de aplicação no mundo real.
Foi mais divertido com algo-trading e S.B.
Eu li o trabalho do homem mais inteligente Gabriel Okasa 2201 .12692.pdf
O que me chamou a atenção foi que, desde a primeira página, ele começou a parafusar sua bicicleta em sua motocicleta.
Foi divertido ver algumas teorias se desenvolverem em três dimensões.
A maior criação foi concluída na página 30 e sem um único exemplo, um aplicativo real.
A negociação de algoritmos e a S.B. foram mais divertidas.
.
Ontem, quando fui ao banheiro, lembrei-me e escrevi isso!
Com batom no vidro. E=S*M*S .
E=C*M*C
A fórmula ternária está na forma de tensor?
Ensine! Eu não vou ensinar vocês. Vocês precisam entender que estou trabalhando contra todos vocês no mercado.
O Algo-trading é baseado em dados de mercado falsos. É simples. O fechamento coincide ligeiramente com o mercado, e a alta e a baixa. no gráfico de minutos são muito mais altos do que o mercado. Então, simplesmente, vendemos a 5 pips acima de Close[1]. Compramos da mesma forma. Se estiver abaixo de 4-5 pips abaixo de Close[1].
Não vou falar sobre S.B. por motivos morais. Escreverei em matte e serei banido mais cedo.
Ensine! Eu não vou ensiná-lo. Vocês precisam entender que estou trabalhando contra todos vocês no mercado.
O Algo-trading é baseado em dados de mercado falsos. É simples. O fechamento coincide ligeiramente com o mercado, e a alta e a baixa. no gráfico de minutos são muito mais altos do que o mercado. Então, simplesmente, vendemos a 5 pips acima de Close[1]. Compramos da mesma forma. Se estiver abaixo de 4-5 pips abaixo de Close[1].
Não vou falar sobre S.B. por motivos morais. Escreverei em matte e serei banido mais cedo.