É uma linha de código.
Alguma coisa sobre o assunto? Isso é engraçado.
Isso não está no tópico?O que há de tão engraçado nisso?
Em nível de matstat, eu acho. Se, em média, vários modelos estiverem errados ao prever a mesma coisa em novos dados (na subamostra de validação), então isso é imprevisível e é movido para "não negociar"Você pode considerar um horário específico e os valores correspondentes de sinais/signos como a "mesma coisa"
Às vezes, fazia um novo ajuste (com o lixo jogado fora), obtendo uma colcha com buracos. Em seguida, classificamos as peças restantes da colcha e costuramos alguns buracos, obtendo colchas pequenas - ilhas de formato regular onde há um padrão. Depois disso, treinamos em cada colcha pequena sem jogar mais nada fora.
Dessa forma, o ajuste excessivo ajudou a identificar rapidamente as ilhas de previsibilidade. Ao mesmo tempo, evitava a readaptação.
Por exemplo, encontrei padrões de longa duração que duram 30 minutos à tarde.
A bola peluda já rolou em cobertores pequenos? :)
Sim. Caso contrário, a questão não se aplica.
Sim. Caso contrário, o objetivo desaparece.
Ainda sou inexperiente em inferência causal.
Tenho um problema com associações. Não tenho nenhuma compreensão de ME.
Ainda gosto muito de inferência causal.
É apenas um formato ruim de comunicação e você é estranho. Definitivamente, é um bom incentivo para pensar profundamente - realmente levar um chute nos dentes do mercado.
os gráficos são gerados por uma função aleatória
É possível distinguir dos reais????
todas as configurações de candlestick, eskimo, takeovers... está tudo lá.
O que é real e o que é ilusão da mente?
E a técnica do meu autor de entradas precisas também funciona lá, NO RANDOM!!! como isso é possível? ?????
Você pode modelar todos os tipos de tendências e situações diferentes e, em seguida, calcular os parâmetros do TS
"Vestido com velas", seu modelo senoidal
O que é uma reversão em termos de candlesticks no modelo de duas senoides?
É quando a volatilidade cai para mínimos estatísticos em ondas principais.
Você pode ver o que é uma entrada de tendência aqui.