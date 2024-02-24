Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3110

Novo comentário
[Excluído]  
Valeriy Yastremskiy #:

Bem, esse período funciona, mas há alguns anos o teste não é tão bom.

É a mesma coisa em todos os lugares. É para o euro, não para o neozelandês.


 
Maxim Dmitrievsky #:

é a mesma coisa em todos os lugares. É para euros, não para neozelandeses

Vou lançar uma versão em várias moedas quando tiver tempo.

Nesse meio tempo, estou envolvido até as orelhas em novas pesquisas. Não quero ser alimentado, mas quero fazer algumas pesquisas.


Eurodólar 350 tp 5200 sl

Se for o mesmo que eu tenho, o euro dólar de 19 até hoje, então, 350 TP, 5200 SL, obtive-os da otimização.

[Excluído]  
Valeriy Yastremskiy #:

Se for o mesmo que eu tenho, dólar de 19 até hoje, então, 350 TP, 5200 SL, obtive-os da otimização.

Eu lhe dei o da Nova Zelândia. Quanto ao outro euro, acho que o joguei aqui também, ou você pode roubá-lo do meu carrinho. Não consigo mais encontrar nada aqui.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Eu lhe dei o da Nova Zelândia. Quanto ao euro, acho que também o joguei aqui, ou você pode roubá-lo do meu carrinho. Não consigo mais encontrar nada aqui.
eurodólar

Sim, este é melhor.

[Excluído]  
Valeriy Yastremskiy #:

Sim, este é melhor.

Parada mais longa, retirada mais curta. Escrevi o motivo acima.
Ambos são longos, 2000, mas há poucos negócios.

Em breve trarei todos os tipos de outros algoritmos, ainda não tenho tempo para criar bots.
[Excluído]  
Se alguém precisar de fontes para adicionar suas próprias condições/filtros, escreva. Só queria brincar com o ONNX.
 
Maxim Dmitrievsky #:
O stop é mais longo, o take down é mais curto. Escrevi o motivo acima.
Ou ambos são longos, 2000, mas há poucos negócios.

Em breve, trarei todos os tipos de outros algoritmos, mas ainda não tenho tempo para criar bots.

O ponto de entrada deve estar correto para a tomada, para uma tomada suficiente para superar o spread de comissão do swap negativo, e então funciona. E o stop é um seguro contra fatores não contabilizados))))

 
Maxim Dmitrievsky #:
Se alguém precisar de fontes para adicionar suas próprias condições/filtros, escreva. Só queria brincar com o ONNX.

enviar)

[Excluído]  
Valeriy Yastremskiy #:

enviar)

ONNX Eu enviarei para você)
 
Maxim Dmitrievsky #:

Testei o bot que lancei aqui no dia 15 de maio, um mês se passou. Com diferentes resultados de sl e tp, mas, em média, todos no crescimento.



Embora a cotação com as posições não coincida com o gráfico de equilíbrio, se você mudar mentalmente, o gráfico de equilíbrio é um gráfico típico de TS com excesso de posições.

1...310331043105310631073108310931103111311231133114311531163117...3399
Novo comentário