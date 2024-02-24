Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3058
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Não e não. Um diretório separado é criado para cada versão, portanto, a ideia de que as versões foram misturadas e os arquivos foram misturados parece estranha.Rtools - para que serve isso?
Bem, então não há mais nada a dizer.
Por que perguntar o que fazer, mas não fazer e discutir?
Procure ajuda no Google, eu não contratei o suporte.
Bem, então não há mais nada a dizer.
Por que perguntar o que fazer, mas não fazer e discutir?
Eu tinha uma escolha: admitir que os desenvolvedores do R são tolos e não sabem como oferecer suporte a versões paralelas de trabalho ou admitir que os pacotes/bibliotecas não funcionam corretamente em algumas versões. Escolhi a segunda opção, porque essas bibliotecas são escritas por usuários e é difícil para eles oferecer compatibilidade com todas as versões.
De fato, podemos ver que tudo funcionou corretamente, então o problema foi a incompatibilidade das versões dos pacotes com as versões da própria linguagem.
Vamos ao que interessa. Se carregarmos no MT5, poderei lhe dizer se esses dados são semelhantes aos reais ou não.
Você não deveria, assim como a Academia de Ciências de Paris, proibir a consideração de modelos perpetum mobile, ou seja, algoritmos que "lucram" com o HCS?
7 páginas do único tópico sensato do fórum foram desperdiçadas novamente.
Eu tinha uma opção: admitir que os desenvolvedores do R são tolos e não sabem como oferecer suporte a versões de trabalho paralelas ou admitir que os pacotes/bibliotecas não funcionam corretamente em algumas versões. Escolhi a segunda opção, porque essas bibliotecas são escritas por usuários e é difícil para eles garantir a compatibilidade com todas as versões.
De fato, podemos ver que tudo funcionou corretamente, portanto, foi a incompatibilidade das versões dos pacotes com as versões da própria linguagem.
Vamos ao que interessa. Se carregarmos no MT5, poderei lhe dizer se esses dados são semelhantes aos reais ou não.
Você não deveria, assim como a Academia de Ciências de Paris, proibir a consideração de modelos móveis perpétuos, ou seja, algoritmos que "lucram" com o HCS?
7 páginas do único tópico sensato do fórum foram desperdiçadas novamente.
E quem disse algo sobre lucrar com o HSC?
É claro que não. O Random irá facilmente para 100 e -100. E, por exemplo, o EURUSD permanece na faixa de cerca de 1-1,5. A influência dos estados em suas moedas não está incluída no randômico.
Sim, essa é uma observação muito importante, considerando que os dados são normalizados a cada n velas antes de entrar no modelo.
É claro que não são. O randômico irá facilmente para 100 e -100. E, por exemplo, o EURUSD permanece na faixa de cerca de 1-1,5. A influência dos estados em suas moedas não está incluída no randômico.
Sei que existe um pacote para gerar cotações de ações. Não é necessário considerar um par de moedas, você também pode considerar ações. Além disso, o intervalo do EURUSD é bastante grande em pontos.
Entretanto, se essa ferramenta não puder fazer cotações semelhantes, você precisará de uma que possa.
A primeira coisa a fazer é coletar estatísticas sobre combinações de velas em diferentes instrumentos e, a partir dessa distribuição, formar uma espécie de randômico. Você pode tornar isso ainda mais complicado - adicionar estatísticas sobre a estrutura ZZ - para limitar as tendências em uma direção. Em geral, vale a pena pensar sobre isso.
Pergunta de IA: quais pares de moedas são mais bem combinados em um índice para criar o gráfico de preços mais aleatório possível?
-
Para criar o gráfico de preços mais aleatório possível, os pares de moedas que não são altamente correlacionados entre si podem ser combinados em um índice. Aqui estão alguns pares de moedas que você pode considerar:
Esses pares têm diferentes fatores fundamentais e técnicos que afetam seus preços. Portanto, se você combinar esses pares em um índice, poderá obter um gráfico de preços mais aleatório. Entretanto, vale lembrar que o mercado de moedas pode ser muito imprevisível, portanto, não existe um gráfico de preços completamente aleatório.
Instrumentos financeiros personalizados - Para usuários avançados - Operações de negociação - Ajuda do MetaTrader 5
Pergunta de IA: quais são os melhores pares de moedas a serem combinados em um índice para criar o gráfico de preços mais aleatório possível?
-
Para criar o gráfico de preços mais aleatório possível, os pares de moedas que não são altamente correlacionados entre si podem ser combinados em um índice. Aqui estão alguns pares de moedas a serem considerados:
Esses pares têm diferentes fatores fundamentais e técnicos que afetam seus preços. Portanto, se você combinar esses pares em um índice, poderá obter um gráfico de preços mais aleatório. Entretanto, vale lembrar que o mercado de moedas pode ser muito imprevisível, portanto, não existe um gráfico de preços completamente aleatório.
Instrumentos financeiros personalizados - Para usuários avançados - Operações de negociação - Ajuda do MetaTrader 5
De preferência, eles devem ser tão volumosos (antipersistentes) quanto possível
Se você quiser criar o gráfico de preços mais antipersistente possível, é melhor escolher pares de moedas com alto grau de aleatoriedade e incerteza nos movimentos de preços. Alguns desses pares de moedas podem incluir:
Esses pares de moedas tendem a ter baixos níveis de correlação e correlação fraca entre seus movimentos de preços. Isso significa que o movimento de um par não afetará significativamente outro par, o que pode levar a um gráfico de preços mais volumoso e antipersistente. Entretanto, vale a pena lembrar que a antipersistência não garante o sucesso nos mercados financeiros e os traders devem sempre pesquisar cada par de moedas com cautela e levar em conta os riscos e os retornos potenciais.
)))