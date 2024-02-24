Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1553
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Na ficção - não seria melhor tentar fórmulas lineares diferentes para selecionar os incrementos em vez de apenas aleatórios? Talvez você deva ter três retornos com um offset de 1 a 10 e trinta com um offset de 10 a 50.
Não é aleatório, apenas desloca a média por n pontos.
bem, o mercado é um passeio aleatório, que modelo devo usar? apenas um modelo aleatório )
Maxime, essa é uma óptima abordagem. Preciso de gravar uma resposta para si. Podes dizer-me como organizar o riacho? Será um vídeo, mas vou tentar cobrir um monte de coisas.
Que tal transformar este fórum em um portal de streaming? Vamos colocar um código e lê-lo na música...
Não se esqueça de doar! Sem doações, é um pouco rude...
Maxime, essa é uma óptima abordagem. Preciso de gravar uma resposta para si. Podes dizer-me como organizar um riacho? Vai ser um vídeo, mas vou tentar cobrir muitas coisas.
faça o download do software de streaming e você pode fazer o streaming no YouTube. Não vou fazer publicidade, vais encontrá-la sozinha.
Baixe um aplicativo de streaming e você pode fazer o streaming no YouTube. Não vou publicitá-lo, podes encontrá-lo tu mesmo.
Assim farei, mas antes de mais nada prepararei e marcarei um tempo para que as pessoas se reúnam desta vez. E seguindo-te Max, também vou mostrar como treino os dados. Naturalmente, as fórmulas-chave não estarão lá, nem sequer esperem por isso, mas aqui estão os pontos importantes na construção, bem como a teoria de MO em geral. É por isso que vos direi imediatamente: velhos, tenham alguma indulgência, porque as crianças estão a observar-nos. Demonstre paciência e para si próprio também aprende algo novo que lhe dará algo em que pensar, garanto-lhe.
Eu digo imediatamente que deixo o Forex e me converti completamente ao FORTS, e como sou ator em um único instrumento, você tira suas conclusões. Se você me perguntar quando haverá uma transmissão aproximadamente, eu digo o seguinte: Após o início da negociação em FORTS e um mínimo de uma estatística. Isto é, até ao Ano Novo, vou tentar. Tenho que me reabilitar diante de todas as pessoas honestas e provar que não sou um "graalepigat" medíocre :-) O que você poderia ter pensado de mim daquela vez!!!!!
Eu o farei, mas antes de mais nada vou preparar e marcar um tempo para a transmissão, para que as pessoas se reúnam para esta. E seguindo a sua pista, Max, também vou mostrar como treino os dados. Naturalmente, as fórmulas-chave não estarão lá, nem sequer esperem por isso, mas aqui estão os pontos importantes na construção, bem como a teoria de MO em geral. É por isso que vos direi imediatamente: velhos, tenham alguma indulgência, porque as crianças estão a observar-nos. Demonstre paciência e para si próprio também aprende algo novo que lhe dará algo em que pensar, garanto-lhe.
Eu digo imediatamente que deixo o Forex e me converti completamente ao FORTS, e como sou ator em um único instrumento, você tira suas conclusões. Se você me perguntar quando haverá uma transmissão aproximadamente, eu digo o seguinte: Após o início da negociação em FORTS e um mínimo de uma estatística. Isto é, até ao Ano Novo, vou tentar. Tenho que me reabilitar diante de todas as pessoas honestas e provar que não sou um "graalepigat" medíocre :-) O que você poderia ter pensado de mim daquela vez!!!!!
ZS: Eu não posso dizer que sou a autoridade final, mas de acordo com minhas observações, o número de pessoas em runet envolvidas no comércio, muito poucas, e pessoas que estão seriamente comprometidas, ainda menos, enquanto do resto ... bem, se você pensar em quantas pessoas fazem MO, e deles estão dispostos a ouvir um homem desconhecido ... imho, apenas um aproveitador lucrativo com comércio real permitirá que você ganhe uma audiência de ouvintes, ou pelo menos ter um bloX
ZS: Eu não posso dizer que sou a autoridade final, mas pelas minhas observações, o número de pessoas em runetas envolvidas no comércio, muito pouco, e pessoas que estão seriamente envolvidas, ainda menos, enquanto do resto ... bem, se você pensar em quantas pessoas fazem MO, e deles estão dispostos a ouvir um homem desconhecido ... imho, apenas um steist lucrativo com comércio real permitirá que você ganhe uma audiência de ouvintes, ou pelo menos ter uma pulga
Porque preciso de uma pulga, como dizes, não vou convencer ninguém de nada, só quero contar o meu caso. Mas acredite, as pessoas perdem muito quando deixam de comunicar comigo.
Fá-lo-ei, mas antes de mais nada vou preparar e marcar um tempo para a transmissão, para que as pessoas se reúnam, essa é uma delas. E seguindo a sua pista, Max, também vou mostrar como treino os dados. Naturalmente, as fórmulas-chave não estarão lá, nem sequer esperem por isso, mas aqui estão os pontos importantes na construção, bem como a teoria de MO em geral. É por isso que o direi imediatamente: "Velhos, tenham alguma indulgência, porque as crianças estão nos observando". Demonstre paciência e para si próprio também aprende algo novo que lhe dará algo em que pensar, garanto-lhe.
Eu digo imediatamente que deixo o Forex e me converti completamente ao FORTS, e como sou ator em um único instrumento, vocês tiram suas conclusões. Se você me perguntar quando haverá uma transmissão aproximadamente, eu digo o seguinte: Após o início da negociação em FORTS e um mínimo de uma estatística. Isto é, até ao Ano Novo, vou tentar. Tenho que me reabilitar diante de todas as pessoas honestas e provar que não sou um "graalepigat" medíocre :-) O que você poderia ter pensado de mim daquela vez!!!!!
Se estiveres interessado, podes colocar um anúncio no smradlab, que pode chegar a 1000 pessoas. Você também pode doar :)
O principal é manter as coisas simples, estar perto das pessoas, mantê-las entretidas. Eles não gostam de quando inteligente, ou seja, sistema panalit e não precisam, portanto, em geral, cerca de 30 minutos.
Eu também chamaria um mágico e Kesha para apoiá-los, eles podem ajudá-lo quando você precisar deles (mas eles não têm certeza).
anúncios no smradlab, até 1000 pessoas irão facilmente de lá, se você estiver interessado. Você também pode fazer doações :)
O principal é manter as coisas simples, aproximar-se das pessoas, entretê-las. Eles não gostam de quando inteligente, ou seja, sistema panalit e não precisam, portanto, em geral, cerca de 30 minutos.
Mais, eu chamaria mágico e Kesha em apoio, eles sempre ajudam num aperto (mas não é exato).
Doughnuts não é o objetivo, e aqui saber que você é realmente muita gente ouvindo já é algo obrigatório para a responsabilidade pela palavra falada. 1.000 pessoas nem sequer é um sonho, mas vamos ver. Precisamos de estar bem preparados para que seja interessante. :-)
Doações não são o objetivo em si, mas saber que você está sendo realmente escutado por muitas pessoas já é algo como um compromisso com a responsabilidade pelas palavras que você fala. Eu não sonharia com 1000 pessoas, mas vamos ver. Precisamos de estar bem preparados para que seja interessante. :-)
Bem, a actividade educacional é um objectivo questionável. As pessoas precisam de entender o que estás aqui a fazer. Para dar esperança, para recolher donativos, talvez algum treino.