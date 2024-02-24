Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3110
Bem, esse período funciona, mas há alguns anos o teste não é tão bom.
É a mesma coisa em todos os lugares. É para o euro, não para o neozelandês.
Vou lançar uma versão em várias moedas quando tiver tempo.
Nesse meio tempo, estou envolvido até as orelhas em novas pesquisas. Não quero ser alimentado, mas quero fazer algumas pesquisas.
Se for o mesmo que eu tenho, o euro dólar de 19 até hoje, então, 350 TP, 5200 SL, obtive-os da otimização.
Eu lhe dei o da Nova Zelândia. Quanto ao euro, acho que também o joguei aqui, ou você pode roubá-lo do meu carrinho. Não consigo mais encontrar nada aqui.
Sim, este é melhor.
O stop é mais longo, o take down é mais curto. Escrevi o motivo acima.
O ponto de entrada deve estar correto para a tomada, para uma tomada suficiente para superar o spread de comissão do swap negativo, e então funciona. E o stop é um seguro contra fatores não contabilizados))))
Se alguém precisar de fontes para adicionar suas próprias condições/filtros, escreva. Só queria brincar com o ONNX.
enviar)
Testei o bot que lancei aqui no dia 15 de maio, um mês se passou. Com diferentes resultados de sl e tp, mas, em média, todos no crescimento.
Embora a cotação com as posições não coincida com o gráfico de equilíbrio, se você mudar mentalmente, o gráfico de equilíbrio é um gráfico típico de TS com excesso de posições.